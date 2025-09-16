Placeres gourmet

Hay tiendas que se vuelven aliadas en el momento justo. Cuando surge la idea de agasajar, de improvisar una picada distinta o de sumar un detalle gourmet a la mesa, son las que nos rescatan. Espacios donde conviven productos frescos y delicatessen elegidas con ojo experto, capaces de transformar un encuentro simple en un plan memorable. Locales a los que volvemos una y otra vez porque sabemos que siempre vamos a encontrar ese sabor que marca la diferencia.

Franco Parma es sinónimo de soluciones gourmet listas para disfrutar. Sus cajas y canastas temáticas (desde las versiones italianas hasta las ibéricas) están pensadas para sorprender con productos seleccionados y presentación impecable. También ofrecen tablas y picadas en distintos tamaños, ideales para compartir entre dos y seis personas. Una propuesta práctica y elegante que resuelve cualquier ocasión, desde un encuentro improvisado hasta un regalo infalible.

Por su parte, Proveedurías Argentinas resuelve la compra de todo lo necesario en un mismo lugar. Combina la practicidad del súper con la calidad de un mercado gourmet: carnes, frutas, verduras, lácteos, productos de almacén y una cuidada selección de delicatessen que incluye aceites, condimentos, conservas y vinos. También ofrecen tablas y picadas listas para compartir, desde las más clásicas hasta versiones premium con salmón ahumado o quesos importados. Un comodín que facilita la organización y asegura el buen sabor en la mesa.

Y si el antojo ronda lo marino, Mar Salvaje viene al rescate: ya sea para una comida con pescado o un plato de frutos de mar, esta tienda online ofrece una selección amplia y premium. Desde pescados enteros y cortes especiales hasta mariscos como langostinos, mejillones, vieiras, pulpo o centolla, pasando por opciones ahumadas y rebozados listos para facilitar la vida en la cocina. Todo se entrega en frío y con frescura garantizada.

A veces no se trata de cocinar de cero, sino de saber dónde comprar. Estas tiendas son la mejor prueba de que un buen rescate gourmet puede transformar cualquier momento en una celebración.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

Tiendas salvadoras

Franco Parma

20% en cajas, canastas y tablas los lunes y martes

www.francoparma.com

Proveedurías Argentinas

15% los lunes y miércoles

www.proveeduriasarg.com.ar

Mar Salvaje

20% para BLACK y 15% para Premium en compra online todos los días

www.marsalvajemarket.com

Gourmand Food Hall

20% en desayunos y almuerzos de lunes a miércoles y en Mercado todos los días

pedidos.gourmandfoodhall.com

Emporio Gourmet

20% para socios BLACK y 15% para Premium en picadas todos los días

www.emporio-gourmet.com.ar

Piccadely

15% todos los días

www.piccadely.com.ar

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.