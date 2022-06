El poder de las mini emociones: el secreto para disfrutar de lo que deseás antes de que suceda

A Alle Pierce le encanta planear sus vacaciones. Durante los meses previos al viaje, organiza y anota todo lo que quiere hacer y visitar, los lugares que no se puede perder y qué restaurantes probar. Hasta se descarga una aplicación que le hace de cuenta regresiva y cambia el fondo de pantalla de su celular por uno del próximo destino.

“Lo que más me gusta de viajar es la previa”, dice Pierce, fundadora de Gals Abroad Getaways, una compañía de viajes de lujo para grupos de mujeres. Según expertos, tener un proyecto por delante, motiva a las personas, mejora su estado de ánimo y reduce el estrés.

“Cuando nos imaginamos las cosas buenas que nos van a pasar, vivimos de forma más feliz el presente”, sostiene Simon A. Rego, psicólogo jefe del Centro Médico Montefiore y de la Facultad de Medicina Albert Einstein.

De todas maneras, no nos vamos a sacar un pasaje de avión cada vez que queremos cambiar nuestro humor, pero es importante saber que hay distintas maneras de anticiparse a situaciones de la vida cotidiana para generar motivación.

Encontrar alegría en las pequeñas cosas

“Anticipar algunas pequeñas y buenas experiencias puede ser tan placentero como esperar un gran evento”, dijo Carrie L. Wyland, psicóloga social de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans.

“Al final de cada día, escribe algo que te emocione al día siguiente. Tal vez es un libro nuevo o recibir donas o un paquete que estás esperando”, cuenta la Wyland.

“La acumulación de estas mini-emociones traerá esos beneficios que deja esperar algo, incluso aunque no se trate de una gran recompensa”, explicó Christian E. Waugh, profesor de psicología en la Universidad de Wake Forest que estudia la anticipación.

“Además, con las cosas más cercanas, hay más sensación de que va a suceder con seguridad”, dijo. “Tienes más control sobre una pequeña reunión esta noche que sobre unas vacaciones dentro de seis meses”, agregó.

Escribir al final de cada día una cosa por lo que estás emocionada mañana, ayuda a la motivación Shutterstock

Conectarse con tu futuro yo

¿Alguna vez caminaste por una casa en venta e inmediatamente te imaginaste sirviendo un impresionante plato de queso en la terraza, tal vez vestido con un fabuloso caftán?

Cuando Torrie Lloyd-Masters, cofundadora del negocio de escenarios Home At Last, prepara una casa para la venta, “estamos mostrándole a la gente cómo sería su vida si vivieran aquí”, dijo. “Básicamente, estamos diciendo: ‘Este podría ser tu futuro’”, expresó.

Funciona porque es convincente imaginarse a sí mismo como el tipo de persona que siempre tiene un ramo de tulipanes en la mesa de la cocina. Las investigaciones demostraron que sentirse como si estuviera en el camino hacia su “futuro yo” puede tener un efecto positivo en su bienestar al sacarlo del pensamiento a corto plazo. Pensar en el futuro puede ayudarlo a priorizar su salud y tal vez incluso a actuar de manera ética.

Si bien es divertido soñar despierto con tu yo futuro, los pasos concretos a tomar para llegar hasta ahí pueden ser intimidantes. Tal vez Future You quiera hablar francés con fluidez, pero Present You apenas puede pedir una croissant.

“Comience aclarando las cosas de la vida que más valora, luego establezca metas en torno a ellas”, dijo el Dr. Rego.

“Si su prioridad es mantenerse en forma y saludable a medida que envejece, tal vez su objetivo sea correr 5 km. Pero no espere a sentirse motivado antes de dar el primer paso. En cambio, cuando haga algo para lograr su objetivo, concéntrese en qué tan motivado se siente después, no antes”, dijo. A medida que comience a ver el progreso, se volverá más fácil: esperará hacer las cosas que lo acerquen a su yo futuro.

Obtenemos más felicidad al anticipar compras experienciales que bienes materiales Shutterstock

Sobornos que incentivan

Cualquiera que haya llevado a un niño a vacunarse contra la gripe y después a tomar un helado, conoce el poder de generar anticipación por algo que no quiere hacer combinándolo con algo que sí quiere . En un estudio de 2013 sobre “empaquetado de tentaciones”, los participantes a los que se les dio un iPod cargado con audiolibros que solo podían escuchar en el gimnasio se ejercitaron un 51% más que los que no. Fue tan estimulante que, cuando terminó el estudio, el 61% de los individuos que participaron dijeron que pagarían para tener acceso a los audiolibros solo en el gimnasio.

