La temporada navideña es una época singular. Por un lado, están la emoción y la esperanza que despiertan los encuentros. Y por otro, el estrés, la ansiedad, la presión y la nostalgia que pueden aparecer en quienes incluso adoran las fiestas. Desde OSDE nos proponen reflexionar sobre qué significan las fiestas para cada uno y nos proporcionan herramientas para pasar esta temporada de la mejor manera posible, poniendo en primer lugar la salud mental.

Expectativas personales

Más allá de los rituales y tradiciones, es importante saber que cada persona tiene una perspectiva única sobre estas celebraciones que está estrechamente ligada a sus experiencias a lo largo de la vida. Es cierto que son fechas que posibilitan el encuentro, sin embargo no hay que dejarse llevar por los mandatos. Es fundamental validar las emociones propias y del resto, aceptando que cada año es diferente y las ganas de festejar no tienen porqué estar siempre.

A nivel personal, es aconsejable preguntarnos qué expectativas tenemos sobre este tipo de celebraciones, ser sinceros acerca del valor o la emocionalidad que cargamos sobre ese momento y hacer lo posible por alcanzarlo con los recursos que tenemos.

Desde una perspectiva positiva, Año Nuevo es una gran oportunidad para replantearse algo, revisar lo hecho y planear el porvenir.

Ansiedad social

A menudo, las expectativas sociales y familiares pueden ser muy altas, lo que puede generar sentimientos de presión para cumplir con ciertas normas o expectativas. La necesidad percibida de comprar regalos, asistir a eventos sociales, enfrentarse a reuniones familiares, y hasta las presiones financieras asociadas con los gastos adicionales pueden contribuir a la ansiedad. Sumado a esto, pueden avivar sentimientos de soledad o de dolor si están lejos de sus seres queridos o si han experimentado pérdidas significativas.

El psiquiatra hace hincapié en lo crucial que es “la traducción física de la ansiedad”, es decir, tratar de notar las reacciones o efectos que produce en nuestro cuerpo para buscar herramientas que ayuden a paliarla. “Lo importante es encontrar un recurso que me sirva para eso y todo lo que tiene que ver con lo creativo o artístico suele ser una ayuda espectacular”, aconseja Garramuño.

Para quienes tienen trastorno de ansiedad, es normal que los síntomas aumenten durante esta temporada. Jorge Garramuño proporciona una serie de consejos: “tratá de ir a encuentros con menos gente o más acotados en tiempo y no vivirlo aisladamente e intentar resolverlo solo”.

Redes sociales

Uno de los efectos positivos de las redes sociales es que pueden ayudar a las personas a conectarse con experiencias, emociones y puntos de vista de otros, lo que puede fomentar la empatía al exponer a los usuarios a una diversidad de situaciones y perspectivas.

Este es el caso de Sofia Altuna que se volvió popular en redes sociales durante la pandemia cuando gracias a su contenido comenzó a crear una comunidad. “Hoy la gente que me sigue hace varios años me vio crecer y en ese crecimiento encontraron cosas con las que empatizan”, agrega. En resumen, las redes sociales tienen el potencial de aumentar la empatía al exponer a las personas a diversas perspectivas y realidades.

Además, estas plataformas son excelentes para descubrir nuevas pasiones, hobbies o áreas de interés. Y ofrecen un espacio para el entretenimiento que, en momentos difíciles como crisis personales o eventos estresantes, puede servir para distender. “A mi grabar me divierte y a veces el salir de la tristeza y la soledad se me da a través de esto, de hecho, yo comienzo a subir videos mientras mi mamá estaba internada”, ejemplifica Altuna.

Un filtro de la realidad

Por otro lado, las redes sociales pueden filtrar la realidad al presentar una versión sesgada e idealizada de la vida de las personas que puede producir efectos en la autoimagen, la percepción de la realidad y las relaciones sociales al generar comparaciones poco realistas y crear expectativas poco saludables.

Como usuarios, exponer la intimidad es una elección personal, pero es crucial hacerlo con conciencia y precaución. Sobre este punto, Sofia Altuna “Hay cosas de la intimidad que uno no se las muestra ni a sus allegados, son privadas, y el otro no siempre va a entender el dolor entonces no hay por qué exponerse a eso”, cierra.

Establecer límites, ser conscientes del público con el que compartimos y considerar las implicaciones a largo plazo son claves para mantener un equilibrio saludable entre compartir aspectos de la vida personal y proteger la privacidad y bienestar.

