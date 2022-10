A pesar de la lluvia, miles de runners corrieron la M5K bajo el lema “Mujeres en marcha”

escuchar

Desde las cuatro de la tarde, todo fue alegría en Puerto Madero. A pesar de la lluvia copiosa, grupos de amigas, running teams, atletas de élite y muchas otras corredoras que llegaban solas o con sus familias, se acercaron a la largada para participar de esta fiesta del running bajo el lema “Mujeres en marcha”, que ya lleva más de diez ediciones y que abarca un circuito de 5 kilómetros.

La M5K es una iniciativa de McDonald’s que nació con el objetivo de fomentar espacios deportivos en los que puedan convivir mujeres con o sin experiencia en este tipo de pruebas. En esta oportunidad, la inclusión fue protagonista ya que muchas mujeres con diversas discapacidades participaron del desafío, probándose que la competencia es con una misma y que no existen los límites cuando de superarse se trata.

“La M5K es una carrera tradicional de mujeres, la más importante de Latinoamérica no solo por la cantidad de chicas que se anotan sino por lo que se vive en esta carrera. El espíritu es de fiesta, no solo es un encuentro deportivo sino que es un espacio de reunión, de amigas, de diversión”, dijo Fernando Arango, gerente de Comunicaciones de McDonald’s. Respecto a la vuelta tras la pandemia, agregó: “en 2019 fue la última edición pero venimos trabajando hace un año para esta con mucho entusiasmo. Nos tocó un día lluvioso que no fue impedimento para que más de 9000 chicas se juntaran para correr y que realmente este día sea una fiesta”.

“Esta es la tercera vez que vengo, y la lluvia no me amedrentó, para mi es un desafío correr bajo el agua, lo vivo con alegría”, decía una de las corredoras minutos antes de salir. “Nosotras nos anotamos porque nos encanta correr juntas, es un lindo momento para disfrutar entre amigas”, señalaba un grupo de chicas. No faltaron nervios, pero aún así la emoción fue más fuerte en la cuenta regresiva previa a la salida, que estuvo a cargo del Chino Leunis, conductor, y Gustavo Montes, conductor y periodista especializado en running.

Los motivos para festejar no faltaban; tras el impasse al que obligó la pandemia, la carrera de mujeres más importante de Latinoamérica tuvo su décima edición. A pesar de la lluvia, una marea rosa -el color oficial de la remera de la carrera- invadió las calles de Puerto Madero con más de 9000 mujeres que desafiaron al clima y a sus propios límites. Entre las corredoras también se sumaron influencers como Belu Lucius, Nati Jota, Cata Bonadeo, Beba Pérez Caresi, Stephanie Demner, Mica Vázquez, Mica Lapegue y Valentina Salezzi, que no quisieron perderse la movida.

Entre las corredoras, se destacó Lina Ortiz, Gerenta de Legales de McDonald’s Colombia, quien no quiso perderse la carrera que año tras año va sumando cada vez más runners. Lina lleva una prótesis en la pierna desde hace casi 24 años, pero no es impedimento alguno ya que en materia de superación y constancia, sigue inspirando a muchas mujeres mediante la participación de competencias de este estilo. Justamente fue en el running que encontró una motivación para seguir superándose día a día, venciendo cualquier obstáculo gracias a sus esfuerzos y entrenamientos disciplinados.

“Considero que definitivamente los límites uno se los pone; uno es capaz más de lo que se puede imaginar. Lo importante es la competencia con uno mismo, lo importante es sentirse cómodo con lo que uno está haciendo, con pasión, que le guste mucho y definitivamente en mi caso, una prótesis no fue un impedimento para para que yo continuara o iniciara mi proceso de running. Al contrario; mi prótesis deportiva me ha enseñado que puedo vencer cualquier obstáculo más que pueda existir en mi vida y que estoy segura que puedo inspirar a otras personas porque definitivamente sí se puede”, dijo Ortiz.

Las ganadoras de la competencia fueron: en la categoría general, Antonella Guerrero, Laura Vedia y Sofía Gómez; mientras que en la categoría “no videntes” salieron primeras Cecilia Zárate, Ángeles Báez y Laura González. Por otra parte, en la categoría “Otras discapacidades” quedaron en el podio Zulema Marapode, Carina Bollini y Ana Laura Gómez.

Una vez más, lo que comenzó siendo una competencia de corredoras se transformó en una verdadera celebración deportiva. Y es que cada vez más chicas se suman a este espacio de superación y desafío personal que las tiene como protagonistas, sin dejar de lado la diversión. Por su parte, McDonald’s sigue apostando a fomentar más de estos encuentros que unen y desafían a ir siempre por más. Y en esta ocasión, ni la lluvia ni el día gris fueron impedimento, más bien motivación, para que estas mujeres lograsen establecer una meta y cumplirla, aún con las condiciones desfavorables, ya que todo es una cuestión de actitud.

