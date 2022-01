Sueño frustrado: creativos y rápidos, así se adaptaron los que se contagiaron Covid en las vacaciones

LA NACION

La ola de calor invade la ciudad y buena parte de sus habitantes sueñan con un paisaje de playa, de río o de montaña para afrontar el caos y las altas temperaturas. Pero en todos esos lugares hay que hacer frente a otra ola: la tercera de coronavirus que hoy castiga fuerte a los destinos turísticos, obligando a los veraneantes a aislarse en plenas vacaciones. Así, algunos reformulan sus planes y recalculan itinerarios; incluso no son pocos los que deciden armar las valijas y emprender el camino de regreso antes de tiempo, con la frustración a cuestas, después de tanto cuidarse y de tanto haber esperado el merecido descanso.

En este sentido, también están los que, advierten muchos hoteleros y gastronómicos en voz baja, ante un hisopado positivo y en ausencia de síntomas siguen sus vacaciones como si nada, lo que también ayuda a explicar el avance del Covid en la costa Bonaerense, uno de los territorios más afectados. En Pinamar, por ejemplo, más de la mitad de los hisopados positivos corresponden a veraneantes no residentes. En su mayoría, se trata de gente joven pero no son los únicos...

Así lo confirma Claudia Solino, encargada del seguimiento de los casos activos en el distrito. Y claramente, lo que empieza a saturarse es el sistema de testeos: “Hoy, un contacto estrecho con síntomas debe aislarse y no hisoparse. Porque si no se va a terminar estresando el sistema”, explica la médica.

Con la apertura de una nueva posta de hisopados, el municipio amplió su capacidad pero no alcanza, porque los casos no paran de crecer: en una semana, los contagios aumentaron un 270%.

El Ministerio de Salud de la Nación redefinió el plazo del aislamiento en los últimos días por dos razones. La primera es que el periodo de incubación es menor con la variante ómicron. La segunda, que el esquema de vacunación completo hace que los contagiados transmitan durante menos tiempo la enfermedad.

Sábado fue a diversos destinos turísticos del país y recopiló historias en primera persona: cómo es agarrarse Covid en medio de las vacaciones y cuáles fueron las estrategias para sobrellevarlo.

En Punta del Este

Debut de fiebre y paracetamol: “Mi novio se fue a dormir al living”

Punta del Este despidió la primera quincena con altísimas temperaturas y mucho menos gente que en temporadas anteriores Natalia Ayala

María Graciela Briceño (Chela, para los amigos) es venezolana, tiene 32 años y llegó a Punta del Este con su novio argentino el 27 de diciembre. Primera vez en Uruguay, estaba muy ilusionada con conocer las playas sudamericanas de adn europeo y esas fiestas de blanco, típicas del 31. Esto último lo logró, y al otro día dio por inaugurado el año con un asado en una de las fabulosas casas de Fasano Las Piedras. Ese mediodía había doce invitados y, aunque todos hablaban de virus y hartazgo, la vida parecía normal.

Pasaron algo más de 24 horas y amaneció congestionada. Le echó la culpa al aire acondicionado... pero no. Ese mismo mediodía comprobó que el gimnasio del edificio donde alquilaban (el Yoo Punta del Este, sobre la avenida Roosevelt) estaba cerrado por Covid. Y a la media hora, los llamaron para avisar que aquel almuerzo de doce invitados terminó con cinco infectados.

Paracetamol y a la cama tratando de no hacerse la cabeza. Comieron en el balcón hablando de lo único que se habla últimamente. Se fueron a dormir relativamente temprano y ahí empezó la catarata de síntomas. “Me desperté a las tres de la mañana hirviendo. Pensé que tenía 40 grados de fiebre pero el termómetro marcaba 37,9. La cabeza me explotaba y ese dolor me provocaba vómitos. Me bañé y fue peor porque me bajó la presión. La peor noche de mi vida. A la mañana me llevaron a hisopar, al Campus de Maldonado. Habré estado media hora en la fila; todos muy amables”.

El positivo era obvio y no tardó en llegar. Intentó llamar a su obra social pero nunca le contestaron, así que la historia siguió vía telefónica con un médico clínico amigo de la familia.

