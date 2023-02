Programa Allurion: adelgazar nunca fue tan fácil.

escuchar

¿Cuál es el denominador común entre Claribel Medina, Maximiliano Ghione y Carlos Portaluppi? Las tres figuras públicas no solo bajaron drásticamente de peso, sino que lograron mantener una vida saludable luego del tratamiento que todos consideran exitoso.

Ahora bien, ¿cuál es el secreto mágico? Para empezar, no hay ningún tipo de magia. Se trata de un proceso acompañado por profesionales de la salud tanto a nivel físico como emocional. El mismo consiste en un balón gástrico ingerible que llegó al mercado para revolucionar la forma de bajar de peso.

El programa Allurion es un plan integral de vida saludable que permite a sus pacientes adelgazar, en promedio, entre 10 a 15 por ciento de su peso corporal en tan solo seis meses. Más de 100.000 balones gástricos ya fueron colocados alrededor del mundo sin necesidad de ingresar al quirófano. En Argentina se estima que más de 2000 personas ya lo probaron, entre ellas Claribel Medina, Maximiliano Ghione y Carlos Portaluppi.

Todos los detalles sobre el procedimiento

Ambulatorio, sin cirugía, sin endoscopía ni anestesia. Es un método completamente innovador que se coloca en tan solo 15 minutos y produce una sensación de saciedad.

El Dr. Miguel Braun, especialista en cirugía general, certificado en obesidad y director del centro médico BIONUT, asegura: “El sobrepeso y la obesidad deben ser abordadas desde una visión global, con un equipo multidisciplinario, para lograr abarcar este problema en toda su complejidad. En este contexto el programa Allurion ha sido una gran herramienta para potenciar sus resultados de pérdida de peso y de estilo de vida saludable. Es importante conocer que el 80 % de la pérdida de peso con un balón se produce en los 3 primeros meses”.

Y luego explica: “El programa comienza con la consulta junto a un equipo multidisciplinario, en el que intervienen médicos especialistas certificados por Allurion, nutricionistas y psicólogos especializados en el trastorno de la conducta alimentaria evalúan de manera integral al paciente para la colocación de un novedoso balón gástrico” destaca el Dr. Braun.

El paciente ingiere con un poco de agua una cápsula que contiene en su interior el balón gástrico. Todo este proceso se lleva a cabo en una sala de rayos x. La cápsula va unida a un fino catéter, que se retira una vez se completa el proceso de llenado del mismo, junto a asistencia especializada. Es importante aclarar que para este proceso no es necesario realizar ninguna sedación, ni proceso endoscópico para introducir el balón en el estómago, simplemente se realiza un control radiográfico para verificar su correcta implantación. Una vez ingerida la cápsula al llegar al estómago se procede al llenado del balón con 550 cc de líquido. El balón dura en el organismo 4 meses y después de este tiempo una válvula de descarga permite que se vacíe para la eliminación del balón de forma natural.

Al finalizar el procedimiento, el paciente recibe también un kit de seguimiento que incluye: la App de Allurion junto a una balanza a la que estará conectada y el reloj Health Tracker, que le permiten al equipo multidisciplinario el seguimiento preciso del paciente.

El objetivo del Programa no es solo adelgazar tras generar saciedad, sino adquirir nuevos hábitos de alimentación saludable y de estilo de vida. De hecho, está comprobado que el plan mejora la calidad de vida media en todos los aspectos y reduce el síndrome metabólico y el riesgo cardiovascular. A su vez, los directivos de Bionut agregan: “Con perder tan solo un 5% de su peso corporal, puede reducir significativamente el riesgo de sufrir diabetes de tipo 2 y enfermedades del corazón”.

El tratamiento está dirigido a personas adultas mayores a 16 años que sufren de sobrepeso u obesidad.

Éxito garantizado: la satisfacción de alcanzar la meta

“La obesidad es algo que nos afecta la salud, ya todos los sabemos. En mi caso también afectó mi trabajo. Hoy, por suerte, estoy feliz de haber llegado a cumplir mi meta”, señala Maximiliano Ghione. El actor lleva bajados 20 kilos y ya eliminó el balón gástrico de forma natural. Aún así, sigue trabajando en mantener un estilo de vida saludable.

Por su parte, Claribel Medina también vivió un cambio significativo en su vida tras pasar por el Programa Allurion. “El tema del peso es una cosa que no tenés en consideración hasta que es cada vez más y más alto. Yo no me sentía liviana y me estaba afectando en distintos planos. En la primera consulta sentí mucha tranquilidad con el acompañamiento de especialistas. Hoy puedo decir que llegué a mi objetivo, que fue bajar 16 kilos”, dice la conductora.

En cuanto a Carlos Portaluppi, la Licenciada Romina Sapir, directora de Bionut, cuenta: “Carlos se implantó el balón hace dos meses, más allá de la gran cantidad de kilos que lleva bajados, constantemente nos resalta lo ganado en salud. Por ejemplo, le molestaba el cinturón de seguridad del auto, sentía que lo ahogaba. Hoy en día siente libertad”.

Y cierra: “Carlos viene con una larga historia de obesidad, con parte de su familia que padece esta enfermedad. El poder encontrar un método no invasivo fue el puntapié para comenzar a cambiar su calidad de vida”.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION