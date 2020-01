El ministro de Salud, Ginés González García dio una conferencia de prensa esta tarde 03:55

30 de enero de 2020 • 19:05

El ministro de Salud, Ginés González García, dio una conferencia de prensa sobre el coronavirus en la que pidió "calma" y aseguró que el país está en alerta y preparado en caso de que se confirme algún contagio. Además, pidió no viajar a China, lugar donde se originó la nueva cepa del virus.

"El número de casos al 30 de enero son 7800. El 99% casos en China. Las defunciones fueron en ese país también", dijo González García, y agregó: "Estamos reunidos constantemente para tomar las medidas necesarias. En nuestro país no tenemos casos".

Según el Ministro "es importante saber que la tasa de letalidad es muy baja".

"Nuestra mirada epidemiológica está puesta en los aeropuertos. Y estamos trabajando con migraciones para realizar los controles necesarios", aseguró el funcionario nacional, y remarcó: "Nuestro país está preparado para identificar el virus".

El ministro luego pidió: "Aconsejamos que si no es necesario e imperativo no viajar a China en este momento. Los mecanismos de control están en alerta pero no han sido utilizados hasta el momento. La vigilancia epidemiológica se trata de esto. Mirar a todos y estar en alerta".