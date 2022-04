No reconocer la diversidad afecta el vínculo escuela-familia

Los distintos tipos de familia son un dato contundente de la realidad actual, que las escuelas en su gran mayoría han naturalizado por ser un aspecto más del profundo cambio cultural que los argentinos y el mundo estamos atravesando. Ningún niño o niña debe sentir que la forma familiar que habita no está presente en su escuela, por lo que se han repensado textos, imágenes e incluso diseños curriculares. No es la estructura familiar la que determina los aprendizajes, pero seguramente no reconocer la diversidad afectará el vínculo de colaboración y confianza que familia y escuela deben mantener si queremos que haya progresos educativos. Cada establecimiento trata estos principios de inclusión de acuerdo a su proyecto institucional y comunidad educativa. Las familias monoparentales son las que la mayoría de las veces hacen importantes esfuerzos para sostener material y emocionalmente a niños y jóvenes. Como sociedad, debemos encontrar herramientas para apoyarlas.

*El autor es secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires