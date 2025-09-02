Una gran tentación

Septiembre despliega su primer aroma dulce: el Día Internacional del Chocolate se celebra el 13, fecha que surgió en Francia en 1995 como homenaje al inolvidable escritor Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate, y a Milton S. Hershey, fundador de la célebre marca Hershey’s. Es la excusa perfecta para adelantarnos a la ocasión y planear la compra de esa tentación tan amada en todo el mundo. Club LA NACION acompaña a elegir el chocolate más exquisito, explorar nuevas variedades o sorprender con presentaciones cuidadas y sabrosas.

En la cuenta regresiva hacia este día, Cauca es parada obligada. La joyita de la temporada es la tableta Dubai: un estreno cargado de pistacho, tahini y masa filo crocante, la versión gourmet del chocolate que arrasa en TikTok y se presenta como novedad absoluta. A eso se suman los bloquecitos surtidos, infalibles para armar una mesa dulce con variedad y onda, y las cajas regalo con taza incluida, una jugada para acertar siempre. La clave está en adelantarse, elegir con tiempo y asegurar esas delicias que se van volando.

Otro gran lugar para celebrar este día es Ninina, cuya cafetería de especialidad marida súper bien con su gran pastelería. ¿Qué pedir aquí? El alfajor de chocolate 70% y dulce de leche es una bomba de sabor; el pain au chocolat es hojaldrado, y muy goloso; y la torta Frida es una marquise con relleno de chocolate, dátiles y pistachos que pisa fuerte. Todo puede disfrutarse en alguno de sus tres locales o llevarse a casa para compartir.

Pero tortas, tabletas o pastelería no son las únicas formas de disfrutar este noble ingrediente. En Chocorísimo es posible rematar la previa al Día del Chocolate con una alternativa helada imbatible. Algunos recomendados son la paleta Chocolate Suizo, rellena de dulce de leche y cubierta de chocolate crocante; la Chocopinta Chocolate con Almendras o el infalible Chocolate Rock, que es helado de chocolate con praliné de avellanas y maní, una bomba de texturas y sabores.

El Día del Chocolate es la excusa perfecta para probar las más dulces tentaciones y descubrir sabores nuevos. Y de la mano de Club LA NACION, además es posible hacerlo con los mejores beneficios. ¡Anticipate y disfrutá más!

Celebración perfecta

Cauca

20% de lunes a miércoles

www.chocolatescauca.com.ar

Ninina

20% todos los días

www.ninina.com

Chocorísimo Helados

20% en helados todos los días

www.chocorisimo.com

Vasalissa Chocolatier

15% los lunes

www.vasalissa.com

Scarlett

20% en take away de lunes a miércoles

www.scarlett.com.ar

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.