¿Por qué Jessica Alba triunfa en el Nasdaq?

MADRID (El País).– Con más de 60 títulos en su haber, Jessica Alba es actriz desde 1994, cuando debutó con solo 13 años en películas y series infantiles. Una carrera forjada poco a poco en Hollywood que ahora, pese a sus esfuerzos, ha pasado a un segundo plano. Porque lo que realmente ocupa el tiempo y el cerebro de Alba es su trabajo de empresaria. La marca Honest, centrada en proporcionar productos principalmente de puericultura e infantiles con carácter sostenible, acaba de salir a bolsa en EE. UU., convirtiéndose en todo un éxito y aportándole a la actriz de Los cuatro fantásticos más de 100 millones de euros.

Honest, fundada en el año 2011, empezó a cotizar en el Nasdaq (bajo las siglas HNST) el miércoles. Con un valor de mercado estimado en más de 1.160 millones de dólares, en su oferta pública inicial fue valorada en 413 millones de dólares (343 millones de euros) y sus acciones subieron casi un 40% el primer día, llegando a los 23,88 dólares (19,82 euros). Alba posee 5,6 millones de esas acciones, por lo que la cuenta es clara: se ha embolsado más de 100 millones de euros con esta transacción.

Según el medio especializado The Hollywood Reporter, la actriz va a recibir un dividendo de 2,6 millones de dólares (más de 2,16 millones de euros). Su salario base, que firmó en un nuevo convenio a finales de abril, será de 700.000 dólares (580.000 euros) al año, además de un bono de un máximo de medio millón de dólares anual (414.000 euros) y un paquete de acciones de 1,5 millones de dólares (1,25 millones de euros) en 2022 y 2023 que pasará a duplicarse en 2024. Su paga es tan alta porque el nombre de Alba sigue siendo fundamental para el desarrollo de la marca. De hecho, según afirma el folleto para inversores que acompaña a la salida a bolsa, “el éxito de nuestra marca depende en buena parte de nuestra afiliación con Jessica Alba”.

“La pérdida de los servicios de la señora Alba, o la pérdida de nuestra capacidad para usar su imagen, podría tener un efecto adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados operativos y perspectivas”, indica el mismo. Algo en lo que ayudan los 19 millones de seguidores que la actriz posee en Instagram, los diez de Facebook y los casi nueve de Twitter. Todos valiosos altavoces de su campaña y que ayudarán a la marca en sus próximos pasos: su expansión fuera de Estados Unidos.

“Si quiero dejar huella en el mundo y en la salud de la gente no me puedo conformar con lo logrado”, contó en declaraciones a la prensa. En sus primeros cuatro años había amasado casi mil millones de dólares gracias a la venta de pañales, toallitas o productos de limpieza que no usaban químicos procesados sino elementos como el vinagre o el bicarbonato. Para ella la clave era tratar de evitar sustancias que produzcan problemas de piel, alergias.

Sin embargo, no ha estado exenta de problemas. En 2015 recibió quejas por un protector solar y hace cuatro años se encontró con un problema cuando tuvo que pagar 1,3 millones de euros por afirmar que un componente de limpieza no estaba presente en un jabón cuando sí lo estaba.

LA NACION

