Messi en éxtasis: cómo responde el cuerpo a la sensación del deber cumplido y superado

“Este era el trofeo que quería toda mi vida. Era mi sueño de la infancia. No puedo pedir nada más”, dijo Messi tras conseguir su primera victoria en un Mundial, el pasado domingo, en Qatar. La sensación de logro no era solo por haber conseguido levantar el trofeo de campeón en el quinto intento, sino también por haber devuelto a 45 millones de argentinos un logro que no se celebraba desde hacía 36 años.

La felicidad en el rostro del número 10, así como en el de los otros 25 jugadores era evidente, pero solo afloraba una serie de mecanismos biológicos que suceden durante el estado de euforia que se vive en la cancha del Lusail Stadium, escenario de la final. Especialistas entrevistados por GLOBO explican que, al llegar a un momento como lo es ganar la copa, se liberan varias hormonas y neurotransmisores que actúan en el cuerpo y el cerebro para promover la satisfacción y que esto está relacionado con todo lo que vivieron durante el torneo.

Desde el 20 de noviembre, el endocrinólogo Ricardo Barroso, de la Sociedad Regional de Endocrinología y Metabología de São Paulo (SBEM - SP), recuerda que la magnitud del campeonato mundial crea un escenario de presión continua que altera la producción de hormonas, elevando aquellas que son signo de estrés.

La dopamina es lo que activa una región del cerebro llamada sistema de recompensa, responsable de señalar que cierta experiencia es positiva

“Los principales son el cortisol y la adrenalina. La producción de estas hormonas está relacionada con situaciones de mayor intensidad, de peligro. Aumentarlas puede mejorar el rendimiento en momentos puntuales, pero afectan continuamente el ritmo del sueño, aceleran los latidos del corazón y provocan miedos, lo que dificulta el rendimiento”, explica el especialista.

En este sentido, cuando el deportista consigue trabajar ese impacto para que no interfiera en su rendimiento, y así salir victorioso, se produce un nuevo cambio en la producción hormonal que contrasta con el periodo de tensión previo al resultado.

Cuando este desafío tiene éxito, hay una disminución de estas hormonas del estrés y una avalancha de otras relacionadas al placer, como la dopamina, la serotonina, la oxitocina y las endorfinas. Esta liberación conduce a la sensación de éxtasis, de euforia. A diferencia de las derrotas donde las hormonas del estrés se mantienen altas, explica el endocrinólogo.

Estas hormonas del placer y el bienestar son neurotransmisores, es decir, actúan en la comunicación entre neuronas. La dopamina, por ejemplo, es la que activa una región del cerebro llamada sistema de recompensa, responsable de señalar que cierta experiencia es positiva. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando se come chocolate y, por supuesto, cuando se gana la Copa del Mundo.

El sistema de recompensas es un conjunto de mecanismos implementados en el cerebro que suelen asociar el “deber cumplido” con la sensación de placer. En este sentido, las competiciones deportivas estimulan estos parámetros a su máximo potencial. Después de todo, el mayor objetivo de cada individuo es lograr ese sentimiento de placer, destaca la profesora de psicología del deporte de alto rendimiento de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), Liliane Guimarães.

La endorfina es un neurotransmisor que se estimula naturalmente durante la actividad física. Se le llama la “hormona del placer” debido al efecto analgésico que tiene sobre el organismo. El nombre proviene de la característica endógena de la sustancia, cuando es producida por el propio cuerpo.

Sin embargo, el jefe del servicio de endocrinología del ejercicio de la Unifesp y presidente del Departamento de Endocrinología del Ejercicio y del Deporte de la SBEM, Clayton Macedo, explica que la ciencia descubrió otros neurotransmisores que promueven la satisfacción durante el ejercicio, como los endocannabinoides.

El músculo actúa como una verdadera glándula: cuando se contrae, produce hormonas. Hoy se conoce un mecanismo que se relaciona mucho con la endorfina, que también es un opioide endógeno, que son los endocannabinoides. Son moléculas que produce el organismo, pero que actúan sobre los mismos receptores que los cannabinoides extraídos de la planta de cannabis. Hay una interacción muy grande entre el músculo y el cerebro. Las ganas que se tienen durante el juego a menudo están mediadas por estos neurotransmisores, dice Macedo.

Señala que, al ser sustancias liberadas durante el juego, al igual que la adrenalina, se acumulan y ponen al organismo en un estado de alta estimulación energética incluso antes de finalizar, lo que intensifica los mecanismos vinculados a la satisfacción de haber ganado el campeonato o la decepción de haber perdido.

Lo psicológico es clave para afrontar la ‘explosión’ de hormonas

Estos cambios hormonales recurrentes que implican el camino entre el comienzo de la competencia y una posible victoria al final exigen una buena habilidad del atleta para poder manejar estos impactos sin comprometer su rendimiento. Los especialistas explican que, para algunas personas, esta habilidad puede ser natural, pero para la mayoría no suele ser la regla, especialmente en un campeonato como el Mundial.

Sin embargo, la capacidad de manejar este estrés y, en consecuencia, este cambio hormonal, permite al cuerpo afrontar mejor esta oscilación. Esto puede ser una predisposición, de personas que manejan mejor el estrés, o desarrollado con entrenamiento, dice el endocrinólogo Ricardo Barroso.

“Para poder manejar esa presión es importante el seguimiento por parte de un profesional, ya que estimula algo llamado autoeficacia”, dice la psicóloga clínica y becaria posdoctoral en neurociencia de la Universidad de Lille, Francia, Simone Domingues.

La autoeficacia es la capacidad de motivarse para alcanzar una meta. Es una habilidad importante para poder ser resiliente, es decir, tolerar la adversidad, la frustración y mantenerse enfocado en el resultado final. Uno necesita creer que es capaz de mantener su rendimiento y salir victorioso. Esto se puede entrenar con la ayuda de profesionales preparados para hacer frente al manejo de las emociones, destaca la especialista.

La autoeficacia es una habilidad importante para poder ser resiliente, es decir, tolerar la adversidad, la frustración y mantenerse enfocado en el resultado final

El profesor de psicología del deporte de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio), Raphael Zaremba, señala que para obtener mejores resultados, ese seguimiento debe comenzar incluso antes de la competencia. Sin embargo, recuerda que muchas veces ese aspecto del deportista se deja de lado incluso durante el torneo. Este fue el caso de la selección brasileña, que por segunda edición consecutiva acudió al Mundial sin profesionales de este tipo.

El atleta debe tener cuatro habilidades: física, técnica, táctica y psicológica. “Las primeras tres no se discuten, pero la psicología a menudo todavía se pone en un segundo plano. Pero en medio de la competencia, tal vez es la más importante. Porque ahí si bien uno sabe lo que tiene que hacer, el gran desafío es poder hacerlo”, concluye el especialista.

