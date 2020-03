El reconocido infectólogo habló con sobre la transmisión comunitaria del coronavirus en la Argentina Fuente: Archivo

Pedro Cahn , uno de los máximos referentes científicos de VIH del mundo e integrante del Comité de Expertos que asesora al Ministerio de Salud de la Nación, sostuvo que "el resultado de la cuarentena lo veremos recién en 12 o 15 días" para saber cuántos nuevos infectados por coronavirus hay en la Argentina.

En una entrevista que le concedió a Télam , el reconocido infectólogo también analizó la situación en Italia , donde la enfermedad provocó, hasta el momento, 69.176 casos de infectados, 6820 de muertos y 8326 de recuperados.

La entrevista a Pedro Cahn

- Este lunes se anunció que empezó a haber transmisión comunitaria, ¿qué implica esto en la curva de la epidemia?

- Desde el primer momento supimos que iba a suceder. La notificación de la transmisión comunitaria nos indica que van a aumentar el número de casos. Era lo esperable por como evolucionó la pandemia en otros países, y porque -además- como se aumentaron las bocas de diagnóstico (a partir de la descentralización de las pruebas) se detectarán más.

Hoy estamos cumpliendo el quinto día de la cuarentena, los casos que se notifican cada día son de contagios previos, o sea que el efecto de la cuarentena lo vamos a ver en 12 o 15 días.

- ¿Esta confirmación hace que haya que tomar alguna medida adicional?

- No, porque el objetivo de las medidas que ya se tomaron es que el crecimiento de esa curva no sea exponencial.

Lo que pretendemos es que que la cantidad de casos graves sea menor, por eso pedimos a las poblaciones de riesgo que el aislamiento sea tan estricto, y que no se sature el sistema de salud porque no es lo mismo atender 1000 personas en una semana que 100 por semana durante 10 semanas.

No hay sistema de salud en el mundo, ni siquiera en Europa o Canadá, que pueda atender 1000 insuficiencias respiratorias en un día.

Una de las situaciones más tremendas que puede enfrentar un médico es lo que está pasando hoy en Italia y España, que tienen cuatro pacientes para meter en un respirador y solo poseen uno, y entonces deben elegir a quién se lo dan.

- Mencionaba Italia, ¿por qué resultó tan afectada?

- Hay varias teorías. A principio de año hubo una feria muy importante de la moda y el calzado en Milán que recibió mucho turismo proveniente de China, y probablemente hayan introducido el virus en forma involuntaria.

Por otra parte, Italia tiene una población muy longeva, sobre todo en el norte. También tuvo un proceso de ajuste económico muy fuerte en los últimos 10 años que afectó a la salud, y que los llevó a perder 35 mil puestos de trabajo. Ahora están desesperados convocándolos.

Además, cometieron el error de no decretar la cuarentena rápidamente y, de hecho, hoy los especialistas chinos que están trabajando ahí se quejan de la forma en la que se está implementando la medida.

- Todavía hay personas que se preguntan por qué no se paró el mundo con pandemias anteriores como la gripe por N1H1, en 2009, y ahora sí... ¿cuál es la respuesta?

- Hay tres razones. La primera es que el de hoy es un virus completamente nuevo. La gripe de 2009, si bien se trató de una mutación del virus de la influenza, de base ya lo conocíamos. La segunda es que para influenza había vacunas, pero para coronavirus no hay. Y la tercera es que para influenza teníamos tratamiento y para esta no.

Es una enfermedad que encuentra a la humanidad 100% susceptible, entonces se expande como un incendio en una pradera seca.

- ¿Qué sabemos hoy del Sars-Cov-2?

- Poco. Sabemos que es fácilmente transmisible de persona a persona con un índice de reproducción de 2,3. Significa que una persona con el virus se lo transmitirá a otras dos o tres.

Conocemos que no vuela por el aire, y que si vos estás a un metro y medio o dos metros, si la persona tose o estornuda difícilmente te lleguen las partículas.

También que el 80% de las personas que lo contraigan van a desarrollar formas leves de la enfermedad, un cuadro gripal con fiebre, dolor de garganta, pero no le va a pasar más que eso. Un 15% que harán neumonías, pero hay un 5% va a requerir cuidados intensivos, y eso no depende del virus sino de la respuesta inflamatoria del organismo.

La mayoría de las personas menores de 50 años tienen formas benignas de la enfermedad, mientras que de 60 para arriba empiezan a tener problemas duplicando las formas graves cada 10 años. Eso significa que una persona de 70 tiene el doble de riesgo de tener una forma grave que los de 60, los de 80 el doble que los de 70, etc.

- ¿Una vez que la persona tuvo el virus y se curó, puede volver a infectarse?

- Hubo información de algunos casos aislados de reinfección en China, pero no hay datos concluyentes de esto.

Lo esperable es que el virus genere inmunidad por dos razones: por un lado porque acota la cantidad de personas susceptibles a futuro, pero además porque si no dejara inmunidad permanente la vacuna no serviría para nada. Pero es un dato que aún no sabemos.

- Finalmente, ¿las medidas que se tomaron en el país fueron adecuadas?

- Si uno mira la foto del momento que se tomaron las medidas en Argentina parecen desproporcionadas en relación a los casos que había. Pero, si se mira la película, teniendo en cuenta lo que está pasando en España o Italia, estuvieron muy bien.

El aislamiento social preventivo es la mejor manera de reducir la circulación del virus, ninguna cadena de transmisión es más fuerte que el más débil de sus eslabones, es decir, si no contraigo el virus no lo puedo transmitir.

Esta es una medida muy gravosa para el país con consecuencias económicas que no podemos ni imaginar aún, que deja a muchas personas en una situación muy difícil, se va retrasar la recuperación económica del país, pero el aislamiento era necesario.

Es un momento para ponernos a prueba como sociedad, para demostrar que somos capaces de pensar en el otro.