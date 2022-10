America Business Forum 2022: el encuentro de los líderes de la región que despierta a un nuevo mundo

En una mañana soleada de primavera y con más de 5000 participantes se llevó a cabo en Punta del Este la séptima edición del America Business Forum, el evento que reúne a CEOs, líderes políticos, emprendedores y exponentes de la cultura y el entretenimiento de la región.

Bajo la premisa #FutureIsNow, se profundizó en temas referidos al futuro, la economía y la política que invitan a despertar a un nuevo mundo.

Entre las figuras convocadas para esta ocasión figuraron el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou quien fue el encargado de cerrar el evento; Luis Suárez, leyenda del futbol mundial; el protagonista del mundo de la televisión y el entretenimiento, Marcelo Tinelli; Pablo Iacoviello, presidente de Amazon Prime para América Latina; Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company para Latinoamérica; la directora uruguaya de ONU mujeres para Latinoamérica, María Noel Vaeza y los fundadores de Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne,

El primero en tomar la palabra fue el futbolista Luis Suárez, delantero de la Selección Uruguaya, convocado al Mundial de Qatar, hoy en el Club Nacional de Fútbol de Montevideo. Ignacio González Castro moderó la entrevista y dejó ver a ese jugador sensible, espontáneo y transparente que se emocionó en el escenario al recordar su infancia: “De chico, caminaba por la calle juntando tarjetas de celulares para después venderlas y así poder ayudar a mi mamá. El otro día un señor se me acercó y me dijo “escuché tu historia” y me dio una tarjeta de celulares y me emocionó”, dijo con lágrimas en los ojos.

Junto a emotivas imágenes de su trayectoria, repasó parte de su carrera deportiva y algunos momentos de su intimidad. Suárez sabe de qué se trata cuando se le pregunta sobre la presión de estar siempre en el pelotón de los jugadores top: “Me pasa ahora en la Selección. La gente quiere ver al Luis Suárez del 2013, 2014…ya no es el mismo Luis Suárez. Van pasando los años. Voy a seguir rindiendo, la ambición de ganar es la misma de cuando tenía 25. Es mi forma de jugar dentro de la cancha”.

Luis Suárez conmovido en plena charla en America Business Forum en Punta del Este P.KREIMBUHL

El manejo de los egos en vestuarios donde todos son cracks también fue tema de conversación: “Es muy complicado. En el fútbol hay mucha envidia. Uno siempre quiere ser mejor que el otro. Yo soy delantero, soy egoísta, quiero hacer los goles. En Barcelona llegué y me criticaban por pasarla mucho al medio. Me tenía que ir conociendo con mis compañeros. Así, luego, Messi y Neymar estaban por hacer el gol y frenaban para ver si venía yo para dármela. Todo eso me trae cariño”.

Frente a la pregunta sobre su amistad con Leonel Messi destacó: “Es un ser humano como todos nosotros, en las charlas llora como también lo hago yo. La gente cree que vivimos en otro mundo: no estamos tan alejados como piensan. Los dos hemos sufrido mucho, él con el crecimiento. Eso lo hizo más fuerte, aprendió a valorar. Los dos tenemos en el ADN querer ganar todo. Somos así”.

A continuación, Ismael Cala entrevistó a Martín Migoya y Guibert Englebienne, cofundadores de Globant, una de las compañías unicornio tecnológicas más importantes de América Latina, que cotiza en la bolsa de Nueva York y cuenta con más de 8300 profesionales.

Los empresarios profundizaron en la perspectiva futura y cómo la tecnología está transformando diferentes áreas del negocios. Migoya contó el comienzo de la compañía: “Teníamos un business plan de una línea que decía: vamos a vender en Estados Unidos. Encima en ese momento estábamos en Argentina, pero sabíamos que podíamos hacer la diferencia si lográbamos explicarle al mundo nuestra capacidad. Siempre tuvimos claro que el talento en América Latina es único”. Guibert añadió: “Yo vengo de ser un emprendedor muy exitoso, fundé seis compañías y exitosamente fundí las seis (risas). Una de las cosas que aprendí de esas experiencias fue descubrir la importancia de tener un grupo sólido, complementario y que comparta ciertos valores que transformen una compañía a largo plazo”.

