Si algo se puede decir de Buenos Aires, es que es ecléctica. Sobre todo, en lo que a gastronomía se refiere. Aquí conviven los grandes clásicos locales, como la infaltable parrilla, y también propuestas que traen técnicas y sabores de otras latitudes. En ese cruce se arma una escena diversa, donde una misma salida puede pasar por una boulangerie francesa, una cocina nikkei que une Perú y Japón o propuestas que reinterpretan recetas mediterráneas. De la mano de Club LA NACION, un circuito que arma una verdadera mesa cosmopolita.

Para empezar el día, nada como un desayuno con aire parisino. En Gontran Cherrier la mañana se arma alrededor de clásicos que remiten directo a una mesa de París. Croissants bien hojaldrados, pain au chocolat, baguettes y viennoiserie recién horneada conviven con café y propuestas simples pero contundentes, pensadas para arrancar el día con ritmo francés. Sus locales mantienen esa impronta de panadería artesanal y convierten el desayuno en una pequeña escapada sin salir de la ciudad.

Para el almuerzo, el recorrido puede seguir en Tomate, el restaurante que se volvió un clásico relajado de Palermo y que también tiene su versión frente al Rosedal. Su cocina combina influencias mediterráneas con una mirada contemporánea, en una carta donde conviven ensaladas frescas, pastas, pescados y platos simples bien ejecutados. El espíritu es el de un restaurante luminoso y descontracturado, ideal para hacer una pausa a mitad del día y comer sin apuro, ya sea después de una caminata por los bosques de Palermo o en pleno movimiento del barrio.

La propuesta puede cerrarse con un gran clásico de la gastronomía porteña. La Cabaña, en Puerto Madero, es uno de los restaurantes emblemáticos para probar la carne argentina en su máxima expresión, con cortes seleccionados, piezas maduradas y una parrilla trabajada con precisión. Después de pasar por sabores que remiten a distintas cocinas del mundo, siempre aparece ese impulso de volver a lo propio. Y pocas cosas representan mejor esa identidad que una buena carne a las brasas, servida en un salón elegante que desde hace décadas celebra uno de los rituales más queridos de la mesa argentina.

El mundo entero

Gontran Cherrier

30% para socios BLACK de lunes a jueves y 20% para BLACK y Premium todos los días

www.gontrancherrier.com.ar

Tomate

15% de domingo a viernes

www.tomate.com.ar

La Cabaña

30% para socios BLACK y 20% para Premium todos los días

www.lacabana.com.ar

Army

20% de miércoles a lunes y 15% en take away todos los días

www.cafearmy.com.ar

Milión

20% en café y patisserie y en almuerzos y cenas y 3x2 para socios BLACK en la vinoteca de Tienda Milión, todos los días

www.milion.com.ar

Osaka

20% para socios BLACK y 15% para Premium de domingo a martes

www.osakanikkei.com

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.