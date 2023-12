escuchar

Cada 1 de diciembre se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de la lucha contra el SIDA y esta es una ocasión especial para destacar un logro que tiene detrás millones de vidas que se perdieron en lo que fue la pelea contra una de las enfermedades que más víctimas cobró en la historia de nuestra humanidad.

Hoy, el BC Centre for Excellence (BC-CfE) in HIV/AIDS de la Columbia Británica se enorgullece de anunciar el fin de la epidemia en la Columbia Británica. Este caso es un ejemplo para todo el mundo de cómo con la metodología correcta se puede cumplir con el objetivo de que el 90% de los infectados esté diagnosticado, puntapié inicial para llegar a la meta del 90-90-90 para el año 2020, como lo había propuesto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015.

Esto significa garantizar que no menos del 90% de los infectados conozca su diagnóstico, no menos del 90% de los infectados reciba su tratamiento y no menos del 90% de quienes reciben el tratamiento tenga carga viral indetectable y que, por ende, no puedan transmitir la enfermedad. Subsecuentemente, en el año 2021 la meta del 90-90-90 fue reemplazada por el 95-95-95 para el año 2025. De cumplirse las dos metas sucesivas, se anticipa que para el año 2030 la morbi-mortalidad por VIH/SIDA y las nuevas infecciones caerían por no menos de un 90% en comparación al año 2015.

Los números de la Columbia Británica hablan por sí solos: la mortalidad relacionada con el VIH disminuyó en más de un 90% y las nuevas infecciones también cayeron en forma similar, de más de mil casos al año durante el pico de la epidemia a un promedio de 120 casos por año, en los últimos tres.

Cuando el BC-CfE abrió sus puertas en 1992, todos los días una persona moría a causa de esta enfermedad. Tras descubrir que el tratamiento del VIH no solo retrasaba las muertes, sino que detenía la transmisión del virus, BC-CfE desarrolló y aplicó la estrategia que facilita de forma proactiva el acceso a las pruebas, al tratamiento y al apoyo a las personas infectadas (y a aquellas que tienen un riesgo de contagio elevado), para detener la progresión de la enfermedad, así como también los nuevos contagios.

La experiencia del BC-CfE demuestra que la optimización del acceso al testeo, el tratamiento y la profilaxis pre-exposición, es una estrategia segura para acabar con el VIH como epidemia. Pero para lograrlo, se necesita que la estrategia se lleve a cabo efectivamente en todo el mundo, porque hasta que se frene la pandemia a nivel global, no se podrá terminar a nivel local.

La situación a nivel nacional

Las condiciones están dadas para reproducir el éxito de la campaña de control del VIH del BC-CfE en la Argentina. Ya desde 1991, con la ley 23798 y su decreto reglamentario 1244, Argentina fue pionera en el tratamiento universal e irrestricto de la infección por VIH. Desde 2023 en la resolución 731/2023 incorporó la profilaxis preexposición en todo el país. De esta forma se suministran los medicamentos a quienes poseen la enfermedad o están en riesgo de contraerla. De esta manera se previene la morbi-mortalidad asociada al VIH/SIDA y se frenan las nuevas infecciones.

Hasta el momento en el que ocurra a nivel global, el ejemplo de la Columbia Británica será un faro que guíe la esperanza mostrando que la solución ya existe, solo es necesario que la sociedad se una para invertir recursos y generar conciencia sobre la importancia de continuar suministrando los fármacos adecuados a través de tratamientos prolongados que sigan reduciendo la carga viral de los infectados y elevando el porcentaje de enfermos con diagnóstico que ya no contagien.

Ya existe una estrategia altamente efectiva para controlar el VIH/SIDA y salvar vidas, previniendo el desarrollo de la enfermedad y frenando la transmisión y, además, ahorrando recursos.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.