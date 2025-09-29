Momento perfecto

El 1º de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una fecha dedicada a honrar esa bebida que atraviesa culturas y rutinas en todo el mundo. Es que, más que un simple hábito, el café es un ritual compartido: nos acompaña en charlas, trabajos y paseos, y cada taza guarda la promesa de una pausa con sabor. A continuación, una recorrida por algunos de los cafés más tentadores de la ciudad de la mano de Club LA NACION.

Uno de los espacios que mejor encarnan ese amor por la bebida en su forma más pura es Trece Café, abierto en Vicente López por un grupo de amigos que decidieron llevar su pasión por el café de especialidad a otro nivel. Allí controlan todo el proceso, desde la importación hasta el tostado de los granos, lo que garantiza tazas consistentes y con carácter. ¿Recomendados? El espresso, intenso y aromático, conquista muchos paladares, igual que el flat white, una de las variedades más celebradas. Ambos son ideales para acompañar con sus croissants recién horneados.

En Blind Café el café de especialidad se cruza con el universo de las fragancias: la idea es oler y probar, todo en un mismo gesto. En su espacio de Chacarita, la propuesta es sensorial y cuidada, con una barra breve y ambiente calmo. ¿Qué pedir? Entre los recomendados, resalta la focaccia de jamón crudo, rúcula y tomates confitados; aunque, si te inclinás por lo dulce, la cookie de matcha viene en una presentación suave, ideal para acompañar un café filtrado o un latte.

En Borja Specialty Coffee, nacido en 2020, el café de especialidad se mezcla con una atmósfera moderna y múltiple: tienen locales en Belgrano, Palermo y Recoleta, todos con espacios luminosos y una carta que incluye opciones tanto dulces como saladas. Entre los cafés, el mocaccino, con un toque de chocolate, es uno de los preferidos para acompañar delicias como sus cookies, alfajores o porciones de budín. Un lugar versátil que funciona tanto para empezar el día como para hacer una pausa a la tarde.

Cada sorbo de café es distinto, pero la promesa que encierra es siempre la misma: una invitación a detenerse y regalarse tiempo de calidad.

