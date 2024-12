Rosario Oyhanarte, entre el polo y los bestsellers de amor

Escritora e influencer, logró fusionar su vida junto al polista Alejandro Novillo Astrada con el talento para narrar

Cuando se casó con el polista Alejandro Novillo Astrada, Rosario Oyhanarte sabía que no iba a dejar de lado su carrera ni sus intereses. Fue así como, ya instalada en el exterior, abrió una cuenta de Instagram para compartir tips de aquello que la apasionaba: viajes, recetas, arte, moda. Y sin buscarlo, arrancó un camino que la convirtió en bestseller y narradora de “historias de amores reales”. Hoy, después de sus exitosas novelas Mi marido y su mujer (2018), Rosie’s Blossoms (2020), El libro más lindo del mundo (2021) y Lo nuestro fue real (2023), invita a los lectores a trabajar en el autoconocimiento en Integrar el círculo, su primer libro de no ficción.

–¿Qué tuvo de especial la historia de amor con tu marido que ocasionó tu explosión en las redes y te llevó al podio como narradora de romances?

–Siempre digo que lo mío fue una intuición a primera vista, porque el concepto de amor a primera vista me parece un montón. Creo que el amor conlleva tiempo, esfuerzo, trabajo, entonces es contradictorio usar el término “a primera vista”. Lo que sí tuve fue una fuerte intuición, como si hubiera estado buscando su cara: lo vi y lo reconocí. Y justamente el término “reconocer” lo uso en mi último libro, el volver a conocer esas cualidades que ya están dentro nuestro. Sé que la nuestra es una historia que engancha porque tiene muchos ingredientes de novela. Desde el vamos yo me propuse llamar su atención, pero haciéndole creer que había sido suya la idea de abordarme, que también es otra de las máximas que incluyo en mi libro: invito a mis lectoras a que a la hora de plantearse metas sean inteligentes y busquen la mejor forma de conseguirlas. Entonces, un poco hice con él un ejercicio, que después decido acercarle a la gente. Con respecto a nuestra relación, yo tenía tanta certeza interior que no me importaba lo que me decían de afuera o los conflictos que surgían, tenía claro que a la larga íbamos a estar juntos. Y bueno, dicho y hecho, terminó siendo así.

Con su marido, el polista Alejandro Novillo Astrada Gentileza

–Y en ese empezar a acompañar a tu marido en los viajes surgieron las redes…

–Claro, cuando finalmente me caso con él y empiezo a acompañarlo, ya no pude sostener mi trabajo en relación de dependencia. Entonces dije, bueno, mientras pienso qué hacer, abro una cuenta de Instagram, escribo sobre lo que me gusta y vemos qué pasa. De vuelta, siguiendo una corazonada o una intuición y, de a poco, empezó a tomar forma. Al principio, cuando abrí la cuenta @Rosy’sTips, empecé dando tips de diferentes rubros que a mí me encantan: belleza, arte, moda, viajes, relaciones, rincones gourmet y recetas DIY (Do It Yourself). De a poco, empecé a mechar alguna que otra reflexión y un día me empezaron a preguntar: “¿Cómo conociste a tu marido?”. Y ahí fue que conté la historia en capítulos, dejando suspenso para el capítulo siguiente, como en los viejos folletines. La gente se enganchó con el formato y con la historia, porque me plantaba como una antiheroína casi, como la mina que sabe que para levantarse al pibe tiene que ser inteligente y aplicar alguna que otra estrategia. Lo relaté con mucho humor, poniéndome en un lugar muy cercano a la gente: eso abrió la puerta a contar más historias.

Rosario es mamá de Facundo, Lorenzo e Indalecio, que nació en los Estados Unidos

–¿Cómo empezaste a cruzarte con esas historias reales de tus lectoras?

–Después de que conté la mía, como la gente quedó tan enganchada, aproveché y conté las de íntimos amigos. A raíz de eso, me empezaron a abordar varias personas y una marca que organiza casamientos me ofreció hacer una convocatoria para contar tres historias de amor distintas. Proponían que la gente votara y que la que más votos tuviera se ganaba el festejo del casamiento. Ahí recibí un montón de historias. Ahora me pasa que naturalmente la gente, cuando tiene una buena historia, me la manda. Yo siempre les ofrezco la posibilidad de hacerlas con ilustraciones, cambiando nombres y demás, pero a la gente le encanta cuando ven la foto. No sé, hay algo con la historia y el dato real que les copa.

–En tus libros el amor siempre es protagonista pero también las ciudades, todas románticas.

–Sí, es cierto. El tema era que yo había escrito una novela que nunca me había animado a publicar, y cuando conté mi historia de amor y la gente se enganchó tanto, dije “bueno, es ahora el momento para hacerlo”. Así que aproveché el boom de mi historia para publicar mi primera novela, Mi marido y su mujer, que tuvo muy buena recepción. Gracias a eso, vinieron los otros libros después. A mí las historias de amor siempre me interesaron muchísimo porque me parece que el amor es algo que nos conmueve a todos. Soy muy observadora de las relaciones humanas, de los vínculos, de las dinámicas que ahí se despliegan. Y sí, cuando publiqué el primer libro la gente se enganchó mucho no solo con la historia de amor sino con la ciudad como protagonista. Este concepto de que te llevo de viaje y te hablo del cafecito, de la librería, vamos al parque. Es mi forma de vivir la vida, de viajar con los ojos anotando cada dato.

–Contanos de este último libro, ¿por qué saliste de la ficción?

–El libro surgió en una charla con mi editora donde le comenté que una de mis hermanas siempre me decía: “Vos tenés que hacer un libro sobre cómo conseguir lo que querés”. Porque esto que conté de mi marido, del ponérmelo como meta, lo he hecho con un montón de aspectos de mi vida siempre muy naturalmente. A veces se me dio lo que quería y a veces no, pero uno siempre aprende. Me divierte ponerme la meta y ver de qué forma lograrlo, pensar estrategias. Suena medio psycho killer por ahí, pero cero [risas], es como un juego de desafío conmigo misma. Aparte de mi cuenta en Instagram tengo un podcast donde aparecen muchas de estas ideas: entrevisté a un montón de gente sobre temas de relaciones, sobre cómo visualizar metas, sobre la vocación. Entendí que ese mensaje necesitaba ser recolectado y presentado en un nuevo formato. Obviamente me daba un poco de pudor ponerme a escribir un libro dando máximas, no lo quiero hacer desde ese lugar porque no considero que tenga ninguna máxima de nada y en esta estamos todos en la misma, aprendiendo y remándola. Pero sí podía sistematizar esa información para presentarla al lector de un modo ordenado y práctico. El libro tiene una estructura de tres momentos que uno va aplicando a la hora de ponerse una meta, son los tres momentos del camino que yo quería resaltar: remover, honrar el camino ya recorrido, y ver de qué forma trabajarlo para ser cada vez más auténticos. Después, reconocer estas verdades que ya están adentro mío, estas intuiciones que a veces nos cuesta escuchar. Y finalmente renacer en esta nueva versión que por supuesto no es un camino lineal. En el mejor de los casos, creo que evolucionamos en una espiral ascendente y entonces los mismos temas, en diferentes momentos de la vida, nos vuelven a tocar pero ya nos interpelan y los manejamos desde otro lado. Lo ilustro con muchas anécdotas propias y de gente querida, tiene humor y resulta súper ágil a la hora de leerlo.

