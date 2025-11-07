Bienestar financiero: de qué trata este concepto que crece y redefine nuestro vínculo con el dinero

El bienestar –hoy lo sabemos– se presenta de muy diversas formas que van más allá del yoga o la meditación. También tiene que ver con la forma en la que gestionamos nuestras decisiones, nuestro tiempo y nuestros recursos. En ese sentido, el bienestar financiero aparece como un concepto clave que no trata tanto de cuánto dinero tenemos, sino más bien de cómo nos sentimos frente a nuestras finanzas: si somos capaces de planificar, prevenir, decidir con información y mantener cierta seguridad, incluso frente a imprevistos.

-

A través de charlas, contenidos educativos y herramientas accesibles Banco Provincia viene trabajando desde hace años para que ese bienestar sea posible. ¿Cómo lo hace? Promoviendo la educación financiera como una forma de empoderamiento cotidiano.

Con esa bandera, –y con la convicción de que el bienestar se construye también desde la economía personal– el banco participó de la primera edición del Bienestar Fest para acercar sobre el tema una mirada necesaria y actual.

La mateada con Juan Sicardi y un tema convocante: educación financiera orientada a emprendedoras y emprendedores. IGNACIO ARNEDO

Así, la entidad financiera ofreció en su stand una serie de actividades vinculadas con este concepto, desde una ruleta con trivias de Cuenta DNI, consejos de seguridad y educación financiera hasta un programa de “mateadas” que convocaron a un amplio público deseoso de escuchar (y poder preguntar) sobre finanzas personales, sustentabilidad y emprendedurismo.

Juan Sicardi, asesor financiero de empresas y cofundador de la ONG Mayma, se explayó sobre un tema convocante: educación financiera orientada a emprendedoras y emprendedores. Tomás Lusardi, del Proyecto Cultivarte, brindó una serie de charlas sobre compostaje. Y la experta en finanzas personales a largo plazo Daniela Fridman hizo hincapié en la importancia de soñar, proyectar y construir escenarios posibles y la idea de que “el verdadero bienestar financiero no se construye solo con proyecciones optimistas, sino con todo un abanico de conversaciones que hay que tener”.

"Finanzas personales a largo plazo", la charla de Daniela Fridman. IGNACIO ARNEDO

Tomás Lusari en la mateada dedicada al compostaje. IGNACIO ARNEDO

Educación financiera “bajada a tierra”

Dos son las “iniciativas estrella” que Banco Provincia viene llevando adelante en este terreno. Una de ellas es “Incluir”, el programa de inclusión y educación financiera de Banco Provincia, con la participación de Grupo Provincia, Provincia Servicios Financieros, Provincia Microcréditos y la Fundación Banco Provincia. La meta de Incluir es que toda la población bonaerense pueda acceder a los productos y servicios financieros esenciales, educando también a las personas en alternativas más sofisticadas y brindándoles las habilidades necesarias para que puedan usarlas, siempre de una manera sencilla y divertida.

La segunda se llama “Rico.en.Data”: la capacitación que el Banco está impartiendo en los terceros años de las escuelas públicas bonaerenses. La idea de fondo es ofrecer teoría y práctica para que chicos y chicas puedan tomar en su economía personal decisiones más responsables.

Los números resultan ambiciosos: el programa llegó ya a más del 50% de los estudiantes secundarios de prácticamente todos los partidos de la provincia de Buenos Aires.

Las mateadas fueron pensadas por el Banco como un espacio para charlar en forma abierta sobre temas de dinero, ahorro y consumo. IGNACIO ARNEDO

“En redes sociales las y los jóvenes están expuestos a personajes con dudosas cualidades que les prometen hacerse millonarios rápidamente. Por eso este curso valora el conocimiento: ser ‘rico en data’ significa, justamente, contar con las herramientas financieras que se pueden aplicar en la vida cotidiana. Es una propuesta de sentido que resalta la importancia de la educación en la toma de decisiones financieras responsables”, explicaron desde la entidad financiera.

Este primer Bienestar Fest fue una oportunidad para poner estos temas sobre la mesa desde una mirada integral, crítica y cercana. Un espacio donde temas como el dinero, el consumo o el ahorro forman parte de una conversación abierta, con lenguaje claro y foco en el bienestar real.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.