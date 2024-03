Escuchar

En los últimos años, la dinámica laboral se transformó de manera significativa. Hacer home office se convirtió en una alternativa viable y, en muchos casos, muy atractiva tanto para empleadores como para empleados. Las ventajas son muchas: brinda más flexibilidad, ayuda a ahorrar tiempo y aporta más libertades. Para quienes tengan la suerte de gozar de esta modalidad laboral, Club LA NACION acompaña con muchos de sus beneficios.

Aunque muchos priorizan la organización digital, es esencial tener a mano papel y lápiz. Y el mejor lugar para conseguir artículos de papelería, marcadores, lápices y todo tipo de material de oficina es ALOT. Incluso cuentan con un surtido de insumos para impresoras.

Para no extrañar ese café que nos ayuda a continuar con el día de trabajo, lo mejor es darse una vuelta por Nescafé Dolce Gusto y hacerse de una buena cafetera que garantice una preparación digna de un barista. Y, claro, tampoco puede faltar una linda taza. En Apatheia cuentan con diseños muy bonitos para disfrutar de esa infusión.

Otro punto fundamental es la silla. Para trabajar tranquilos y evitar los molestos dolores de cervicales y lumbares, debe ser ergonómica y funcional. En Easy hay modelos de diversos colores, con o sin rueditas y reclinables.

Y si es necesario actualizar la computadora, una excelente opción es Exo, empresa pionera en fabricación de productos tecnológicos de Argentina. Ofrecen modelos all in one, de escritorio, notebooks o tablets de última generación.

Finalmente, un toque distintivo siempre viene bien para alegrar y delimitar el espacio laboral en casa. Y eso puede lograrse muy fácil con los vinilos y murales de Paste. Son muy simples de aplicar y vienen en los más diversos diseños.

Nada como armar el propio espacio para sentirse motivado en el desempeño diario.

Oficina en casa

ALOT

20% para socios BLACK y 15% para Premium en compra online y presencial todos los días

www.alot.com.ar

Nescafé Dolce Gusto

15% en máquinas Nescafé Dolce Gusto y 10% en cápsulas de café comprando en el shop online de Nestlé todos los días

www.shop.nestle.com.ar

Apatheia

20% para socios BLACK y 15% para Premium de lunes a sábado

www.apatheia.com.ar

Easy

15% todos los miércoles

www.easy.com.ar

Exo

5% acumulable en compra online todos los días

www.tiendaexo.com

Paste

20% de lunes a viernes

www.paste.com.ar

