La sustentabilidad no tiene estacionalidad y la búsqueda por un mundo mejor es algo que se trabaja a diario, con pequeñas acciones. Tal es así, que educar y brindar las herramientas necesarias para hacer del entorno, un lugar habitable para todos, es una tarea imprescindible que apela a toda la comunidad. Pero, ¿qué ocurre en los períodos de descanso? ¿En las vacaciones de invierno también hay que reciclar? Estas dudas, entre otras, fueron resueltas nada más y nada menos que por una de las cadenas de comida rápida con mayor presencia en el país: McDonald’s.

Una vez más, la compañía de Arcos Dorados desembarcó durante el período vacacional con una apuesta que busca crear mayor conciencia acerca de los residuos, en distintos puntos del país. En esta oportunidad, en el marco de su plan de ESG que abarca tanto el cuidado medioambiental como el compromiso con la comunidad, puso un pie en el centro de Bariloche con una propuesta que se enmarca en su plan de sustentabilidad. Porque además de brindar soluciones sostenibles mediante el programa “Receta del Futuro”.

Más allá de estos resultados, McDonald’s no simplemente contempla el pilar de la sustentabilidad en sus labores diarios, sino que, además, basa su programa “Receta del Futuro” en seis ejes fundamentales para la comunidad: Empleo Joven, Economía Circular, Cambio Climático, Abastecimiento Sustentable, Familia y Bienestar y Diversidad e Inclusión.

Con el foco puesto en el reciclaje y la reutilización de residuos, McDonald’s instaló dos puntos de acopio en la puerta del local de la ciudad y en el Centro Cívico. Del 15 al 31 de julio, en plenas vacaciones de invierno y con la llegada de miles de turistas, tanto locales como visitantes se toparon con estas activaciones que ya cuentan con una extensa trayectoria y que recorre varios puntos durante las altas temporadas.

Gracias a estos centros, lograron recolectar más de 1000 kilos de residuos que fueron recuperados por la “Cooperativa Jóvenes por Bariloche”. Quienes participaron colaborando con la limpieza de los espacios y depositando los plásticos se llevaron a cambio un elemento reutilizable otorgado por McDonald’s.

Aprovechando la convocatoria que se genera en los principales centros turísticos del país en las temporadas más altas, McDonald’s llevó a cabo este tipo de actividades para toda la familia no simplemente en invierno, sino que durante todo el año. Prueba de ello fue su desembarco en verano en los balnearios de la costa (Pinamar y Mar del Plata) y en Rosario. La marca lideró una acción similar, que además de sumar puntos de acopio, impulsó una iniciativa de limpieza en movimiento; un conjunto de acciones que fomentan el deporte de la mano del cuidado medioambiental en donde tanto ONGs como voluntarios recorren las playas recolectando residuos que luego son destinados al reciclaje y reutilización de los mismos. Este trabajo en particular fue realizado en colaboración con las organizaciones no gubernamentales y cooperativas que se ocuparon de recuperar los plásticos para darles una vida nueva. ¿El resultado final? Durante la temporada de verano, lograron recolectar 1674,50 kilos de residuos.

Hacia un mundo libre de plásticos

Como la sustentabilidad atraviesa toda la compañía, la empresa tiene un objetivo muy claro de cara al futuro cercano. Y una de sus metas principales consiste en reducir el uso de plástico en sus empaques, objetivo que ya tiene un norte muy claro ya que en Argentina el 84% de los empaques es libre de este material. Gracias al reemplazo de sorbetes, ensaladeras, entre otros recipientes, por empaques hechos a partir de materiales que reducen y/o eliminan por completo el uso del plástico, en 2022% lograron aumentar un 16% el uso de materiales reciclados en la fabricación de su packaging. Portavasos, bolsas y empaques de cartón fueron algunos de los recursos sustituidos por estos nuevos compuestos, entre otros. Además, tan solo sustituyendo los empaques de las hamburguesas, lograron evitar la generación de más de 2300 toneladas de residuos.

Con todos estos objetivos en mente, es una realidad que la compañía no solamente lleva a cabo activaciones de la mano de las familias y personas externas a la empresa, sino que día a día busca generar alternativas más amigables con el medioambiente, a través de pequeños pero significativos cambios en toda la cadena de producción. El cambio empieza por dentro y McDonald’s lo sabe más que nadie, por eso se posiciona como un referente en materia de sustentabilidad ya que además de generar conciencia en la comunidad a través de actividades lúdicas y didácticas, la marca está modificando todas sus prácticas con el fin de acercarse a su objetivo más ambicioso: el de luchar por un mundo mejor, más “verde” y sostenible.

