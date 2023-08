Centrum te invita a sumar multivitamínicos a tu alimentación para brindarle al cuerpo una nutrición balanceada y completa, ya que es la base para lograr y mantener una salud adecuada.

La salud es lo más importante en cada uno y se mantiene llevando un estilo de vida con hábitos acordes. Entre varios a tener en cuenta y preservar, uno muy importante poder mantener de manera constante una alimentación correctamente nutrida.

¿Qué son los nutrientes?

Son sustancias que se encuentran en los alimentos y que sirven para:

Suministrar energía para el mantenimiento de funciones del cuerpo y actividades.

Aportar materiales para la formación, crecimiento y reparación de las estructuras corporales y para la reproducción.

Suministrar las sustancias necesarias para regular los procesos metabólicos.

Reducir el riesgo de algunas enfermedades

A su vez, estas sustancias llamadas nutrientes pueden dividirse en:

Macronutrientes: aquellos que ocupan mayor proporción en los alimentos y que se necesitan en grandes cantidades, como las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas.

Micronutrientes: aquellos que son más difíciles de encontrar en alta proporción en los alimentos. Estos son las vitaminas y minerales, que no aportan calorías, ayudan al cuerpo a convertir los alimentos en energía y cumplen cientos de funciones biológicas en el organismo.

La importancia de los suplementos vitamínicos

Los micronutrientes que son muy difíciles de encontrar en los alimentos, se pueden conseguir en los suplementos vitamínicos, consumirlos es una forma de ayudar a garantizar la ingesta recomendada de micronutrientes. Pero, la cantidad necesaria de cada vitamina varía según las características fisiológicas de cada persona como: el sexo, la edad, el peso o el estado de salud.

Es por eso que Centrum pensó en las mujeres que requieren vitaminas y minerales en cantidades indicadas según sus necesidades.

La ex capitana de Las Leonas consume Centrum Mujer

Magdalena Aicega, deportista de alto rendimiento, nutricionista, periodista deportiva, jugadora de hockey y ex capitana de Las Leonas, consume Centrum Mujer porque dice que: “Me hace sentir que no estoy cansada, que todo lo puedo hacer y que me siento bien para hacerlo. Además, consumiendo suplementos multivitamínicos me siento más tranquila.”.

"Los suplementos vitamínicos son una forma de suplementar aquellos nutrientes que el cuerpo no consume ya sea por tiempos o gustos." Magui Aicega, Jugadora de hockey y ex­ capitana de Las Leonas.

Además, Magui explica que “no hace falta ser deportista de alto rendimiento para consumir suplementos, sino que cada persona, a su medida, tiene actividades personales para las cuales necesita estar saludable.” Y agrega que: “lo importante es conocerse y ver qué tipo de suplementos necesitas”.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.