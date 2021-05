Mónica Antonópulos “Ahora tengo una mirada más responsable”

“No queremos hacer ni moda, ni manifiestos, existimos para que los que puedan manifestarse sean los niños”. Así de elocuente es la presentación de la marca de ropa infantil que Mónica Antonópulos lanzó con la diseñadora de indumentaria Pamela Martinelli. Guri Gurú (Niño guía) es el nombre de la firma, inclusiva y realizada en términos sostenibles, que surgió ante la observación de la necesidad de los chicos de sentirse cómodos y libres. “Qué pasa a la hora de vestir a nuestros hijos”, se preguntó la actriz, quien a los 39 años, recientemente casada con su colega Marco Antonio Caponi, continúa indagando en el arte de la actuación y se detiene en la reflexión sobre la crianza y los cambios que trajo la pandemia en cuanto a la exhibición y el consumo.

–¿Qué características tiene la marca?

–Más que nada nos interesa hacer indumentaria y venderla pero, por sobre todas las cosas, comunicar que los aprendizajes tienen un tiempo y que todos los chicos logran ir ganando autonomía en la medida en que uno les pueda brindar las herramientas. Son prendas sin etiquetas, literal, la composición, que es necesaria para que el usuario sepa que se está poniendo, cómo fue confeccionado, viene aparte. Tienen cuellos funcionales, no tienen ni adelante ni atrás, también son reversibles. Tienen doble estampa y costuras planas para que el contacto con la piel sea mucho más suave. Fue bastante disruptivo hacerlo, muy difícil que se entienda y que se prendan ante un desafío. Como en todos los órdenes, nos encontramos con personas que no quieren salir de lo establecido y seguro, porque a veces eso genera miedo.

–Recuerda a la ropa de antes, que era para chicos y no de grandes hecha en tamaño pequeño, ¿hay un trabajo en esa observación?

–Sí, la ropa es libre de género, no hay corte en cuanto a varón y mujer, la paleta que se usa es igual. También es libre de temporadas. Esto último viene asociado a que la indumentaria es un gran factor contaminante en el medioambiente, entonces, lo que queremos promover es que las prendas no pasen de temporada. Hoy, por el cambio climático, no hay estaciones tan prolijas, por eso es que invitamos a que se vistan en capas, como cebollas. Las prendas no son de alguien o de una persona, está bueno que se traspasen, se compartan, y si no te gusta, no la querés, o no te entra, la vuelvas a rodar. Cuando empezamos con todo esto estudiamos qué pasa con la indumentaria infantil: por qué los adultos nos vestimos como adolescentes y a los adolescentes y niños los vestimos como adultos. Además, cómo se generan estereotipos dañinos, de moda, estética, peso, y oficios.

–La composición que hacés con la vestimenta como actriz, ¿te abrió a pensar qué les pasa a los niños?

–Sí, va un poco de la mano. Somos de una generación que nos hubiese gustado vestirnos como queríamos y capaz no podíamos. Si voy a mi infancia, odiaba los vestiditos, quería pantalones, mi mamá siempre se acuerda. Más que la moda me gusta la creatividad. La indumentaria es una exploración, una forma de arte espectacular y de decir. Los personajes siempre los compongo desde la ropa, los zapatos, cuando hay posibilidad de que pisen de una determinada manera también lo propongo. Casi que veo primero al personaje e intento esquematizarlo desde ahí. Ahora también me pasa que tengo mucha información sobre lo que uno puede causar como persona pública, cosas buenas y negativas. Cómo los cambios de looks generan consumo y estereotipos de belleza. Tengo una mirada más responsable y no tan desmedida.

–El tema del consumo, ¿te lo replanteaste en la pandemia o viene de antes?

–Vengo hace años en ese proceso, obviamente que tuvo que ver con mi aprendizaje como mamá y con cambiar el orden de prioridades. En esa búsqueda se fue manifestando que necesitaba vaciarme de cosas superficiales para conectar con lo pequeño o cotidiano, que a veces es lo que te reconforta. Entonces, el consumo desmedido y esto que trae mi profesión de hacer fotos y estar pendiente de algo exterior, se fue modificando. En la cuarentena no tuve abstinencia de vestirme para algo, de salir, estar en eventos, o figurando en Instagram. Si me pasó que ya veníamos con el proceso de la marca, y nos agarró en el medio del desarrollo de productos. No encontrábamos talleres, ni insumos, y todas las reuniones eran vía digital, por ende, era muy difícil explicar un producto que era nuevo, que entiendan y te den el tiempo. Por eso hasta ahora nos pasa que nos devuelven las prendas con errores de confección, porque cuesta romper patrones, y la cabeza no puede adaptarse tan fácilmente a los cambios. Mi socia fue fundamental para poder hacerlo, porque yo estaba desbordada de la escolaridad, de no tener un minuto para renovar la energía. También, al principio, con mi pareja éramos como animadores, haciendo danza y buscando juegos. Después de cuatro meses no sabíamos de qué disfrazarnos. Eso también fue un aprendizaje de que a veces no es necesario proponer nada.

–Como que no había permiso para el ocio, el imperativo era hacer y las redes sociales tuvieron que ver con eso ¿no?

–Sí, a mí lo del contacto con las redes me sigue pasando, nada más que ahora intento bajar el volumen y en la cuarentena directamente ni me enganchó. Hay gente que te dice que aprendió ocho idiomas, yo no hice cursos porque no tenía capacidad. Pudimos desarrollar Guri Gurú que para nosotras fue un montón. Lo positivo fue poder poner la cabeza con mi amiga, a veces nos juntábamos a las once, otras para decir que no dábamos más, nos hemos dejado colgadas, hemos hecho reuniones desde los autos con otras mujeres que nos comprendían. No me pasaba por hacer, sino que lo que me importaba era sostener el estado anímico. Y la marca terminó siendo como un pequeño oasis, porque en mi caso también con la pandemia se frenó el trabajo.

–¿Encontraste el compañero ideal para sobrellevarlo?

–Sí, por suerte tenemos una similitud de mirada y de búsqueda artística. Hay mucho encuentro. Él tiene mucho manejo de la ironía y se da el lujo de jugar. Quizás yo tengo más seriedad y todo lo que comunico quiero que sea para algo. También es increíble la ansiedad que generan las redes. Cómo se meten en nuestra profesión: parece que si no estás haciendo, no te estás mostrando, no estás trabajando. Y a veces son ventas, no deja de ser un lugar de publicidad. Como dice Byung-Chul Han, no hay necesidad de que nos exploten porque nos autoexplotamos. Me pasó muchas veces de decir que no a acciones comerciales o con personajes. No se puede ser irresponsable en lo que decís o comunicás, porque hacés algo y le llega a un montón de personas.