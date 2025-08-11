Arsénico en el agua corriente: un peligro silencioso y una solución tecnológica

El cuerpo humano está compuesto aproximadamente entre un 55% y un 78% de agua. Se sabe, también, que necesitamos tomar entre dos a tres litros de agua por día. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes del riesgo que implica no saber de dónde viene, qué tiene y los efectos que nos puede causar el agua que bebemos.

El arsénico es un elemento que se encuentra de forma natural en la corteza terrestre y puede filtrarse en las napas subterráneas, fuente principal de agua de muchísimas familias argentinas. Su presencia en el agua que tomamos genera riesgos a largo plazo ya que la exposición crónica a niveles altos de arsénico puede causar Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico, así como también distintos tipos de cáncer y afecciones graves.

Durante años esta problemática tuvo el foco puesto en la provincia de Buenos Aires. Hoy en día, se extiende a otras regiones del país. El mapa de riesgo se amplía en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán y La Pampa.

Soluciones tecnológicas para la salud y el hogar

Frente a este escenario, existen soluciones simples y rápidas para garantizar el acceso a agua segura en los hogares. DVIGI, compañía líder en el mercado de purificación, presenta productos especializados que se destacan por su eficacia y facilidad de uso.

DVIGI tiene la más completa línea de purificadores para el hogar.

Por ejemplo, su modelo AS Plus, es diseñado para eliminar arsénico y otros metales pesados, cloro, sedimentos y bacterias, a través de un sistema de filtración en varias etapas.

Este dispositivo cuenta con certificación de ANMAT (registro No 025005) y combina tecnologías como el carbón activado impregnado en plata y resinas de intercambio iónico, reconocidas por su capacidad de retener residuos peligrosos en el agua.

Para quienes creen que la instalación es una tarea tediosa, una buena noticia: es súper sencilla y no requiere de ningún conocimiento de plomería. En pocos minutos es posible contar con una fuente de agua segura.

La alerta del ITBA dejó en evidencia la importancia de conocer la calidad de los recursos que consumimos. Si bien la problemática es silenciosa y sus consecuencias se pueden ver a largo plazo, es imprescindible contar con una solución inmediata para proteger nuestra salud. Y DVIGI garantiza el bienestar de la familia con productos avanzados y certificados.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.