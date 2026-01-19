Planes que suman

Este verano, la clave del disfrute es optimizar. Elegir mejor: una estadía que realmente invite a descansar, un gusto dulce que valga la pena, propuestas de juego que acompañen a los chicos a través del clima. Decisiones que pueden cambiar la experiencia.

Entre las opciones de alojamiento con propuestas claras y prácticas en la costa bonaerense, La Matera & Moradas del Bosque es una gran alternativa en Costa del Este. Se trata de un complejo de alquileres temporarios que incluye La Matera Suites, La Matera Apart y Moradas del Bosque, con unidades completamente equipadas para estadías de pareja, familia o grupos, ubicadas a pocas cuadras del mar y del centro de la localidad. El proyecto nació de una familia con raíces misioneras y tiene una identidad vinculada a la cultura matera y yerbatera, formando parte de la Ruta de la Yerba Mate, un diferencial que suma.

Mientras que, si la intención es darse un gusto, Guolis es una opción ideal. La marca tiene un local emblemático en el centro de Balcarce, donde funciona como café y tienda, con mesas para sentarse y una propuesta centrada en café, pastelería y sus clásicos alfajores, además de otros productos dulces para consumir en el momento o llevar. A eso se suma su presencia en Mar del Plata, con locales distribuidos en zonas comerciales que replican el mismo formato: café al paso o para quedarse un rato y una amplia oferta de productos.

Y grandes y chicos disfrutarán esta última recomendación: Star Toys es una cadena de jugueterías con presencia en Mar del Plata y una propuesta amplia para distintas edades. En sus locales se pueden encontrar juegos de mesa y de cartas ideales para los días de lluvia o para jugar en casa, como rompecabezas, juegos familiares y propuestas cooperativas, además de opciones más activas para llevar a la playa, como pelotas, juguetes de agua y otros fáciles de transportar.

Ya sabés: si este verano vas a la playa, Club LA NACION te acompaña con opciones concretas para disfrutar mejor cada plan.

Verano perfecto

La Matera

25% para socios BLACK y 20% para Premium en alojamiento, restaurante, spa y actividades todos los días

www.materasymoradascostadeleste.com

Guolis

15% todos los días

www.guolis.com.ar

Star Toys

15% en compra online y presencial todos los días

www.startoys.ar

Torrecillas Cariló Apart Hotel & Spa

20% en la tarifa de alojamiento de lunes a viernes

www.torrecillascarilo.com.ar

North Beach

20% en la tarifa de alojamiento todos los días

www.instagram.com/northbeachpueblodemar

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.