Tiempo de escapadas

La llegada del buen clima trae una energía distinta: la que nos mueve a buscar horizontes nuevos, aunque estén a pocas horas de casa. Una escapada puede ser un fin de semana en la costa, un viaje a algún lugar icónico del país o una visita a esas ciudades vecinas que siempre sorprenden con su ritmo propio. Es el momento ideal para volver a conectarse con la naturaleza, disfrutar de una gastronomía distinta y dejar que el tiempo se desacelere.

En ese plan, Rutatlántica puede llevarte directo a estrenar la temporada de playa: sus ómnibus de larga distancia conectan Buenos Aires con todos los clásicos de la Costa Atlántica (San Clemente, Mar del Tuyú, Santa Teresita, Villa Gesell, Mar del Plata) ofreciendo servicios modernos como butaca semicama y cama ejecutivo, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi y la comodidad del e-ticket.

Si la intención es ir un poco más lejos, con Flybondi se asoman aventuras al otro extremo del país, ideales para quienes buscan dejar atrás la rutina y entrar de lleno en paisajes extraordinarios. Es posible volar a Iguazú para asombrarse con las imponentes Cataratas, explorar selvas húmedas, pasear en pasarelas sobre los saltos de agua y sentir la fuerza del río. O bien elegir El Calafate, en la Patagonia, donde espera el majestuoso glaciar Perito Moreno, con caminatas por senderos patagónicos, navegación por el lago Argentino y un cielo repleto de estrellas.

Tal vez las ganas incluyan cruzar de país, y con Colonia Express es posible hacer una escapada internacional sin necesidad de planear demasiado: se zarpa desde Buenos Aires en uno de sus barcos de alta velocidad hasta Colonia del Sacramento en poco más de una hora, disfrutando del confort de su flota moderna. Una vez allí, entre calles empedradas y casonas antiguas y junto al Río de la Plata, la atmósfera se siente distinta. Además, también conectan con Montevideo y Punta del Este.

El buen clima está para moverse, para redescubrir, para cruzar fronteras cercanas: esta temporada empieza con ganas de coleccionar escapadas que se conviertan en recuerdos.

Lejos y cerca

Rutatlántica

30% para socios BLACK y 20% para Premium en compra online todos los días

www.rutatlantica.com.ar

Flybondi

20% en compra online de vuelos de cabotaje y a San Pablo todos los días

flybondi.com/ar

Colonia Express

Hasta 25% en compra de pasajes todos los días

www.coloniaexpress.com/ar

Bookingcars.com

10% en alquiler online de autos todos los días

www.bookingcars.com

Now Assistance

40% para socios BLACK y 35% para Premium en compra online de los planes de asistencia al viajero de Now todos los días

www.nowassistance.com

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.