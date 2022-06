Claves para ser feliz: “No me tengo que disfrazar de nada ni nadie para ser alguien”

Daniel Cerezo, músico y psicólogo social, es Fundador de CreerHacer, certificada como una Empresa “B” que trabaja en alianza con organizaciones, empresas y Estado para mejorar la calidad de vida de las personas a través de la integración y la transformación social. Fue el responsable de darle un broche de oro a la jornada número 7 del Evento de Recursos Humanos organizado por LA NACION y Comunidad de Negocios.

Cerezo entendió antes que nadie la importancia de la felicidad en el trabajo, ya que hace 15 años que investiga estas temáticas, cuando nadie lo hacía. Ocupó el cargo de la gerencia de la Felicidad en la empresa que diseñaba la marca de alpargatas, Páez. Desde hace más de una década trabaja para generar nuevos espacios de oportunidades y vínculos entre instituciones y comunidades económicamente empobrecidas.

“Es muy importante todo lo que sucedió durante todo el día, poder empezar a pensar cómo las personas comienzan a transformarse y así se transforman las organizaciones”, expresó a modo de introducción y se detuvo en una pregunta: “¿Por qué la felicidad es tan importante para las empresas hoy?”.

Según su mirada, “la esencia de cualquier persona es la felicidad”. Es por este motivo que las personas buscamos ser felices, estar bien. Esto se da desde que somos pequeños, y luego se extiende a lo largo de toda nuestra vida. Las organizaciones tienen que abordar este tema, que aunque parezca obvio hay que refrescarlo, ya que éstas, no son ni más ni menos, que comunidades conformadas por personas.

En esta instancia es que Cerezo interpeló a las compañías para que aborden este tema. Explicó que hoy los sistemas están colapsados porque no lo abordan. Un ejemplo son las escuelas, que siempre se focalizaron en lo cognitivo, el aprendizaje. Sin embargo, se sabe que eso no alcanza, hay que contemplar otros asuntos como la contención, la escucha.

Según el neurólogo Facundo Manes, explica Cerezo que hay 3 claves para alcanzar el bienestar:

Cuidar los vínculos humanos profundos, vivir el presente y disfrutarlo y tener un propósito superior a mis propios intereses. A partir de estos enunciados, explicó que hay cosas concretas que podemos preguntarnos para saber qué estamos haciendo para alcanzar nuestra, felicidad y bienestar.

En el caso de los “Vínculos humanos profundos”, Cerezo cit al Doctor Matías Najún, Jefe de Cuidados Integrales (Paliativos) del Hospital Universitario Austral, quien durante los últimos 20 años, acompañó pacientes en sus últimos meses de vida. A partir de esta experiencia es que Najún comparte cuáles son los mayores arrepentimientos de las personas que saben que les queda poco tiempo de vida.

Daniel Cerezo profundizó sobre cómo alcanzar la felicidad y vivir el presente Fabián Malavolta,Chiara Malavolta

Cerezo contó que Najun afirma que la mayoría de las personas se arrepiente de no haber disfrutado esos pequeños momentos de calidad con sus seres queridos. El arrepentimiento, por otro lado, no pasa por no haber conseguido algo bien material.

“¿Cómo sé si mi vínculo es de calidad?”, preguntó Cerezo. Un ejemplo de ello es el “Poder abrazar a las personas que se quiere”. Pero no es un abrazo cordial, sino un abrazo profundo de mínimo 20 segundos para poder disfrutarlo, la duración es clave.

Otro aspecto a observar son las sobremesas y cuánto disfrutamos de ellas. “La cotidianeidad nos hace comer muy rápido e irnos a hacer otra actividad”, explicó Cerezo, y allí radica la importancia de la sobremesa para profundizar los vínculos, generando contención y un espacio de fraternidad.

También debemos preguntarnos cómo nos sentimos, preguntarle al otro cómo está. “¿Realmente estás bien? ¿Cómo te sentís?”, enunció Cerezo como preguntas que debemos hacernos y hacerle al otro. Para ello explicó que hay que mirar a la otra persona que te responde para saber si realmente “Bien” es una respuesta cotidiana o profunda.

