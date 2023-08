escuchar

“En una carrera de larga distancia, el único oponente al que tienes que vencer es a ti mismo, como solías ser”, describe Haruki Murakami en su libro ‘De qué hablo cuando hablo de correr’. En esta obra, el autor japonés reflexiona acerca de cómo la búsqueda por hallar un deporte que lo mantenga saludable mientras redactaba sus novelas lo llevó a combinar su vocación con la pasión por el running. En conclusión, lo que quizás para muchos parezca una práctica lejana, este deporte puede combinarse con cualquier estilo de vida. Basta con contar con la motivación, constancia y la perseverancia para empezar a llevar una serie de hábitos lo suficientemente saludables para el cuerpo y la mente.

Según sus propias palabras, el desafío no es simplemente físico sino mental. Y proponerse correr una maratón puede llegar a ser una ambición muy grande, pero con el entrenamiento y la preparación adecuada, es una meta que no solo trae beneficios a nivel físico, sino que además, la recompensa a nivel emocional y mental es sumamente gratificante.

“Para mí, correr es tanto un ejercicio como una metáfora. Al correr día a día y acumular carreras, poco a poco voy poniendo la cima más y más arriba, y a medida que voy subiendo la cuesta, me voy elevando a mí mismo. Al menos ese es el motivo por el que me esfuerzo cada día: para superarme a mí mismo. La pregunta es si he mejorado algo en comparación con el día anterior”, cuenta Murakami.

A la hora de correr, si bien la indumentaria y las zapatillas son esenciales, hay algunos otros recursos que pueden facilitarnos la concreción de resultados duraderos en el tiempo. vecchio

Si bien puede parecer una tarea desafiante, todos alguna vez tuvieron que dar el primer paso para empezar a hacerlo. La motivación y las ganas no llegan de un día para el otro, pero, si nunca lo hiciste o si estás empezando a dar las primeras pisadas de velocidad, es imprescindible contar con un buen calzado que se adapte al terreno y a las distancias preestablecidas. Es por esta razón que podés elegir un modelo de zapatilla versátil, que puedas usar tanto en la ciudad como en el asfalto, tierra o pasto. Idealmente, la comodidad y la buena amortiguación son dos atributos clave para todos los niveles; ya seas amateur o experimentado.

Cómo elegir el calzado ideal

En un mundo donde abundan las posibilidades y las ofertas, elegir las zapatillas que acompañarán los trayectos puede ser una tarea agobiante. Hay tantos modelos y características en el mercado, y solo tenemos una chance de probar el calzado en un recinto cerrado, que no imita ni un poco el terreno en el cual se disputará la competencia. Sin embargo, hay una serie de atributos a tener en cuenta para elegir lo mejor para cualquier distancia y nivel.

Con la finalidad de seguir dándole a los corredores las mejores herramientas para desafiarse en cualquier campo, precisamente en el mundo del running, PUMA sigue ampliando su familia de zapatillas y evoluciona a la par de sus corredores. Y es que la marca deportiva continúa trabajando en ofrecerle tecnología de avanzada a quienes incorporan esta actividad a su día a día, y buscan superarse en todas las distancias. La premisa es evolucionar a la par del corredor, por eso PUMA no se conforma y sigue apostando a la diversificación y la mejora de sus creaciones, que sorprenden por su optimización constante.

PUMA presentó las nuevas Deviate NITRO 2, involucrándose con los runners más exigentes. vecchio

Una vez más, PUMA se involucra con los runners más exigentes y se sale del molde para presentar su innovadora línea DEVIATE con algunos atributos diferenciales que superan a las NITRO ELITE, sus antecesoras.

Las Deviate NITRO 2 cuentan con doble capa de espuma y tecnología de placa de carbono, lo que se traduce en máxima amortiguación y eficiencia para carreras largas. Es decir que el diseño apunta a aquellos corredores que buscan amortiguación en un alto kilometraje y maratones. Su placa interna compuesta por fibra de carbono, denominada PWRPLATE, actúa como palanca que impulsa sin esfuerzo el pie hacia adelante durante el ciclo de la marcha, aumentando la eficiencia de carrera y brindando un despegue más rápido. Además, la parte superior de malla transpirable ofrece un acolchado adicional y un agarre alrededor del tobillo que evita el deslizamiento del talón.

La tracción mejorada es un atributo clave que completa este modelo que viene con una llamativa combinación de colores degradados. vecchio

La tracción mejorada es un atributo clave que completa este modelo que viene con una llamativa combinación de colores degradados. Las Deviate 2 se diferencian de sus antecesoras en gran parte debido a la espuma NITRO ELITE, en la capa superior de la entresuela, que genera un tacto más suave al pie, volviéndolas más ligeras. El upper, es decir todo lo que se halla por encima de la suela, ahora viene con un diseño más anatómico y materiales nuevos; mayor ajuste y transpirabilidad.

La importancia de la música, los estiramientos y el optimismo

Más allá de que tanto la indumentaria como el calzado son dos imprescindibles a la hora de correr, hay algunos otros aspectos clave que permiten la consecución de dichos objetivos. Por un lado, la música es un gran factor que influye en el ánimo del corredor ya que estimula la liberación de neurotransmisores que fomentan las experiencias de placer y felicidad.

Por otro lado, el estiramiento previo y posterior a la sesión es casi tan importante como la sesión de running. Ningún ejercicio, por más leve que sea, puede hacerse en frío ya que es necesario promover la movilidad de articulaciones y ligamentos, realizando movimientos suaves para que los músculos levanten temperatura y reciban el mensaje de que necesitan ser activados.

En tercer lugar, por más trillado que suene, mantener el espíritu con afirmaciones positivas es una práctica que si bien no garantiza el éxito, reduce las posibilidades del fracaso. Una forma de mantenerse optimista es visualizando la meta, conversando en voz alta acerca de los beneficios que taería la consecución de dichas metas y realizando técnicas de relajación, respiración y meditación consciente. No hace falta siquiera ser un experto en ello, sino ir probando distintos métodos para relajar el cuerpo y acallar la mente inquieta.

Si bien la distancia establecida es un factor importante a la hora de alcanzar una meta puntual, hay que entender que debe funcionar simplemente como un factor organizacional y no como un esquema rígido. Tanto el tiempo como la distancia son dos medidas para alcanzar el éxito y la concreción de los objetivos, siempre y cuando seamos flexibles ante los imprevistos. Es por eso que dejar días de descanso entre cada entrenamiento es clave para alcanzar esta meta. El período de descanso puede no ser meramente de reposo total sino que puede reducirse a una caminata más tranquila, u otra actividad física con menor exigencia.

Tal como describe Haruki Murakami en su libro: “Lo importante es ir superándose, aunque solo sea un poco, con respecto al día anterior. Porque si hay un contrincante al que debes vencer en una carrera de larga distancia, ese no es otro que el tú de ayer”.

