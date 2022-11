Los locales de McDonald’s serán sede de una celebración única con fines solidarios

escuchar

A tan solo horas del Gran Día, la jornada solidaria más importante del año para Casa Ronald y Fundación SI en la cual el Big Mac es el protagonista, McDonald’s prepara sus más de 200 locales para una celebración única en la cual todos ganamos. Si bien la campaña ya lleva 25 años ejerciendo su impacto en la vida de miles de niños, jóvenes y familias, esta fecha presenta un desafío mayor: con la vuelta de la presencialidad total, McDonald’s apuesta a superar el récord de 176.375 combos vendidos en 2021, y vos podés contribuir a la causa con tu compra.

La manera de ayudar es muy simple: basta con comprar una hamburguesa Big Mac mediante la App hasta el 11 de noviembre para colaborar. Si no querés consumirla en el momento de la compra, no te preocupes: podrás canjearlos con tu cupón de compra de la app desde el 11 al 18 de noviembre inclusive. También podés realizar tu compra el mismo viernes 11, en cualquier local del país o a través de AutoMac, Take Away o McDelivery, por medio de las distintas aplicaciones de envíos. Con esta pequeña (y riquísima acción) estás contribuyendo a que niños y jóvenes desarrollen su potencial en materia de salud y educación – junto a Casa Ronald y Fundación Sí.

Por un lado, la recaudación será destinada a Casa Ronald, la organización que acompaña y fomenta la el acompañamiento de familias con hijos que están transitando enfermedades complejas. La causa tiene repercusión directa en los 11 programas que impulsa la Casa ya que el funcionamiento de la misma depende, en gran parte, de lo recaudado en esta fecha. “El aporte que representa el Gran Día para nosotros es fundamental porque nos permite sostener estos programas que impactan positivamente en miles de chicos y familias” expuso Julieta Cortijo, Directora Ejecutiva de la institución.

Una postal de la edición pasada, en la cual se vendieron 176.375 hamburguesas Big Mac Rogelio Farah

Los 11 programas de Casa Ronald

4 casas Ronald: son espacios de contención y acompañamiento para las familias que deben permanecer lejos de sus hogares porque sus hijos necesitan recibir tratamientos médicos por cáncer, trasplantes u otras enfermedades de alta complejidad. Cada día, acompaña a 83 familias en las cuatro casas para que puedan mantenerse cerca de sus hijos y que puedan recibir la atención médica y los recursos que necesitan. Las Casas tienen el propósito de ayudar a esos niños y a sus familias, brindándoles el amparo y la contención de un hogar.

4 salas familiares: son espacios de descanso y contención para que los papás que tienen a sus hijos internados cuenten con un lugar para distenderse, comer, lavar la ropa y participar de distintos talleres con el propósito de que puedan acompañar con mayor calidad de vida a sus hijos.

Unidad Pediátrica Móvil: brinda atención médica primaria, odontológica y oftalmológica a niños y adolescentes de hasta 16 años en comunidades con difícil acceso al sistema de salud. Se trata de un programa clave que se acerca a zonas vulnerables con el fin de facilitar la atención necesaria, en realidades muy complejas tal como fue la situación post pandemia. Su relevancia se debe a que asiste en detectar patologías en edad temprana, lo cual permite darle al paciente el tratamiento adecuado en tiempo y forma.

Unidad de Promoción de Hábitos Saludables: tiene como objetivo promocionar y concientizar sobre la importancia de incorporar hábitos saludables, y dedicar el tiempo necesario para una mejor calidad de vida, el cuidado de la salud y el medio ambiente. Enseñar hábitos saludables desde la primera infancia es invertir en salud para toda la vida.

Unidad de Bienestar: tiene como objetivo aliviar el momento que están viviendo las familias de pacientes internados. Consiste en un móvil atendido por voluntarios, que recorre distintas áreas del hospital, ofreciendo bebidas, galletitas, frutas y libros. Este trabajo es sumamente importante ya que muchos niños en tratamiento dependen del soporte familiar, y si los padres están acompañados y apoyados de manera constante, esto repercutirá indudablemente en la mejoría del afectado.

La Casa Ronald jamás cesó su actividad. Aún con los contratiempos y los parates que exigió el COVID-19, la organización entendió que en cuestiones de salud no hay recreos ni pausas admisibles. Es por esta razón y por la incidencia que tienen en la vida de miles de chicos y sus familias, que esta campaña es la más importante del año, y aún más relevante post pandemia: la realidad es que gran parte de todos los programas llevados a cabo por Casa Ronald se sostienen gracias al Gran Día, una jornada en la cual los locales se convierten en espacios de celebración y en donde se ve el espíritu de los empleados que justamente incentivan la venta de Big Mac con un fin altruista y con impacto social sumamente relevante.

"La causa tiene repercusión directa en los 11 programas que impulsa la Casa ya que el funcionamiento de la misma depende, en gran parte, de lo recaudado en esta fecha" Julieta Cortijo - Directora Ejecutiva de Casa Ronald

“Para la Casa Ronald, la recaudación de este año va a ser destinada al sostenimiento de los programas que trabajan los 365 días del año en un país muy desafiante a nivel económico y no podemos frenar. Durante los años de pandemia, la Casa Ronald nunca cerró porque la necesidad está y es cada vez mayor. Específicamente será destinada a la operación de la Unidad Pediátrica Móvil porque aprendimos, luego de los años de pandemia, que nos encontramos con realidades muy difíciles en la cual chicos no acudieron al médico en los últimos dos años y a nosotros nos preocupa y nos ocupa. Por esta razón, el Gran Día es tan importante: justamente porque nos permite sostener nuestros programas, las casas, las salas y las unidades móviles” expuso Cortijo.

Por otra parte, la segunda organización que depende también de lo recaudado para el funcionamiento de sus residencias universitarias es la Fundación SI; una entidad que brinda apoyo a jóvenes egresados de secundarios rurales y/o alejados de los centros urbanos, con la finalidad de apoyarlos y acompañarlos en sus estudios universitarios. Gracias a la integración a esta jornada, el proyecto se fue extendiendo en todo el país y desde entonces lograron abrir 10 residencias nuevas en los últimos años.

“En cada casa abierta se ve el destino de los fondos recaudados. Y nos llena de alegría ya que en medio de la crisis por la pandemia y la crisis económica actual, gracias a que las empresas y personas nos continuaron acompañando para expandir el proyecto y para que cada vez más chicos puedan acceder, el proyecto nunca dejó de crecer”, sostuvo Manuel Lozano de Fundación SI.

Una vez más, McDonald’s renueva su compromiso con la comunidad y vos también podés realizar tu compra y colaborar con la causa que, sin dudas, impacta positivamente en la vida de miles de niños, jóvenes y familias en todo el país.