“Los siguientes tres días fueron puro paracetamol alternado con ibuprofeno. También me indicaron un jarabe para la tos. El día cinco volvieron los escalofríos y estaba agitada. Un espanto e incomodidad total. El departamento no era muy grande, mi novio se fue a dormir al living. El traía comida pero yo no tenía ganas de nada. Apenas comí arroz blanco, caldo y mucha agua con limón y jengibre”.

A la semana, sin muchas esperanzas ya que todavía se sentía agotada, volvió a hisoparse y dio negativo. “Fue una bendición porque ya estábamos pensando dónde continuar la pesadilla. Tenía terror de seguir dando positivo. No solo por la incomodidad, los gastos y el mal humor que empieza a invadirte sino porque uno se desespera por estar en casa. ¡No me quedaba un pijama por usar! Desde ya todo eso es una frivolidad y uno no solo lo puede contar sino que lo puede sostener económicamente. Pero no es simpático atravesar el Covid en otro país. Ahora acabo de suspender un viaje que tenía planeado a Venezuela; quería ver a mi familia. Pero creo que es momento de parar, de ser prudentes y movernos lo mínimo. Y aceptar que los planes pueden cambiar un minuto antes de emprenderlos”. Por Flavia Fernández

En Pinamar

Pisar la arena y volverse: “Me sentía mal, pero no pude hacerme un hisopado”

los que se quedaron aislados de vacaciones por corona virus Mauro V. Rizzi

Después de un año intenso de trabajo y mucho cansancio acumulado, Rafael, un médico de 50 años y padre de 4 hijos, decidió ir a Pinamar a pasar las Fiestas: arena, mar, un poco de sol para renovar energías parecía el plan ideal para toda la familia. “Lo que pasa es que al llegar me encontré con que muchas personas que yo conocía estaban contagiadas de Covid”. cuenta. Desde el primer momento, hizo nula vida social y trató de mantenerse lejos de los tumultos y los contactos cercanos. “Estuve en la playa y en el departamento. Habré ido a un restaurante, al supermercado, he estado comiendo sin barbijo, pero no más que eso”, reconstruye.

El 31 en la noche, sin embargo, aparecieron las primeras líneas de fiebre. “Un día antes me había encontrado con un amigo, pero ni él ni yo habíamos tenido síntomas. Yo lo vi a las 12,30 de la noche y el 31 ya estaba con chuchos y fiebre. Realmente no sé de quién me contagié”, sigue Rafael, obsesionado por encontrar el origen de un contagio que, muchas veces, se vuelve imposible de rastrear, sobre todo si hay pico de casos y uno se encuentra en un lugar de veraneo...

Como sea, las cosas no hicieron más que empeorar desde ese momento y lo que siguió, malestar de por medio, fue bastante caótico. Rafael tuvo fiebre toda esa noche, luego dolores corporales, cada vez más fuertes. Estuvo en cama un día entero, sin salir del cuarto, y empezó a preocuparse por su mujer y sus hijos, a quienes no quería contagiar. Siendo un profesional de la salud, ya no tenía dudas. Por otra parte, las noticias llegaban de la calle y del televisor y no auguraban nada bueno. La angustia se sentía en el aire. “Llamé a la obra social pero ni siquiera me atendieron, estuve horas esperando –recuerda–, estaba detonado todo el sistema, un descontrol. Me quise hacer un hisopado pero no pude, por los horarios acotados y porque no tenían ni siquiera reactivos”, se lamenta.

Finalmente, cansado de la situación y con una gran carga de molestia física y mental a cuestas, Rafael tomó una decisión: con paracetamol de por medio, se subió al auto y decidió volverse a Buenos Aires. “Manejé de corrido, no paré en ningún lado, fue un viaje directo. Apenas llegué me hice el hisopado, dio positivo y pasé una semana aislado”, dice, apesadumbrado por haber perdido los pocos días de descanso en la costa que tanto anhelaba.

Su familia regresó con él, ya que estaban todos en el mismo lugar y eran contactos estrechos: no tenía sentido que se quedaran en Pinamar. Una vez en Capital, su mujer también dio positivo y por eso ahora sigue aislada junto al resto de sus hijos.

