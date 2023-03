El café nos une: las historias que se esconden detrás de cada taza (y que pocos conocen)

Lo que parece ser una simple infusión que habilita el encuentro entre dos o más partes, o tan solo una pausa en la rutina diaria, esconde detrás una serie de procesos en los que participan diversos agentes. Starbucks halló el equilibrio perfecto, no solo en su producto, sino que en toda la cadena de suministros, logrando el desarrollo de un sistema justo con la sustentabilidad como eje principal

escuchar

La reconocida frase “Nos juntamos a tomar un café” como puntapié de charlas e intercambios abre un sinfín de posibilidades que suceden en el encuentro. Pero el café no simplemente une, sino que además conecta. Quienes pausan sus agendas para encontrarse con un interés en particular no saben que detrás de toda taza hay una serie de agentes que, si no fuera justamente por esta conexión y una colaboración en conjunto, no obtendrían el sabor y el aroma únicos que nos regala esta infusión.

Cada mañana, más de 130 locales de todo el país abren sus puertas para recibir a quienes van en búsqueda de café para comenzar el día. No es extraño que la misión de Starbucks, la emblemática cadena que ya lleva quince años en Argentina, sea la de inspirar y nutrir el espíritu humano tanto de clientes como de todos sus colaboradores o partners, como los denominan desde la empresa. La responsabilidad para con todos los implicados es tal que el foco está puesto tanto en los negocios como en las comunidades donde operan; desde el grano hasta la taza. Y es que desde el año 2008, la icónica marca trabaja diariamente en conjunto con sus más de 3500 colaboradores para que cada cliente disfrute de una experiencia personalizada ya sea dentro o fuera de la tienda, con su café para llevar. Y no es en vano el trabajo que hace toda la comunidad caficultora que destina sus esfuerzos para que todos tengan la taza de su variedad preferida en sus manos, a toda hora.

Como empresa que adquiere el 3% de todo el café del mundo, procedente de más de 400.000 agricultores en 30 países, Starbucks sabe muy bien que el futuro del café está en manos de los agricultores y de sus familias. No es un dato menor el que revela que desde el año 2015 se verificó que el café Starbucks es de origen ético y se consolida como el minorista de café más grande en alcanzar este hito.

Prácticas C.A.F.E: ¿Qué son y cómo repercuten en el desempeño?

El abastecimiento ético de café se basa en las Prácticas C.A.F.E, que proviene de “Coffee and Farmer Equity”, siendo uno de los primeros estándares de abastecimiento ético de la industria del café desde el 2004. Impulsado en colaboración con Conservation International, se trata de un programa de verificación que evalúa las fincas en función de criterios económicos, sociales y ambientales. Esto se efectúa con la finalidad de promover prácticas de cultivo de café transparentes, rentables y sostenibles, fomentando el bienestar de los caficultores y trabajadores, sus familias y en las comunidades en las que tiene impacto. Este tipo de práctica le ha permitido a Starbucks crear un suministro a largo plazo de café de altísima calidad mientras que, a la par, ha impactado positivamente en los estilos de vida y los medios de cada productor de café y sus respectivas comunidades.

El programa de código abierto cuenta con más de 200 indicadores que van desde informes financieros hasta documentos de protección de los derechos de los trabajadores y la conservación del agua y de la biodiversidad. Además, el programa abarca un proceso de verificación de terceros supervisado por SCS Global Services, responsable de garantizar la calidad e integridad de las auditorías.

Uno por uno, cuáles son los cuatro criterios que la componen

La iniciativa de Starbucks que busca promover prácticas de cultivo de café transparentes, rentables y sostenibles, con un producto de primer nivel.

Transparencia económica

Los proveedores deben presentar pruebas de los pagos realizados por los granos de café a lo largo de la cadena de suministro, incluida la cantidad que se pagó directamente a los agricultores por el producto. Como uno de los pilares es la transparencia económica, saben exactamente de qué fincas provienen los granos, los nombres de los agricultores y el precio que se les paga a cada uno por el café.

Responsabilidad social

Los caficultores deben proteger los derechos de quienes trabajan en sus fincas y deben contar con medidas que promuevan un entorno de trabajo seguro, justo y humano. Esto incluye criterios sobre salarios y beneficios, prácticas de contratación, horas de trabajo, uso de equipo de protección, acceso a atención médica y educación. Tanto los trabajadores permanentes y temporales, así como también los estacionales deben recibir al menos el salario mínimo legal establecido a nivel nacional o regional de forma regular. No se admite ni se tolera el trabajo infantil de forma alguna.

