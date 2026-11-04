Conrado Estol, médico experto en longevidad: “A los 50 y 60, cuando te sentís impecable, ya hace 20 años que estás incubando las principales causas de muerte”

“Ahora en Japón están celebrando que tienen 100.000 centenarios y en Estados Unidos también. El mundo ha cambiado”, afirmó Conrado Estol, médico neurólogo y presidente de la Asociación Argentina de Salud, Calidad de Vida y Longevidad, durante la apertura del Capítulo 12 de Mujeres Líderes, el encuentro organizado por LA NACION.

Entrevistado por José Del Rio, secretario general de Redacción del medio, el especialista en neurología y longevidad habló sobre qué es hoy el envejecimiento, los hábitos que se pueden empezar a construir décadas antes, las novedades científicas que vienen y el lugar de las mujeres en el liderazgo.

Al comienzo del encuentro y para poner de manifiesto el lugar de la niñez dentro del nuevo envejecimiento, Del Rio mostró una foto de Estol de chico junto a su papá. “Esta foto me trae seguridad y me hace sentir agradecido”, dijo. Luego le proyectaron un video en el que su padre (de 95 años) aseguraba que el secreto para llegar así de bien a su edad es mantenerse activo y tener proyectos. Prueba de lo que dijo es que publicó libros y dio clases en la universidad hasta los 90.

“Ver este video me da gratitud”, expresó Estol mientras que daba paso al concepto de los superagers (personas de más de 80 años que, ante un test cognitivo, obtienen el mismo resultado que una de 50), grupo selecto del cual su papá forma parte. Contó además que es su fuente de inspiración, ya que, además de ser buen padre, profesionalmente tiene una trayectoria única: estuvo en el Apolo 11 con los astronautas, interactuó mano a mano con Neil Armstrong, estudió chino mandarín, meses atrás salió campeón de ajedrez y envía newsletters con las últimas novedades a sus conocidos con regularidad.

Estol habló de los hábitos preventivos que pueden empezar a construirse con décadas de anticipación Fabián Malavolta

Longevidad y hábitos

“¿El envejecimiento debería considerarse una enfermedad que hay que curar?”, preguntó Del Rio. A esto el doctor respondió con cautela: “No sé lo que es el envejecimiento”. Contó que, en el último congreso de longevidad al que fue, un investigador ruso les pidió a tres oradores que lo definieran y obtuvo 30 respuestas distintas. “Esto quiere decir que no sabemos bien qué es”, añadió.

La OMS se resiste a decir que es una enfermedad, continuó, y advirtió: “A los 50 y 60, cuando te sentís impecable, ya hace 20 años que estás incubando las principales causas de muerte del planeta (enfermedad cardiovascular, cáncer y enfermedades neurodegenerativas)”. Lo bueno de esto, destacó, es que sabiéndolo se puede empezar a actuar 20 o 30 años antes para prevenir.

¿Cómo? Según el experto, primero hay que controlar el estrés crónico, para lo cual existen herramientas “de la meditación en adelante”. Después están los vínculos: citó el estudio longitudinal y añejo de Harvard que mostró que controlar la presión, la diabetes y el peso a los 50 años predice la expectativa de vida, pero que el factor independiente que más pesó, tanto en longevidad como en felicidad, fue tener más vínculos familiares, por encima de la fama, el poder o el dinero.

Sobre el ejercicio, fue categórico: “Por más trillado que suene, no es algo opcional”. Recomendó entrenar temprano, ya que a la tarde “el lóbulo frontal ya está cansado”. Sumó cero cigarrillo, alcohol moderado y chequeos médicos, y mencionó los medicamentos “revolucionarios” para el control del peso, revisados en grandes revistas científicas. Lo último que se publicó, sostuvo, es que en mujeres con menopausia ayudan a tratar los síntomas.

Una información clave sobre la que se explayó Estol fueron los nuevos hallazgos de David Sinclair, prestigioso investigador que obtuvo a principios de año la aprobación de la FDA para comenzar a hacer reprogramación epigenética (una técnica que busca revertir el deterioro de las células) en personas ciegas por glaucoma. “Acaban de anunciar que no hubo efectos colaterales y que se observaron beneficios en el campo visual”, contó. Si tuviera éxito, anticipó, podría extenderse a otros órganos que se deterioran con los años.

“Nunca es tarde”

“¿Por qué cuesta tanto vencer la inercia?”, cuestionó Del Rio. Estol prefirió responder con optimismo: “Demos un mensaje optimista: nunca es tarde”. Hay estudios que muestran resultados positivos en personas que empezaron a adquirir buenos hábitos a los 70, pero son los de 20 y 30 quienes “se dieron cuenta de que van a vivir 100 años”. A modo ilustrativo, mencionó que la industria del alcohol pierde dinero porque los jóvenes toman menos, que dejan los ultraprocesados para priorizar las proteínas y que entrenan no solo por estética, sino porque saben que tener músculo predice sobrevida.

Sobre la nueva longevidad, definió: “Es un paradigma distinto, se está un paso adelante de la enfermedad. Se sostiene la salud”. Contó que acaba de publicar un editorial con un colega en el que advierten sobre el modelo de medicina reactiva. Su consejo para quien lo necesite es dar pasos chicos: dejar las zapatillas de entrenar cerca de la cama, hacer un par de flexiones o abdominales, agregar de a poco alimentos de la dieta mediterránea y dejar de lado los ultraprocesados. “Antes de que te des cuenta, el hábito se instaló y se quedó a vivir”, afirmó.

Hacia el final del encuentro habló sobre qué reflejan los datos acerca de las mujeres líderes: “Son lo mejor. ¿Qué estamos esperando para incorporarlas?”. Y citó un estudio del MIT sobre diversidad laboral que observó que, cuantas más mujeres había en los grupos, más empáticas y parejas eran las conversaciones. “Las empresas tienen que adecuarse a esta nueva realidad”, concluyó.