En tren de definirla, Migoya aclaró: “desarrollamos software para diferentes partes del mundo. Disney es nuestro mayor cliente. Trabajamos para Google e industrias financieras y logramos poner en el aire las primeras versiones de Linkedin”.

Ismael Cala junto a Martín Migoya y Guibert Englebienne, de Globant, en el America Business Forum 2022 p.kreimbuhl 098557512

También hablaron sobre el paradigma del trabajo remoto y presencial después de la pandemia. En ese sentido, Migoya explicó que “todo tiene un límite. Estar todo el día en una reunión por Zoom es agotador. La gente está empezando a entender que está bueno conectarse, donde la oficina pasa a ser un lugar para hacer amigos. Vemos que la libertad y la autonomía es algo irremplazable para las personas con este nuevo paradigma; en Globant queremos que ellos elijan dónde quieren hacer su trabajo”.

Luego de una breve pausa para tomar café y hacer networking, llegó el turno de Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company para Latinoamérica, que se explayó sobre los desafíos de comandar una empresa global y no internacional. Entrevistado por Ismael Cala, Lerner relató que entró a la compañía como abogado, luego de una experiencia en el estudio de su padre, quien defendía los intereses de las grandes empresas de Hollywood. “Me interesó mucho todo lo que era defensa de derechos de autor”, contó. “Me dediqué a perseguir piratas por la región. Mi carrera arrancó perdiendo todos los juicios, no gané ni uno”, agregó con humor. “Entonces renuncié y dejé la profesión de abogado e inicié esta aventura que me entusiasma muchísimo. Fundamos un modelo en América Latina que fue altamente exitoso, donde la marca ponía en el centro a las personas y a la propiedad, en vez de a las divisiones”.

Su mentor Bog Iger, CEO de Disney por 10 años, lo asignó a continuación a liderar las operaciones de Europa, Medio Oriente y Äfrica. “En esos años encontré una experiencia increíble que me permitió volver a América Latina luego de la compra que hizo Disney de FOX, para dirigirse a un público no infantil, más provocador. El desafío me encantó, eso fue hace 4 años”, relató Lerner.

El ejecutivo tiene palabras de admiración para un competidor, Netflix, a quien ha superado en suscriptores. “Netflix creó un modelo de negocios increíble, del cual Disney puede tener participación. Yo quiero que les vaya muy bien, no es River vs Boca, la idea es que esto siga creciendo y llegue a la gente”. Desde su perspectiva, “los precios bajos dan acceso a las 750 millones de personas sin cable, también la banda ancha permite llegar a la plataforma con una app de una forma cómoda”. Y pronosticó: “Todo nuevo negocio va a sufrir una transformación, la cual va a decidir la gente. Yo veo la industria multifuncional, con menos apps pero más consolidados. Humildemente, pensamos que Disney va a ser uno de ellos”.

Definió a Disney América Latina como “una compañía que se caracteriza por ser global, la cual no es lo mismo que ser internacional. Significa ser extremadamente local, representar a la comunidad donde uno vive y generar valor a partir de lo que le interesa a la gente, con los contenidos locales”. Y citó el ejemplo de Tini Stoessel y Violetta, que “tiene el valor de una franquicia, un contenido que trasciende la pantalla para la cual fue hecha y se multiplica por mucho tiempo. Nos da el mensaje de que es posible generar artistas globales”.

A continuación Lerner definió el éxito más allá del resultado financiero, destacando la importancia de los valores, en particular la diversidad: “Buscamos la diversidad no solo en los contenidos y géneros, si no en cómo vivimos nuestras vidas. La inclusión es tener el derecho a la oportunidad de una manera abierta, los sueños se pueden cumplir. Inclusión, diversidad, respeto por el otro, son los valores de Disney”. Con respecto a los contenidos infantiles, reflexionó: “Como sociedad nos impulsan a romper fronteras y dialogar, lo cual hacemos con valentía, ya que implica un debate que es bienvenido”.