Liderazgo ambiental

Con el cultivo y procesamiento del café, el programa C.A.F.E promueve prácticas agrícolas sostenibles que engloban medidas que protegen la calidad del agua, mejoran la salud del suelo, preservan la biodiversidad, reducen el uso de agroquímicos y conservan el agua y la energía. Desde el 2004 tienen tolerancia cero para la conversión de bosque natural en producción agrícola y queda prohibido el trabajo con pesticidas ilegales. Las medidas de liderazgo ambiental tienen como eje el mantenimiento de árboles de sombra y la cobertura del suelo con el fin de prevenir la erosión durante la temporada de lluvias fuertes, permitiéndoles a los agricultores adaptarse al cambio climático y sus impactos.

Calidad

Todo el café debe cumplir con los más altos estándares de calidad. Starbucks se caracteriza por obtener, tostar y comercializar café arábico de calidad superior. Justamente paga las primas que respaldan la rentabilidad de los agricultores por encima del precio comercial del mercado. Estas primas están impulsadas por el hecho de que compran café de primera, certificándolas por Prácticas C.A.F.E como de origen ético y con los estándares más exigentes. Mismo pagan primas adicionales para recompensar a las cadenas de suministro que alcanzan el nivel de rendimiento más alto y muestran una mejora continua.

Paso a paso, cómo funciona el sistema de evaluación

Primero, Starbucks evalúa la calidad del café y los proveedores acuerdan garantizar transparencia económica hasta el nivel del productor, incluso antes de firmar cualquier contrato. Esto es un requisito previo para realizar negocios con Starbucks. Los proveedores luego envían una solicitud formal a Starbucks que detalla toda la cadena de suministro de café y se comprometen a implementar las Prácticas C.A.F.E. Las organizaciones de terceros, aprobadas y supervisadas por SCS Global Services, llevan a cabo inspecciones en las granjas, las instalaciones de molienda y los centros de acopio dentro de la cadena de suministro para evaluar el desempeño con una guía de más de 200 indicadores en el cuadro de mando.

El abastecimiento ético de café se basa en las Prácticas C.A.F.E, uno de los primeros estándares de abastecimiento ético de la industria desde el 2004.

El paso siguiente consiste en enviar informes de verificación detallados a Starbucks para asignar el estado de Práctica C.A.F.E. Una vez aprobados los informes, los proveedores son los responsables de ejecutar y mantener las Prácticas, invitándolos a trabajar con el Centro de Apoyo al Agricultor en sus planes de trabajo de mejora continua para garantizar su estatus en el programa. Idealmente, para mantener la actividad, se requiere que cada cadena de suministro se someta a verificaciones de manera regular, con la frecuencia dictada por su desempeño en todo el programa.

La mejora continua como eje de Prácticas C.A.F.E

Al ser un programa constante de verificación y no simplemente un sistema de certificación de una sola vez, Starbucks sostiene que siempre hay mucho trabajo por hacer para garantizar un suministro a largo plazo de café de calidad y de impacto positivo en comunidades agrícolas. Justamente trabajan para fortalecer el programa al colaborar con grupos tales como Conservation International con el fin de medir el verdadero impacto que sus programas de compras tienen en agricultores y productores participantes. Esto le permite obtener información precisa sobre los desafíos que enfrentan los colaboradores en cuanto a operaciones en más de 30 países caficultores en todo el mundo. Mismo si se notifica a Starbucks sobre posibles violaciones en los temas en los que tienen tolerancia cero, toman medidas inmediatas y abren investigaciones que podrían llegar a suspender la relación comercial con una finca cafetera que está infringiendo las políticas hasta aclarar el caso estudiado.

A partir de la investigación, se le solicita al proveedor que trabaje con una granja para abordar el problema, incluida la ejecución de un plan de trabajo que explicite cómo se corregirá el problema. La implementación de un plan de acción correctivo y el ajuste real de cualquier tema dentro del criterio de tolerancia cero es luego reevaluado por una organización de verificación de terceros. Dicho proceso asegura que cualquier infracción se aborde y se solucione de manera eficaz, para que no vuelva a suceder y se encarrile dentro de sus parámetros de prácticas responsables.

Starbucks considera que el enfoque de mejora continua es el adecuado para impulsar un cambio positivo entre estos proveedores y fincas; para asegurar un futuro para todos los involucrados en la cadena de suministro.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION