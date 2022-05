“El trabajo híbrido me agota”: cinco consejos para lidiar con el caos de organizar cada día y lograr un equilibrio

Con las horas que se ganaron al no tener tiempo de viaje a la oficina, muchas personas adoptaron varias actividades que antes no tenían tiempo de hacer. Ahora que el trabajo híbrido se convirtió en la nueva tendencia, ese equilibrio entre las responsabilidades y las actividades en casa se ven alterados. Entonces, es posible que no de el tiempo para ir al gimnasio cerca de su hogar o que no se pueda cambiar la ropa para lavar durante el almuerzo o juntarse con sus hijos a la salida del colegio.

¿Cómo se mantiene el equilibrio entre el trabajo remoto y presencial? Estas son algunas de las estrategias:

Encontrar tiempo para hacer ejercicio los mismos días que se va a la oficina

Para evitar caer en el patrón de solo viajar, trabajar, comer y dormir los días en que está en la oficina, se puede incorporar un poco de ejercicio físico. Por ejemplo, vi personas aprovechar un gimnasio en su edificio de oficinas durante el medio día, o incluir largas caminatas como parte de su viaje al trabajo o incluso llegar a correr con colegas como un descanso físico y social.

Al incorporar el ejercicio en su rutina del día de viaje, puede asegurarse de que está priorizando algunas metas personales.

Socializar mientras estás afuera

Cuando se está en casa, vestirse para salir parece un gran esfuerzo y ni hablar de relacionarse con el mundo exterior.

Para capitalizar este impulso, es clave planear tomar un café o almorzar con amigos o colegas. También se puede organizar una cena después del trabajo.

Maximizar el tiempo de viaje

Vi muchas personas aprovechar su viaje de diferentes maneras. Para aquellos que pueden tomar el transporte público y no se marean al trabajar en ellos, el tiempo del viaje es una buena oportunidad para hacer tareas extras. Al trabajar más en sus días en la oficina, pueden trabajar un poco menos en los días de trabajo remoto, donde también es clave agendarse alguna cosa pendiente personal que los días de oficina es imposible hacer.

Tomarse en serio la planificación semanal

Es posible que algunos de los rituales que se desarrollaron en los últimos años ya no se realicen todos los días. Pero con una planificación, algunos se pueden sostener. Por ejemplo, tal vez la costumbre de dar un paseo largo bien temprano con su perro ya no se pueda seguir haciendo cuando tenga que ir a la oficina, pero una buena opción cuando se trabaja remoto es arrancar un poquito más tarde para que de el tiempo de hacerlo.

O tal vez llevar a tus hijos al colegio todas las mañana ya no es una opción viable, pero puede asegurarse de que al menos un par de veces a la semana los pueda dejar.

La clave para hacer que estos tiempos funcionen es planificarlos con anticipación y cuidar su calendario para que nadie pueda programar una reunión durante sus momentos de esparcimiento.

Mantenerse concentrado en la oficina

Si bien algunas personas consideraron que trabajar desde las casas es una gran ayuda para la productividad, muchas otras descubrieron que es una gran pérdida de productividad en la que se distraen durante horas y terminan trabajando hasta tarde.

Si cae en esta categoría, se recomienda usar el horario híbrido a su favor para comenzar a trabajar a tiempo, no usar el teléfono, alejarse de las distracciones del hogar y eliminar las siestas como una opción cuando esté en la oficina.

Si se hacen más cosas durante el día de trabajo en la oficina, se puede tener tiempo libre a la noche para hacer lo que quieras.

Volver a agregar el tiempo de viaje, incluso unos pocos días a la semana, es un gran cambio. Pero con intencionalidad, aún puede mantener un equilibrio utilizando bien su tiempo e integrando metas personales en su tiempo fuera de casa.

Por Elizabeth Grace