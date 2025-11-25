Vida kid friendly

Cuando hay chicos en casa, cada semana trae su propio torbellino: ropa que deja de entrar de un día para el otro, juguetes que se renuevan, libros que despiertan nuevas preguntas y bebés que crecen más rápido que la agenda. En medio de esa dinámica constante, elegir con tiempo puede transformar la rutina. Porque la idea no es sumar cosas, sino encontrar las adecuadas: prendas cómodas que resuelvan, objetos que ordenen, propuestas que inspiren curiosidad y cochecitos o accesorios diseñados para acompañar cada salida. En todo este recorrido, Club LA NACION acompaña con sus beneficios.

En los primeros años, la casa se llena de objetos que hacen la vida más simple: un cochecito cómodo y amplio, una butaca segura para viajar tranquilos, la sillita que convierte la comida en ritual y esos juguetes que entretienen y estimulan. Creciendo reúne todo ese universo práctico bajo un mismo techo, con productos pensados para atravesar las primeras etapas con comodidad, seguridad y un poco más de calma.

Si la intención es equipar el guardarropas, en Wanama Kids la moda infantil deja de lado lo básico para abrazar la expresividad: desde bodies y enteritos para los más chiquitos hasta camperas, vestidos y denim para niños de 2 a 14 años. Las prendas llegan con estampas vibrantes y colores que invitan al juego, diseños que combinan comodidad y tendencia y talles que siguen el ritmo de crecimiento. Es una opción ideal para acompañar cada salto y cada cambio de tamaño con estilo.

Finalmente, nunca hay que dejar de lado las ganas de jugar. Y en Barco de Papel la propuesta combina juego, descubrimiento y diseño: mesas de actividades, rompecabezas de madera, cartas didácticas y libros que acompañan la curiosidad de las primeras etapas. Cada pieza está pensada para estimular habilidades con materiales nobles y estéticas que se integran bien al hogar. Una tienda para encontrar ese mix entre aprendizaje y disfrute que todo niño necesita.

Equipamiento para los más chiquitos, ropa, juegos: Club acompaña con una selección que ayuda a resolver la necesidad de cada etapa de la vida.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.