Para cerrar, Diego Lerner compartió su visión acerca del liderazgo: “No existe el atributo individual como factor de éxito, y yo nunca me compré la posición de presidente, ni líder de nada. Tengo la posibilidad de trabajar en una orquesta, la cual integran mis colaboradores que tocan cada instrumento como los número uno. Lo que logra un solo sonido, armónico, sublime. Es imposible que un líder pueda tocar todos los instrumentos: no hay líder sin su orquesta”.

Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company para Latinoamérica, se explayó sobre los desafíos de comandar una empresa global P.KREIMBUHL

Inclusión y diversidad

El tema de género y diversidad también estuvo presente en la agenda. María Noel Vaeza, directora uruguaya de ONU mujeres para Latinoamérica que lidera la estrategia de Naciones Unidas en esta temática dio su visión sobre cómo lograr un futuro más igualitario para el mundo.

“Esta tarde les traigo la fórmula para que todos estos empresarios que están aquí sean mucho más exitosos. Por supuesto, tiene que ver con más mujeres. Es una inversión inteligente, segura, sostenible, que incluye una inteligencia que ustedes no la conocen todavía porque no la dejan surgir: les pagan 25% menos a las mujeres. Hay que eliminar esa diferencia salarial. Estoy muy orgullosa de estar aquí hoy con estos hombres que están movilizando la economía, pero para hacerlo mejor, necesitan más mujeres”, afirmó.

Ismael Cala mencionó que un estudio demostraba que contratar mujeres daba ganancias significativas y frente a esto Vaeza destacó tres puntos importantes: “cuando una empresa demuestra que está llegando a esa paridad, que está incluyendo a las mujeres, tiene 44% más de valor de mercado. Segundo, esa empresa que abraza la diversidad vale 47% más en el mercado de capitales porque el 75% de quien compra y toma el poder de compra son las mujeres. Y por último, si uno invierte en la igualdad, en incorporar a las mujeres, el mundo crecería un 35% más” Y remarcó que eso no lo dice ella sino el Fondo Monetario. Por lo tanto, aseguró que “estamos perdiendo oportunidad”.

María Noël Baeza, directora uruguaya de ONU Mujeres para Latinoamérica, tiene como objetivo lograr un futuro más igualitario para el mundo P.KREIMBUHL

Frente a la pregunta de Cala ¿qué le diría la María Noel de hoy a esa niña que fue azafata hace varios años? respondió: " Le diría que hay que ser fuerte y que hay que bancarse cada cosa. Siempre con buen humor y creo que la actitud es lo único que podemos cambiar. Me gustó volar y acá sigo volando”.

Después del almuerzo Pablo Iacoviello, presidente de Amazon Prime para America Latina compartió su experiencia como líder de una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, cuya plataforma de entretenimiento está invirtiendo millones de dólares en la producción de contenidos en América Latina y todo el planeta.

Según cuenta, lo que viene para América Latina es una idea “muy parecida al contenido Glow Code, historias de un país que puedan entenderse en otro lado, por ejemplo, Maradona en Argentina se trasladó más allá de la frontera. Y después hay otro tipo de historias, donde empezamos a ver contenidos que se pueden mover, un show de doctores italiano por ejemplo que fue de lo más visto. Esto pasa continuamente: la gente se engancha con una historia y explota”.

Sobre House of Talent, detalló: “La cultura de Amazon busca darle prioridad al talento. El ejecutivo tendía a creerse más y a determinar qué debía hacer la gente que tiene el talento, pero acá buscamos transmitir la pasión”.

Fuimos país por país viendo que tenían ganas de hacer, qué cosas nunca habían podido hacer o qué quieren hacer ahora. Por ejemplo, con la película Argentina 1985, nuestro trabajo fue ayudar a ver que quiere el cliente y luego que quiere el talento, y hacer el mejor trabajo que se pueda.