Para crear esa sensación de anticipación frente a las vacaciones grupales que organiza, la Sra. Pierce envía a sus clientes la lista detallada de viaje con un mes de anticipación. “Me emociona tanto la ropa que me pondré en el viaje como el viaje en sí”, dijo.

Pero la promesa de una remera nueva funciona igual de bien para las cosas que no te entusiasman. Con el espíritu de vestirse según la sensación que desea, no la sensación que tiene, la Sra. Pierce recomienda usar servicios de suscripción de moda como Rent the Runway para probar una nueva apariencia de una manera asequible.

“Digamos que tenés una presentación de trabajo por la que estás nervioso”, dijo. “Si también tenés un atuendo nuevo que no podés esperar para usar, lo esperarás con más ansias”.

Enfocarse en las experiencias

Varios estudios también sugirieron que obtenemos más felicidad al anticipar compras experienciales que bienes materiales. Aumentar la anticipación es un truco importante para Lydia Fenet, una subastadora benéfica que recaudó más de US$500 millones en su carrera.

Si se trata de una cena con una celebridad, por ejemplo, imaginemos un cuadro de todas las formas en que podría resultar la cena. Tal vez terminarán siendo amigos o pasen las próximas décadas juntos.

“Y justo cuando estoy a punto de golpear con el martillo y vender el lote, me dirijo a la audiencia y digo: ‘Así que estarán cenando con su nuevo mejor amigo, George Clooney, en Gramercy Tavern, mientras estás en tu casa comiendo pizza’”, dijo la Sra. Fenet.

Dejando de lado la cena con el Sr. Clooney, aún se puede maximizar la anticipación antes de una experiencia, como una cita. “Elegir una actividad que sea significativa o un lugar que quieras mostrarle a la otra persona”, dijo Erika Kaplan, vicepresidenta de membresía del servicio de emparejamiento Three Day Rule.

“Entonces estás deseando dos cosas. La cita en sí, pero también presentar a la otra persona a tu mundo y ver cómo reacciona”, agregó.

La ansiedad y la emoción son sensaciones hermanas Shutterstock

La anticipación y la ansiedad pueden ir de la mano

“La otra cara de la anticipación positiva es la ansiedad anticipatoria, y lo fascinante es que a menudo ocurren juntas. La ansiedad y la emoción son sensaciones hermanas: piense en cuando se va a casar o va a tener a su primer hijo. Es una mezcla de ambos”, dijo el Dr. Waugh.

Pero solo es perjudicial “cuando te enfocás en la parte de la ansiedad y descuidás la parte de la emoción”, agregó. La clave es reconocer el aspecto feliz y positivo de lo que estás haciendo a pesar de los nervios. La investigación sugiere que “cuando volvés a evaluar las cosas ansiosas como emocionantes, en realidad te hace sentir mejor con respecto a ellas”, dijo el Dr. Waugh.

Inventarse algo

“Si las fiestas son algo que esperás con ganas, no esperes a que sea un día festivo para celebrar, organizá una, por ejemplo armale el cumpleaños a tu perro o un desayuno con panqueques para los chicos de tu calle”, dijo Megan White, planificadora de eventos en Savannah, Georgia.

“Pensar en ocasiones especiales incluso cuando no las haya. (¿Necesita algo de inspiración? Se acerca el día de la pajarita, el día de la lasaña y el día de abrazar a su gato se acercan este verano, y el día internacional de hablar como un pirata es en septiembre”, agrega.

Ya sea una fiesta o una lista nocturna, la anticipación puede ser una herramienta poderosa para manipular nuestras emociones. Cuando la escritora de televisión Anna Beth Chao escribe un episodio para “You” en Netflix dice: “siempre tratamos de terminar con algo en lo que dices, ‘Dios mío, tengo que ver qué sucede después’”.

Cuando se traba, simplemente se imagina una historia sobre los personajes y ve hacia dónde la dirige. Es una táctica que utiliza en su vida personal para tratar de esperar algo que teme, como el viaje de cuatro días que acaba de hacer desde Los Ángeles hasta su casa en Nueva Orleans.

“Básicamente me cuento una pequeña historia sobre lo que podría pasar. Y lo enmarco como una aventura ”, concluye.

Por Holly Burns