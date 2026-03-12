Día Mundial del Riñón: más de 30 mil argentinos viven con diálisis y el diagnóstico tardío sigue siendo un factor clave

En Argentina, más de 31.380 personas dependen de la diálisis para seguir viviendo. En muchos casos, este desenlace no es repentino, sino el resultado de una enfermedad que avanzó durante años sin manifestaciones claras. Por este motivo, cada segundo jueves de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, una fecha que invita a aumentar la conciencia pública y de las autoridades sanitarias sobre la enfermedad renal crónica (ERC).

La ERC es una patología frecuente que puede evolucionar durante años sin presentar síntomas, generando consecuencias graves para la salud. Los datos epidemiológicos globales indican que una de cada diez personas en el mundo padece ERC, lo que equivale a alrededor de 800 millones de personas. En nuestro país, cada año se incorporan alrededor de 160 nuevos pacientes por millón de habitantes a terapias de reemplazo renal.

Ante este escenario, el doctor Damián Fabriani (MN 152776), médico nefrólogo, integrante del equipo de trasplante renal del Hospital Central y responsable del Programa de Enfermedad Renal Crónica de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud de Mendoza, advierte “La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública en crecimiento y además es silenciosa. En Argentina, según datos epidemiológicos nacionales, aproximadamente el 12% de la población adulta presenta algún grado de enfermedad renal crónica. Cuando la patología progresa a estadios avanzados, especialmente al estadio 5, el impacto es mucho más grave tanto para el paciente como para el sistema de salud”.

Uno de los principales desafíos señalados por el especialista es el diagnóstico tardío: “La enfermedad renal crónica tiene una evolución silenciosa: no produce dolor ni síntomas en las etapas iniciales. Esto hace que muchos pacientes lleguen al diagnóstico en fases avanzadas porque no se realizan estudios básicos de control en personas con factores de riesgo”.

Las personas con mayor riesgo de desarrollar ERC son aquellas con diabetes, hipertensión arterial, antecedentes familiares de enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares, obesidad y las mayores de 50 años. En estos grupos, los controles periódicos resultan fundamentales para detectar alteraciones antes de la aparición de síntomas.

Diagnóstico precoz: una herramienta para cambiar el pronóstico

La detección temprana puede lograrse con dos estudios simples y accesibles. En primer lugar, la Tasa de Filtración Glomerular estimada (TFGe), calculada a partir de la creatinina sérica combinada con edad y sexo, permite identificar el deterioro renal desde etapas iniciales; no obstante, su reporte sistemático aún no se implementa de manera uniforme en todo el territorio nacional. En segundo lugar, la medición de proteínas en orina (por ejemplo, albuminuria) mediante una muestra única de orina aporta información clave para la detección precoz.

Según el especialista, este tipo de medidas facilita la identificación precoz de personas en riesgo y permite su derivación oportuna a la consulta especializada, sobre todo en quienes presentan factores predisponentes. “El reporte sistemático del filtrado glomerular en el laboratorio transforma un análisis común en una poderosa herramienta de prevención”, explica.

Además del impacto clínico, la detección temprana tiene un efecto directo sobre la sostenibilidad del sistema de salud: “cuando el paciente llega tarde, el impacto no es sólo clínico, sino también sanitario y presupuestario. Prevenir o retrasar la patología es una estrategia mucho más costo-efectiva y sostenible para el sistema de salud”, afirma Fabriani.

En este sentido, el nefrólogo destaca la experiencia desarrollada en Mendoza, donde se incorporó el reporte automático del filtrado glomerular en los estudios de laboratorio de adultos. “En la provincia de Mendoza, desde abril de 2025, establecimos por resolución ministerial el informe automático del filtrado glomerular estimado en los laboratorios de análisis clínicos, cada vez que se solicita una creatinina en la población adulta”.

Esta medida se complementa con el fortalecimiento de los consultorios especializados en enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) que permiten la derivación temprana al nefrólogo y el seguimiento adecuado de los pacientes. “El verdadero cambio ocurre antes, en el primer nivel de atención. Fortalecer la detección precoz y la derivación oportuna permite reducir la progresión de la enfermedad. Detectar a tiempo cambia el curso de la enfermedad renal”, concluye.

Iniciativas para mejorar el abordaje de la ERC

Desde 2022, AstraZeneca impulsa en Argentina el Proyecto SEARCH en colaboración con instituciones de salud y la Sociedad Argentina de Nefrología (SAN), con el objetivo de promover el diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica (ERC). Este trabajo conjunto establece la aplicación sistemática del cálculo de la Tasa de Filtrado Glomerular estimada (TFGe) en todo paciente al que se le solicite una determinación de creatinina en sangre. A partir de la Resolución Ministerial 1348/2023, las acciones se consolidan y amplían para favorecer la adopción y aplicación rutinaria de la TFGe en todos los entornos asistenciales.

Esta iniciativa proporciona herramientas y capacitación continua a centros de salud, bioquímicos, médicos y otros profesionales, con dos objetivos principales: identificar la ERC en sus etapas iniciales en pacientes de alto riesgo e incorporar de manera sistemática el cálculo de la Tasa de Filtración Glomerular estimada (TFGe) en todo paciente al que se le solicite una determinación de creatinina sérica, contribuyendo así al diagnóstico oportuno de la afección.

El Proyecto SEARCH incorpora, además, un sistema de geolocalización para identificar centros que cumplen estándares de calidad y contempla la certificación de las instituciones participantes. Se complementa con charlas informativas y materiales de difusión para fortalecer el conocimiento y la implementación de buenas prácticas diagnósticas. Actualmente, participan 20 centros distribuidos en más de 10 provincias -entre ellas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Neuquén, Chubut, La Pampa, Córdoba, Tucumán y Santa Fe-. Desde su puesta en marcha, se estima que a más de 800.000 personas se les ha informado la TFGe, hallándose un 14% de dichas determinaciones compatibles con ERC estadío III o superior. Otro aspecto destacado es que, a partir de su implementación, se observa un aumento mensual de 5–10% de las consultas nefrológicas y un incremento de casi tres veces en la solicitud de proteinuria, favoreciendo así un diagnóstico más oportuno y correcto de la ERC.

A nivel global, AstraZeneca impulsa “Make the Change for Kidney Health” (Haz el cambio para la salud renal), una campaña internacional co-creada con la Alianza Global de Pacientes para la Salud Renal y respaldada por organizaciones de pacientes, expertos médicos y profesionales del sector, todos comprometidos con impulsar un cambio significativo.

Esta iniciativa busca movilizar a responsables de políticas públicas para que reconozcan a la ERC como una prioridad sanitaria mundial urgente y avancen en la implementación de políticas centradas en el paciente y basadas en evidencia. Mediante la adopción de medidas orientadas a detectar y diagnosticar a los pacientes en fases más tempranas, así como a facilitar el acceso a la atención médica y a los tratamientos recomendados, es posible ralentizar la progresión de la ERC y prevenir la insuficiencia renal. De esta forma, las personas afectadas podrían llevar una vida mejor y más saludable.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.