Hacia el futuro, Iacoviello explicó que “hay una frase que dice Its always day one (siempre es el primer día), bajo la premisa de experimentar, hay un montón para crecer y explorar”.

Pablo Iacovelli en plena conversación en America Business Forum P.KREIMBUHL

Tres décadas de éxito en televisión

En tanto, Marcelo Tinelli creador de La Flia Contenidos y de Ideas del Sur, referente durante los últimos 30 años en televisión abierta y entretenimiento profundizó durante más de una hora de charla con Ignacio González Castro, fundador y CEO de ABF, sobre su carrera, su familia, sus mentores, San Lorenzo y sobre política.

Marcelo Tinelli fue acompañado en el evento por sus hijos Micaela, Juana, Lorenzo y Francisco p.kreimbuhl 098557512

Confesó que su papá fue su gran maestro: “Me marcó en algo que es la mente del periodista deportivo. Él era periodista en el diario de mi abuelo, La Mañana, de Bolívar. Yo era chiquito y le tomaba las formaciones de los equipos en los partidos de Bolivar. Sin querer me metió una semillita”. Cuando vine a Buenos Aires y empecé a trabajar en Radio Rivadavia, dije: ‘¿Y esto de dónde lo saqué?’, y me acordé que era de mi viejo, porque no tenía ni idea”, contó. Y añadió que sus otros dos mentores y a los que les está sumamente agradecido fueron Juan Alberto Badía y Gustavo Yankelevich

A la hora de definir qué es el éxito reflexionó: “Pareciera que es el que consigue muchas cosas desde lo económico, lo laboral, y en realidad son sumamente infelices. El éxito verdadero es que todo lo que vos tengas, poco o mucho, te lleve a un lugar de felicidad. Es un camino que atraviesa un montón de circunstancias, no es el final de algo. Es un camino que se compone de un montón de situaciones buenas y malas. Atravesarlas con la frente bien alta tanto lo bueno como lo malo te hace ser una persona sumamente exitosa. Saber que en los momentos de grandes fracasos, si sabés que tenés el temple y las ganas para salir adelante, ahí ya sos exitoso”.

Aseguró que cuando estás arriba es importante no creérsela y siempre seguir el instinto. Para él éxito es tener una familia linda, hijos maravillosos, amigos con los que te puedas sentar y emocionar, divertir, conocer gente, viajar”.

El cierre del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou

Distentido luego de un día largo de actividades, el presidente de Uruguay fue el encargado de cerrar la cumbre en una entrevista sin tapujos sobre su vida personal y profesional con Ismael Cala que conmovió a los participantes. “En Uruguay se cumplen los contratos y las leyes, es la fortaleza que tiene el país, ya que un lugar así es un lugar para anclarse”, subrayó.

Ante la pregunta de cómo duerme tranquilo cuando no se puede cambiar la realidad, respondió: “Sabiendo cómo lidiar con las frustraciones, la vocación política intrínsecamente tiene que estar imbuida de la generosidad, dejas tu vida y tomas la de los demás para que se puedan desarrollar. Una imposibilidad o error no la sufro yo, sino al que lidero, por ende la culpa es doble, pero hay que estar tranquilo de que uno hizo todo lo posible y tener la capacidad de ponerse en los pies de otro”.

El mandatario se sorprendió cuando el entrevistador le preguntó si en algún momento se arrepintió de ser presidente. “¿Estás loco?. Esto créanme que es real, todos los días me levanto y agradezco ser el presidente del país”, afirmó. ”Creo que en parte por eso no me canso mucho, porque todos los días agradezco tener esta posibilidad, y eso te mueve. Me voy a dormir cansado, a veces no duermo mucho, y me levanto y digo ‘loco, sos presidente del mejor país del mundo, ¿qué más podés pedir?”, remarcó.

Y así concluyó el America Business Forum 2022. Ideas, sueños y sobre todo confianza en que se puede crecer y ser pujante en la región. Historias que demuestran que con esfuerzo y convicción, América latina puede ser líder del cambio.