“La ómicron es una variante realmente muy contagiosa –concluye Rafael –. Sigo pensando dónde me la pude agarrar y no lo sé, puede haber sido el ascensor o incluso alguno de mis hijos, que haya sido asintomático”. Con su negativo ya en mano, el médico aún espera el alta de los suyos y sueña con tener pronto un nuevo receso, pero sin tantas preocupaciones. Por Mariano Confalonieri

En San Martín de los Andes

Aislados al llegar: “Desayunamos mirando el paisaje”

los que se quedaron aislados de vacaciones por corona virus Gentileza

Verónica y su novio decidieron pasar todo el mes de enero en San Martín de los Andes, un poco porque ambos tenían trabajo en la zona pero también para aprovechar ese destino y complementar la actividad laboral con unas buenas vacaciones, algo que esperaban con ansias luego de dos años muy estresantes en Buenos Aires.

Decidieron tomar recaudos en los días previos a la partida y así fue como, por primera vez, pasaron Año Nuevo ellos dos solos para no cruzarse con amigos ni familia y evitar todo tipo de riesgos. La primera semana de enero llegaron finalmente al destino. “El lugar es soñado, los paisajes no se pueden creer”, dice Verónica que a los pocos días de arribar al paraíso comenzó a tener algunos síntomas: dolores musculares y algo de congestión. Como el viaje había sido muy largo, no les dio mayor importancia pero cuando se sumaron las líneas de fiebre empezó a sospechar. Aunque no llegó a los 38 grados, decidió testearse, sobre todo por el tipo de alojamiento en el que se encuentran.

“Estamos parando en una suerte de albergue grande, tenemos una habitación con baño privado, pero también hay otras personas, ya que los dueños viven acá”, cuenta a LA NACION desde el lugar donde aún está aislada. Así, se acercó a un puesto donde realizaban hisopados y ese mismo día lo supo: era un caso positivo. Al novio lo consideraron directamente contacto estrecho. “Así que ni bien llegamos, empezó el tema del aislamiento”.

Aún no habían hecho nada turístico, así que en ese aspecto no se les cayeron reservas ni grandes planes. “En ese sentido hay gente que está mucho peor porque nosotros aún tenemos el resto del mes y nuestros síntomas son leves, ambos estamos con esquema completo de vacunación –dice Verónica–. Teniendo en cuenta que la ola estaba tan presente, esto era una posibilidad y mejor que nos haya tocado al principio.”

¿Qué hacen mientras esperan el paso de los días? De lunes a viernes, siguen cumpliendo los horarios laborales. Luego, se lanzan de cabeza a sus hobbies: dibujos, películas, series y cosas de programación toman gran parte de los ratos libres. “En la tarde, los dueños muy amablemente nos avisan cuando se van, así podemos salir, estar en el patio y airearnos un poco. También nos habilitaron una habitación que tiene un balconcito con vista, así que nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos en esa terracita”, detalla Verónica.

Otro gran punto a favor es que ninguno perdió el gusto ni el olfato, por lo cual las comidas ricas están a la orden del día, algo que ambos consideran un placer irrenunciable. “Cuando se enteraron, mis amigas me mandaron a la distancia un delivery de pastas, nos mimaron mucho y pudimos darnos más de un gusto culinario, lo seguimos haciendo”, bromea Verónica. Por lo demás, la pareja no pierde el buen ánimo y sigue haciendo planes a futuro, evaluando cuáles son los lugares que van recorrer.

Verónica también dice que se consideran privilegiados porque consiguieron con mucha celeridad que les hicieran el testeo: en ese momento, el sistema de salud todavía no se había desbordado. Al tener movilidad propia, además, no tuvieron que pedirle a nadie que los llevara y no fue necesario exponer más gente.

Tal vez uno de los momentos más álgidos fue cuando tuvieron que comunicarles la noticia a los dueños de la casa: con sus padres mayores, en un primer momento realmente se asustaron. Pero luego armaron esta distribución hogareña y gracias a la ventaja de contar con dos pisos donde mantenerse separados, se quedaron más tranquilos. “Saben que la ola está fuerte y es posible que una situación así vuelva a repetirse con los próximos huéspedes, así que decidieron ponerle el pecho a la situación”, resume Verónica. Mientras tanto, la vista espectacular y los perros que todos los días se acercan a saludarlos son un gran plus para el tramo que queda. “Sin dudas, es mucho mejor estar en la naturaleza que aislados en un departamento”. Por Violeta Gorodischer

