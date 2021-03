Una botella “motivacional” que ayuda a tomar agua

Nadie duda de su importancia, pero aveces, ni los días más calurosos sirven como motivación. Tomar los famosos 2 litros de agua por día recomendados para muchos puede ser una tarea titánica. ¿Cuántas veces, pasa toda la mañana y ni siquiera nos hemos tomado medio vaso? Tranquilos: para los olvidadizos o para a los que simplemente les cuesta hidratarse, hay solución. La última y la más novedosa se llama botella motivacional, y es el gran objeto de culto entre los que predican la vida healthy.

En realidad, mas que una botella es un botellón de 2 litros (las hay con menos capacidad y con más capacidad) que hace que al mirarlo la gente se preguntes si podrá cumplir el desafío de tomarse toda esa agua. Pero (y acá radica parte de su éxito) este botellón tiene la particularidad de tener horarios y medidas para tomar cada dos horas y lo mejor: viene con mensajes inspiradores para que darse a la tarea de tomar agua no sea tan pesado.

7 A.M. “¡Buen día!; 9 A.M.: “¡Lo tenés!; 13 P. M.: !Eso es!; 15 P. M.: ¡Sigue tomando! y así hasta llegar a las 9 PM, horario en el que la botella, amablemente, dice que lo hiciste bien: ¡Gran trabajo! Por momentos, la botella parece una mamadera gigante con una gran manija y una tapa que cierra de forma hermética. Las hay de todo color y en Amazon o Ebay se venden a unos 22 dólares (aunque hay más baratas según el tamaño). La pregunta es, ¿por qué un elemento tan sencillo ha acaparado de pronto la atención de todos los del mundo healthy? La respuesta está en Instagram y en celebridades como Kaley Cuocco y Chrissy Teigen. En esa red social, para ser parte de la tribu de cultores de la vida sana, hay que posar con la botella motivacional. Ya sea entrenando, caminando o trabajando, todos la tienen o la quieren.

Quien está detrás de este botellón es Jason Holloway, un joven emprendedor de 31 años de Florida que en 2019 inició una compañía llamada HydroMate (www.hydromateusa.com). De un tiempo a esta parte su gran objetivo fue inspirar a la gente a tomar agua y así lograr que dejen las bebidas azucaradas. Para eso, tuvo que lograr que sea divertido. Es decir, como una especie de juego que al mismo tiempo plantee un desafío.

“He escuchado que muchos clientes dicen “esta botella es tan grande que no sé cómo lo voy a hacer. Es mediodía y apenas he bebido hasta la marca de las 10 de la mañana -reconoció Holloway-.. Pero los pequeños recordatorios amigables realmente te motivan”, dijo en una entrevista.

Además de los galones, en la tienda online de la compañía se venden aceleradores de hidratación en formato stick, una especie de electrolitos en polvo de distintos sabores (limón, lima y naranja) que prometen ser un hidratador exprés para aquellos que necesitan un shock adicional (o simplemente no les gusta el agua sola). Y además hay accesorios para transportar en galón o las botellitas adonde sea que vayas.

Alarmas para hidratarse

Sin embargo, la HydroMate no es la única forma que existe para motivar a la gente a tomar agua. Hace tiempo las apps también demostraron ser muy efectivas para recordarle a los usuarios su cuota de agua necesaria. WaterTime es una app que sirve como recordatorio para beber agua (suelta notificaciones cada cierto tiempo) y además permite incluir otras infusiones o líquidos como leche, café, té o jugos. Al llegar al límite establecido, la app avisa que se alcanzó el objetivo y lleva un fiel registro del líquido consumido durante el día. Water Tracker, Water Minder y Aqua Reminder van en la misma dirección, y hay muchísimas más que sirven para lo mismo. En todas, además, podemos calcular la cantidad de agua que debemos tomar según nuestro peso, altura y si hacemos o no actividad deportiva, un detalle que es fundamental.

Plant Nanny es otra de las que también tienen el mismo objetivo, pero a diferencia de las otras es como un juego en el que debemos cuidar una planta y para eso hay que ingerir agua. Pero no permite calcular la cantidad que debemos beber. Está más que nada diseñada para niños, ya que es importante desde chicos inculcarles el valor de tomar agua en lugar de bebidas azucaradas que no son buenas para la salud. Tomar agua no solo es sano. Ahora, también parece que es cool.

