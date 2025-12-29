Verano versátil
Club LA NACION acompaña a prepararse para la temporada: valijas, trajes de baño, protectores y otros infalibles para unas vacaciones perfectas
Viajar, quedarse, ir y venir. El verano no es un solo plan y tampoco una sola compra. Hay cosas que se resuelven antes, otras que se suman sobre la marcha y algunas de las que nos acordamos a último minuto... Para todas ellas, Club LA NACION reúne beneficios que acompañan: valijas, farmacias, trajes de baño y otros básicos que se usan tanto en una escapada como en las vacaciones propiamente dichas.
Entre los rituales más lindos del verano está el de estrenar traje de baño. Y no importa si el plan es playa, pileta o una salida corta: hay algo en ponerse uno nuevo que marca el inicio de la temporada. Cipitria facilita ese momento con modelos lisos y estampados con buen calce, telas nobles y diseños que funcionan tanto para tirarse al agua como para quedarse largo rato al sol. Piezas que se vuelven aliadas y que justifican ese estreno que, año tras año, no puede faltar.
Y si el traje de baño marca el inicio del verano, la valija define cómo se viaja. En Samsonite, los lanzamientos de temporada apuntan a resolver ese punto con modelos concretos y bien diferenciados. La línea Spin Air, disponible en cabina y tamaños mediano y grande, combina carcasa rígida liviana, expansión, ruedas dobles 360° y candado TSA. Para quienes priorizan peso y maniobrabilidad, C-Lite se destaca por su estructura ultraliviana y resistente, pensada para trayectos largos. Y en formato carry on, Odyssey suma practicidad con interior bien organizado, expansión y sistema spinner.
Si ya resolviste qué ponerte y cómo viajar, hay otro punto que no admite improvisación: el cuidado de la piel. En Farmacias TKL podés encontrar una amplia variedad de protectores solares y cremas para después del sol. Hay opciones con FPS 30, 50 y 50+, texturas en crema, spray o gel para elegir según el uso diario, la playa o la pileta y fórmulas específicas para rostro y cuerpo. Para después del sol, las líneas postsolares con aloe vera y agentes hidratantes ayudan a calmar la piel, aliviar la sensación de tirantez y prolongar el bronceado.
Compras concretas, necesarias y recurrentes, que conviene resolver con tiempo y con buenos descuentos. Club LA NACION te acompaña.
Valija completa
- Cipitria
- Samsonite
- Farmacias TKL
20% en medicamentos y 10% en perfumería los viernes
- Chilly
- Biferdil
15% en compra online y presencial y 5% adicional en compra online y presencial todos los días
- OpenFarma
40% en medicamentos genéricos y 15% en farmacia particular y perfumería los lunes y miércoles
