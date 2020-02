¿Es verdad que hacer sonar los dedos provoca artrosis?

Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de febrero de 2020

Esta recomendación fue pasando de generación en generación de madres, tías y abuelas a sus descendientes. Sin embargo, Jorge Boretto, traumatólogo de miembro superior y médico de planta del servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Italiano, aclara: "No existe ninguna evidencia que respalde esa afirmación".

El problema que se encuentra con los estudios que están publicados en la literatura médica es que en parte tienen limitaciones, principalmente por la metodología que emplearon, ya que para probar la hipótesis en cuestión, y que los resultados no estén afectados por el azar, el mejor trabajo sería evaluar durante al menos 20 años a un grupo de personas que se hacen sonar los dedos y a otro grupo que no lo haga.

"Una historia particular sobre este tema es la 'investigación personal' que realizó Donald Unger, de California. Su experimento consistió en sonarse los dedos de la mano izquierda (la que estudió) y no los de la otra (que usó de control). Al cabo de 50 años, la mano izquierda no padecía mayor artrosis que la derecha", cuenta Boretto. Si bien sabemos que no se puede probar una hipótesis sobre la base de un solo caso, el resultado que obtuvo Unger fue el mismo que hallaron otros estudios en un mayor número de personas.