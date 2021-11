¡Todo a remate! Las subastas se multiplican y suman nuevos adeptos

Mientras termina de contestar desde su casa unos mails del trabajo, Lara está pendiente del celular. Son casi las dos de la tarde de un viernes y, según sus cálculos, el lote 41, ese que acaparó su atención ni bien lo vio, debía estar por subastarse. Desde que descubrió la página Usá Usado (la plataforma de la mudadora Verga Hnos desde donde realizan subastas vía streaming) siempre entra para ver qué puede sumar a su casa para renovarla. Y ese sillón en L, de cuero marrón clarito, es perfecto para el living que acababa de reciclar. La mesa ratona de vidrio del lote que le sigue, el 42, tampoco está mal.

Muebles, arte, vajilla, bebidas, vehículos, electrónica, perfumes e inmuebles se ofrecen al mejor postor a través de sitios de remates donde la única condición para participar es tener conexión a internet y registrarse (en algunos casos también se pide un depósito de dinero que se devuelve o queda a cuenta de próximas subastas). Reducidos al máximo por la pandemia, los remates presenciales, salvo algunas excepciones como los judiciales, fueron rápidamente reemplazados por la tecnología, que no solo logró democratizarlos y transparentarlos (poniendo fin al accionar de La Liga, un grupo que operaba de forma ilegal en los remates) sino también multiplicaron la cantidad de participantes, lotes y eventos hasta alcanzar récords históricos. Se trata de un fenómeno global; en todo el mundo se vive una especie de boom, con programas dedicados al rubro, como ¿Quién da mas?, Cazadores de subastas y Guerra de contenedores.

A todo eso se le suma el alcance territorial: “La subasta del 10″, a cargo de Adrián Mercado –uno de los principales actores del sector–, será seguida en todo el planeta debido a lo que despierta la figura de Diego Maradona. “El mundo estará pendiente el 19 de diciembre. Hay 87 lotes, cinco de ellos muy importantes como la casa de Devoto, la de Mar del Plata y tres autos: dos BMW y un Hyundai, además de camisetas, botines, zapatillas, buzos, gorras y otros objetos que pertenecieron a Diego”, asegura el rematador. Con miles de subastas encima, Mercado confiesa que esta significará un desafío: “Es una emoción distinta. Va a ver nervios como en un estreno”.

Más allá de la de Maradona, Adrián Mercado cerrará este año unas 400 subastas (entre ellas la de Falabella que remató sus bienes antes de irse del país), todas on line. “Tenemos en promedio 40 mensuales dependiendo de los meses. Antes eran 20 o 25. Por el boom tuvimos que incorporar más personal. No vamos a volver a la presencialidad. Es una modalidad que llegó para quedarse porque la gente se enganchó mucho con el formato: se triplicó la participación –sostiene–. Como negativo perdés el tema social, pero la tecnología llegó para descomprimir en un ámbito en el que se creía que estaba todo arreglado porque se mezclaban los remates privados con los judiciales. Y está la parte lúdica, es como jugar a la ruleta en el sentido de la adrenalina que sentís cuando llega el lote que querés y empezás a ofertar y ofertar”.

De todos los bienes que la empresa pone en subasta, los vehículos son los más esperados: “El comprador de un auto o pick up en relación a un usado puede ahorrarse un 30% por ciento del valor. Después hay que ver qué le tiene que hacer, pero aún así puede ganar entre un 15 y un 20 por ciento si la idea es revenderlo –asegura–. Si un auto se paga $1.200.000 o $1.300.000, le sacas 150 mil que no es poca cosa. Después están los que lo compran para trabajar. Son vehículos de empresas que están renovando flotas permanentemente y la gente está expectante. La del remate es una comunidad que viene con la idea e buscar oportunidades. El hecho de que sean on line acercó un montón de gente que no participaba y que se animó porque ve que es fácil y transparente”, resume Mercado.

Por su parte, Juan Pablo Ardohain, gerente general de Narvaezbid (una fusión de la argentina Narváez y el grupo brasileño Superbid) coincide que la tecnología provocó un salto dentro del sector: “El crecimiento es exponencial, como pasó con todos los negocios digitales. En 2014 tuvimos 45 subastas y hoy estamos en casi 800 y 40 millones de páginas vistas en los últimos 12 meses. Es un sistema muy interesante porque democratiza la base de compradores. Durante muchos años la gente evitaba participar de las presenciales porque creía que el martillero esta arreglado con los de La Liga. La tecnología rompió esa barrera y trajo un público nuevo”, plantea Ardohain.

