De la frustración a la idea: la historia detrás del arte de “escuchar” a la piel

¿Qué dirías si te contaran que hay una línea de productos de cuidado de la piel que usa solamente ingredientes que aportan beneficios directos, y que no distingue entre un ingrediente sintético o uno natural, sino que se basa en su biocompatibilidad? Esa marca existe, se llama Drunk Elephant y se enfoca en mantener niveles de pH saludables, crear formulaciones que la piel reconoce, usar estructuras moleculares pequeñas (porque se absorben fácilmente) y activos eficaces que fortalezcan la barrera ácida de la piel.

Tiffany Masterson es madre de cuatro hijos y oriunda de Houston. Por mucho tiempo lidió con problemas para la piel: era una consumidora frustrada. Hasta que empezó a vender una barra limpiadora y a educarse sobre cómo la piel reaccionaba a los ingredientes. Así identificó los “Suspicious 6”, los ingredientes que se dejan afuera son tan importantes como los que se incluyen: aceites esenciales, alcoholes solventes, siliconas, protectores solares químicos, fragancias/colorantes y tensioactivos sulfatados.

Cuando ella eliminó los “Suspicious 6” de su rutina su piel se tornó saludable y equilibrada: los poros se volvieron invisibles, se fue la oleosidad en la zona T, no hubo más brotes y la rojez se esfumó. Y como no había en el mercado productos que los excluyeran, decidió crear una línea que los eliminara por completo.

“No son algo para temer –aclaran desde la empresa–. Simplemente las llamamos las ‘Suspicious 6’ porque tienen el potencial de resultar problemáticas para la piel”. “Cuando sin saberlo exponés la piel a irritantes y sensibilizantes, el daño puede ser imperceptible y acumulativo, lo que deja la piel en un modo reactivo”, explica Masterson, fundadora de Drunk Elephant.

La línea de productos de Drunk Elephant, una nueva categoría dentro del cuidado de la piel: la biocompatible.

“Creemos que tenemos la piel ‘sensible’, pero a menudo es simplemente una piel que se ha sensibilizado con el tiempo por estos ingredientes problemáticos: un problema que puede resolverse eliminándolos”.

Después de años de escuchar, aprender, investigar, formarse por su cuenta y buscar respuestas, Masterson fundó Drunk Elephant y creó así una nueva categoría dentro del cuidado de la piel: la biocompatible.

Hoy Drunk Elephant es una marca consolidada, con más de 450 premios y un propósito intacto. Sus productos no se clasifican por “tipo” de piel porque, como dice Masterson: “La piel es piel. Dale lo que necesita, evitá lo que no, y va a prosperar”. La línea completa ya está disponible en Perfumerias Rouge.