En Bariloche

“Pudimos aprovechar para no hacer nada: las vacaciones de las vacaciones”

Matías y su familia suspendieron los planes originales del viaje luego del contagio Gentileza

Ya con el diario del lunes, podría decirse que no fue un buen augurio. Cuando sin previo aviso el aire acondicionado del auto dejó de funcionar todavía no habían entrado a la (por definición árida) Ruta del Desierto que atraviesa la provincia de La Pampa. Era la primera vez que Matías y su familia emprendían un viaje en auto de tal magnitud –unir Vicente López con San Carlos de Bariloche–, y la perspectiva de recorrer esta ruta que se caracteriza por temperaturas que en verano fácilmente alcanzan los 45° generó cierto desasosiego.

Para ese entonces, ni Matías, ni su esposa ni sus dos hijas sabían que los más de 1000 kilómetros que habrían de transitar con las ventanillas abiertas como única forma de aminorar el calor no iban a ser el único desafío de las vacaciones. En Bariloche los esperaba una noticia que habría de trastocar por completo los planes.

“El plan original era pasar diez días en Bariloche y el 31 de diciembre rumbear para Viedma, donde la idea era encontrarnos con toda la familia para pasar fin de año. Y lo cumplimos, ¡a medias!”, cuenta Matías, ya de regreso de vacaciones.

El viaje comenzó un rato antes del amanecer del martes 21 de diciembre y, tras una noche de descanso a mitad de camino, la familia arribó a Bariloche –algo bastante acalorada por el trajín del viaje sin aire acondicionado– el jueves 23, con la expectativa de celebrar Nochebuena en una de las ciudades más lindas de la Patagonia argentina. Los primeros días transcurrieron como todo aquel que visita Bariloche en plan vacaciones espera: una combinación de paseos con descanso, con la naturaleza como telón de fondo. Grandes y chicos contentos, las molestias del viaje comenzaron a convertirse en un recuerdo.

Así transcurrieron los días hasta el 30 de diciembre, el día previo a volver a la ruta para emprender el camino a Viedma. Ese jueves Matías empezó a sentir cansancio, dolor de cabeza y otros síntomas sospechosos...

“Los síntomas aparecieron el 30 de diciembre, un día antes de tener que irnos –recuerda–. Al principio no les presté mucha atención, pensaba que venían más por el lado de algo estomacal. Pero entonces me puse a charlar con un amigo que estaba con Covid variante ómicron. Cuando le conté que me dolían la cabeza y el cuerpo y que estaba cansado, me dijo: ‘Olvidate, te lo agarraste’. Saqué turno en un laboratorio y me fui a hisopar. A las dos horas me mandaron el positivo. Y a recalcular todo”.

Es que el diagnóstico de Covid-19 no solo dio por tierra con el plan de celebrar Año Nuevo con el resto de la familia en Viedma... Se canceló el plan “viaje a Viedma” de plano, así como también los planes de paseos y salidas gastronómicas en Bariloche y aledaños. Las vacaciones se convirtieron en un inesperado periodo de reclusión y aislamiento para todos los integrantes del grupo familiar, con o sin síntomas.

“Tuvimos la suerte de estar en la casa de un familiar, con lo cual no hizo falta salir corriendo a buscar hospedaje. Nos aislamos ahí con mi mujer y mis hijas... y a pasar los días”, cuenta Matías y destaca: “Yo al Covid lo transité muy tranquilo y las chicas por suerte no mostraron síntomas”.

La comodidad de estar en una casa, con espacio al aire libre, colaboró con la dinámica familiar. También, con la posibilidad de que Matías tomara distancia del resto de la familia. En ese contexto, las vacaciones se adaptaron al nuevo escenario, del que emergió un disfrute distinto.

“En un punto pudimos aprovechar para realmente no hacer nada: las vacaciones de la vacaciones. Fue la primera vez, al menos de las que recuerde, que un 31 de diciembre a las 10 de la noche estaba dormido”. El brindis de Año Nuevo quedó pospuesto para el día siguiente... “¡y con unos metros de distancia!”, acota. En el viaje de vuelta –ya no desde Viedma, sino desde Bariloche– tampoco anduvo al aire acondicionado. Pero para entonces ya habían atravesado dificultades mayores; puesto en contexto, el desafío era menor. Por Sebastián A. Ríos