Narvaezbid se encarga de subastar bienes durables de las empresas, como vehículos o electrodomésticos de logística reversa (cuando el cliente devuelve el producto y la empresa no puede volver a comercializarlo). “Las de mayor afluencia de público son las de los vehículos: vendemos 3500 por año. Pero las que se hacen de logística reversa que salen en los medios también traccionan mucha gente, como la última que hicimos para Carrefour en la que vendimos Por un lado, el tema de las subastas se puso de moda. Y por otro, está esa sensación de oportunidad, que acelera la decisión de compra. Como son bienes que no se encuentran en el mercado, si no lo compro no lo tengo mas. Y también está lo lúdico, la competencia con el otro. Pero tal vez es un mito que vas a conseguir algo muy barato. Hay oportunidades pero en general, se termina pagando el valor del bien”, sostiene el CEO de Narvaezbid.

Para Jorgelina García, propietaria de Verga Hnos, las subastas vía streaming son un fenómeno propio de estos tiempos. “Arrancamos con los remates virtuales en mayo del año pasado. Fue un verdadero boom, en cada subasta tenemos 200 o 300 nuevos participantes de los 7500 que ya tenemos registrados”, cuenta la propietaria de las empresa, que atribuye el boom de estos remates en línea a dos cuestiones: el anonimato que da la virtualidad y lo lúdico. “Participar de una subasta siempre fue algo medio chic; era la manera de hacerse de un mueble de calidad. Hoy está al alcance de todos. Ni siquiera hay que ir hasta el lugar y levantar la mano. A muchos eso les daba pudor, pero estar detrás de una computadora, con un nickname y que nadie te vea resulta liberador –sostiene–. También está la parte lúdica y la adrenalina que te da competir contra otro”, analiza.

Muebles, arte y vino

En Verga Hnos as subastas se realizan cada dos fines de semana, los viernes y sábados, a partir de las 11 de la mañana. La mitad de los 300 lotes se subasta un día y la otra mitad, al siguiente. Por lógica, los sábados es el día de mayor afluencia: el último logró el pico de 340 usuarios en línea a las 13 horas, justo cuando se daba una jugosa contienda entre M Luz y Pepe Pepe por una mesa de diseño de 2,80 metros de largo por un metro de ancho por la que se pagó la astronómica cifra de 334 mil pesos (más IVA y comisión). “Esa mesa tenía un precio base de 30.000. Era un mueble extraordinario, en general un juego de comedor para 6 personas se vende a 100.000 pesos y para 10, en 150.000. Los sillones entre 40 y 80 mil pesos. Hay mesas ratonas que salen por 40.000 pesos “, explica Jorgelina. Los lotes están a disposición en la página días antes del remate, con sus valores de base. De todas maneras, es posible ir el jueves anterior hasta el depósito en Villa Crespo y verlos en vivo para sacarse las dudas antes de ofertar.

“En nuestros remates hay de todo: desde antigüedades hasta muebles modernos porque son cosas que la gente que se muda quiere desprenderse y nos las confía para que se las vendamos –cuenta García–. En promedio hacemos unas 5 mudanzas por día, así que la variedad que tenemos es enorme”. Lo que más destaca la dueña de Verga Hnos es que la pandemia federalizó y hasta internacionalizó los remates. “Participa gente de todas las provincias y de países limítrofes”.

Desde el comienzo de la pandemia, las tradicionales subastas del Banco Ciudad también se realizan 100% online y cuentan con una variedad de rubros como vehículos, alhajas, inmuebles, arte y remates de Aduana. Para participar, el interesado se registra como usuario en la solapa de autogestión en https://subastas.bancociudad.com.ar. Una vez elegida la subasta que interesa, debe realizar una transferencia y ya queda habilitado para ofertar. Durante el 2020 la entidad realizó 40 remates (en total 479 lotes), con 1000 oferentes. En lo que va del 2021, ya se realizaron 49 subastas, en las que se han ofrecido 770 lotes por los que han pujado unas 2500 personas y se recaudaron $645.000 millones de pesos. Las subastas de Aduana (de containers que quedan sin abrir y pueden tener desde bebidas alcohólicas hasta juguetes) son los que despiertan mayor interés, así como los inmuebles por herencias vacantes (este año salieron a remate 667 propiedades).

