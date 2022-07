Recursos anímicos ante la crisis: el dilema de aprender de la desgracia

Algunos se están enojando porque dicen que la frase “lo que no te mata te fortalece” es complaciente con aquellas situaciones duras que la vida ofrece y, según ellos, no debieran existir.

Sin embargo, esas situaciones existen, más allá de que mejor sería que no existieran. Hablar de la capacidad del ser humano de seguir viviendo tras sufrir situaciones extremas (la llamada resiliencia) es criticado por quienes creen que es una manera de negar la “pálida” ninguneando el dolor y la injusticia de muchas situaciones horribles que suelen formar parte del paisaje humano.

Honrando la moda cultural de demostrar superioridad moral por sobre otros, acusan de complacientes a quienes dicen que alguien puede salir adelante aun en una circunstancia terrible, ya que para ellos dicha afirmación sería bendecir esa circunstancia y negar el dolor innegable que generó.

Es verdad que la capacidad de “bancar” situaciones duras, injustas o dolorosas suele ser malversada hasta niveles de degradación, como cuando se decía a la gente que todo era obra de Dios y nada se podía hacer para encontrarle soluciones a las injusticias y crueldades humanas. Se mantuvo así a mucha gente dominada en condiciones de explotación, desactivando toda acción tendiente a salir de esa circunstancia.

Pero sabemos que la resiliencia es, también, hacer lo que se puede por mejorar las cosas, salir de lo que daña o sortear los obstáculos que se presentan. El tema es que “lo que se puede” a veces requiere valentía, fuerza emocional y coraje, mucho más que victimización y queja.

Cuando algo nos golpea, cuando la vida se transforma en un laberinto, cuando la recurrencia de las crisis impide crecer y desarrollar proyectos, cuando la corrupción nos rodea y todo parece oscuro, cuando hay muerte, enfermedad o desamparo…allí aparece “eso” que existe en el ser humano que le permite atravesar los pantanos de distintas maneras. Decir que esa capacidad existe no es alentar a que el dolor aparezca ni agradecer a las crisis o a la enfermedad por los “servicios prestados”, pero, dado que pareciera que el destino humano es el de toparse con la dificultad en algún momento de la vida, es bueno saber que hay recursos tangibles e intangibles para seguir adelante.

Si a la suba del dólar, la inflación, la perdida de medios económicos o la calamidad política le agregamos sistemas de pensamiento que tienden a hacer ver al descorazonamiento como un elemento de la inteligencia, estamos sonados.

Sabemos que el optimismo no es tonto y se basa en la realidad, no en la ilusión. Para el caso, hablamos de la realidad nada banal de que los humanos pueden, aun cuando a veces parece que no. Es una buena noticia que no está de más tener en cuenta cuando, como ahora, las cosas se ponen difíciles para tantos.