Preguntarnos qué necesitamos, también es importante. ¿El otro me necesita?, ¿el otro sabe que puede contar conmigo cuando me necesita? Este tipo de preguntas señaló Cerezo como clave. Para los vínculos de calidad puede que los momentos compartidos sean pequeños, pero deben ser profundos.

Un consejo que señaló Cerezo es “Disfrutar del presente, del aquí y ahora”. ¿Y cómo podemos alcanzar esto? Riéndonos, cantando bajo la ducha, disfrutando de un café, compartiendo un mate… Son estos pequeños disfrutes, lo sencillo del día a día que hacen la diferencia, explicó.

La gratitud es otro aspecto central: “Ser una persona agradecida y estar agradecido con lo que te rodea es vivir el presente”. En este aspecto de vivir el presente es clave entender que pasó lo que tenía que pasar, no condenarnos por algo que pasó, sino poder construir de ahí para adelante.

Disfrutar del proceso y del camino es clave para estar anclado al presente, explicó Cerezo, y dio el ejemplo personal de cuando él viaja a su provincia natal, San Juan, cuánto disfruta del viaje en la ruta.

Por último, otro aspecto a tener en cuenta es tener un propósito superior a mis propios intereses. Trascender y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo por los demás? Eso, explicó Cerezo, es permitirnos soñar.

“Me encuentro con gente que no sueña, que no es apasionada por lo que hace” narró, y expresó cómo, sumidos en nuestra rutina, nos olvidamos de nuestro propósito: “¿por qué hago lo q estoy haciendo?” Por eso, Cerezo afirmó que para alcanzar la felicidad es importante “ser apasionado, hacer lo que realmente te guste, y vivir tu propósito día a día”.

Para el cierre final, se presentó José del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, y moderador de este Summit, junto a Carla Quiroga, editora del diario, e Ignacio Federico, Prosecretario de Redacción de Economía, quien hizo caso a los consejos del expositor y lo abrazó como modo de agradecimiento por su ponencia.

Del Rio llamó la atención en el hecho de que Cerezo brindó su ponencia “en patas”, algo que destacó que es muy común en él. El invitado aclaró que esta es una manera de mostrar que él no tiene nada que aparentar, que se muestra tal cual es, ya que por su paso por la empresa Páez se acostumbró a un calzado cotidiano, y que además ama estar descalzo y que es una manera de sentirse como en su casa “Esto es clave para la felicidad, no me tengo que disfrazar de nada ni nadie para ser alguien”, explicó.

Del Rio le consultó a Cerezo cuál es el común denominador entre los dos mundos que recorre Cerezo, las empresas y los barrios carenciados. Este último indicó que es justamente que todos buscan el bienestar. Es en esta búsqueda que el prejuicio, que existe en todos los mundos, muchas veces nos lleva a ser violentos. La idea es romper los estigmas a través de los vínculos, a través del diálogo para poder construir desde ahí.

Por último, Del Rio recorrió toda la jornada, que ahondó en el mundo de compañías grandes, pequeñas, las nuevas tendencias, dentro de las cuales está la posibilidad que tienen los argentinos radicados en su país de trabajar para empresas en el exterior, y también que tuvimos que aprender las cuestiones de fondo están vinculadas con el crecer, con el propósito, y que Cerezo lo resumía en la frase “La rutina nos consume y nos olvidamos de cuál es nuestro propósito, vivimos entrampados en esa situación. La idea de ser apasionado es lo que hace la diferencia”, explicó.

Del Rio también retomó la idea del expositor Andrés Hatum, quien en su ponencia “Los 9 mandamientos para ser feliz en el trabajo” mostró los distintos mandamientos para construir algo mejor. Del Rio también mencionó otras herramientas para tener mayor bienestar y felicidad en el trabajo, como por ejemplo, hacer lo que te gusta (si podés), ponerse objetivos cortos que podamos cumplir, confiar y pedir ayuda.

“Tu cierre tiene que ver con el inicio de esta charla, y tu situación de sentirte como en casa es la idea de esta jornada, salirnos del cassette y construir esta vuelta a las fuentes”, cerró Del Rio, y agregó: “El liderazgo no tiene que ver con grandes recetas de manual, sino con volver a la esencia y despertar, y vos nos has despertado” agradeciendo la participación de este último expositor y de toda la audiencia, invitándolos a sintonizar un futuro nuevo encuentro.