Marcelo Chocarro organiza, desde hace 15 años, la Subasta Solidaria de Vinos Argentinos, con botellas especiales que ya no se consiguen en el mercado Alejandro Guyot

Las bebidas son otro de los rubros que pican en punta y entre ellas los vinos acaparan la mayor atención. Desde hace 15 años Marcelo Chocarro (conductor del programa radial Saber Salir) organiza la Subasta Solidaria de Vinos Argentinos en la que saca a remate partidas limitadas que ya no se encuentran en el mercado, formatos especiales y cosechas premiadas de vinos y espumantes de alta gama de las bodegas más importantes de Argentina, que donan sus botellas. “Es la oportunidad de incorporar nuevos tesoros a las cavas privadas y al mismo tiempo ayudar a quienes lo necesitan”, define Chocarro, que es uno de los pocos que sigue manteniendo la modalidad presencial (este año fue en el restó Malloy’s Bar, en San Isidro). Como sucede en toda subasta, hubo algunos récords y varias sorpresas: “El dato de color lo aportó la bodega Wapisa que subastó dos malbec: uno criado en la cava de la bodega y el otro en el cabo San Matías, cerca de las Grutas y a 10 metros de profundidad en el fondo marino. Es algo preparado y armado por la bodega con la gente de Cota 0, que es una empresa de buceo. La botella tiene arena, caracoles, se parece a la de un naufragio. En vinotecas tiene un valor de 18 mil pesos y se vendió en 200.000. Hubo una linda puja entre 4 coleccionistas, después quedaron dos y se la llevó un joven de 35 años.”

Otro rubro clásico de las subastas y que adoptó la modalidad on line es el de arte: Witcomb, la galería más antigua del país (las primeras exposiciones datan de 1896) ya realizó 4 subastas y el 21 de noviembre hará la quinta, nada menos que con obras de Marta Minujín (tres cuadros y dos esculturas) y de Juan Carlos Castagnino, Antonio Berni, Benito Quinquela Martín, Milo Locket, Guillermo Roux y Julio Le Parc, entre otros. Los precios van desde los 50 hasta los 8000 dólares, es decir que hay opciones para todos los gustos y bolsillos. Las obras pueden verse previamente en la galería, con turno.

Buenos Aires, la Reina del Plata... y de las subastas.

La subasta del 10

Será el 19 de diciembre a las 11 horas y estará a cargo de Adrián Mercado. Se subastará 87 objetos que pertenecieron a Diego Maradona, entre ellos buzos, pantalones, zapatillas, botines, fotos y cuadros que pertenecieron al ex jugador. Incluso hay maquinaria de deportes, como una cinta de correr. Además, como plato fuerte saldrán a remate las casas de Villa Devoto y Mar del Plata y tres autos: dos BMW y un Hyundai. De estos últimos objetos hay un precio base, pero todavía resta que la justicia acepte los valores sugeridos de los otros 82 (algo que seguramente sucederá en pocos días). A continuación, algunas de las cosas que podrán comprarse en la subasta. Mas información: Adrián Mercado

Gorra de Venezuela: Se la regaló Nicolás Maduro y la usó en el estadio Malvinas Argentinas frente a Godoy Cruz, equipo al que venció 4 a 2 y con el que sumó sus primeros tres puntos como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata

Se la regaló Nicolás Maduro y la usó en el estadio Malvinas Argentinas frente a Godoy Cruz, equipo al que venció 4 a 2 y con el que sumó sus primeros tres puntos como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata Guitarra dedicada: Un objeto que Diego apreciaba mucho porque fue un regalo del guitarrista flamenco Vicente Amigo. “A Diego Armando Maradona, el más grande de la historia”, le escribió el músico andaluz en el instrumento

Un objeto que Diego apreciaba mucho porque fue un regalo del guitarrista flamenco Vicente Amigo. “A Diego Armando Maradona, el más grande de la historia”, le escribió el músico andaluz en el instrumento Buzo de DT de Gimnasia y Esgrima La Plata: Vestimenta oficial de entrenamiento que Diego usó mientras fue técnico de Gimnasia. Hay dos buzos y una chomba, además de zapatillas y botines que también usó mientras fue DT

Vestimenta oficial de entrenamiento que Diego usó mientras fue técnico de Gimnasia. Hay dos buzos y una chomba, además de zapatillas y botines que también usó mientras fue DT Humidor de habanos: Como amante de los puros (hábito que adoptó en Cuba) Maradona conservaba los cigarros en este objeto que evita que se humedezcan o se sequen en exceso