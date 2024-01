escuchar

La relación entre el uso de pantallas y la salud mental es una de las principales preocupaciones vinculadas a la crianza, no sólo por el impacto que pueden tener sobre el desarrollo cognitivo, sino porque también está cambiando la forma de vincularse entre adultos y niños.

El segundo episodio de “Querida Mente:”, el nuevo videopodcast de OSDE coproducido con La Nación, tiene como protagonistas a la especialista Maritchu Seitún, y la psicóloga Daniela Aguero y la psiquiatra Elena Reyes. Juntas analizan el panorama y proporcionan herramientas para allanar el camino hacia una crianza más consciente y un entorno más saludable para las infancias de hoy y del mañana.

Lo primero que proponen las especialistas es entender porqué las infancias de hoy no son las mismas que las de ayer. “Las infancias de antes eran infancias reguladas, con muchos retos y amenazas” explica Seitún. Sin embargo, se produjo un cambio hacia al respeto y “hoy entendemos que un niño es una persona que debe ser escuchada y merece ser atendida”, agrega.

En este sentido, Agüero profundiza en que la diferencia radica en que cambió la forma en que los adultos miran a las infancias y le brindan ese reconocimiento sobre el cuál ellos se construyen a sí mismos. “Las formas en que se arman las familias, los tiempos vertiginosos y acelerados y el predominio de las pantallas hacen que la mirada adulta hacia el niño haya cambiado, repercutiendo en la manera en que el niño se constituye”, explica la especialista. “Por eso los niños de hoy no son los mismos de ayer ni van a ser los mismos mañana”, cierra.

Impacto de las pantallas en la crianza

Según las especialistas, la baja tolerancia a la frustración, los problemas de conducta y la incapacidad para tolerar límites son algunas de las consecuencias que la sobreexposición a las pantallas está generando en las infancias. Sin embargo, para Seitún el uso que hacen los adultos es tan preocupante como la alta exposición de los más chicos . La especialista explica que el hecho de que los padres y madres estén todo el tiempo usando la computadora o el celular impacta de manera negativa en el vínculo que establecen con sus hijos y la capacidad de regulación de estos últimos.

Para Reyes, esto se traduce en los reiterados problemas de autorregulación que observa en las consultas. “Es muy importante que los adultos puedan interpretar de manera adecuada las necesidades del bebé para satisfacerlas y aliviar el estado de tensión, porque a medida que este crece aprende a satisfacer sus propias necesidades solo y manejar sus emociones y conducta en función de lo que adquirieron durante ese periodo”.

La baja tolerancia es un problema que no distingue edades. “El hecho de que los papás no quieran frustrar a sus hijos va de la mano de una sociedad quiere que consumamos cada vez más y busca convencernos de que la felicidad de los niños está en tener lo que desean sin estar atentos a sus necesidades verdaderas”. En la misma línea, Agüero sostiene: “estamos en una sociedad vertiginosa del exitismo donde no nos podemos equivocar y no hay lugar para la frustración”.

Recomendaciones importantes

La psiquiatra Elena Reyes es tajante e insta a evitar la exposición a pantallas en edades pre-escolares porque producen un “serio impacto en el desarrollo neurológico”. Se trata de un periodo en el que a partir de los estímulos externos el bebé genera conexiones interneuronales y va afinando funciones vinculadas al desarrollo cognitivo, motor y emocional.

Una vez superado ese límite de edad, propone incorporarlas de a poco, siempre en compañía de un interlocutor que pueda hacer una pausa o filtrar la información. Para Seitún, la familia es responsable de proporcionar un “espacio seguro” para que el niño o niña pueda jugar, aprender, divertirse y socializar sin preocuparse por las cosas que están pasando en el mundo. En la misma linea, Reyes explica: “el acceso a contenidos que los chicos no están preparados para interpretar por su capacidad simbólica y reflexiva más que un entretenimiento, puede llegar a ser una cuestión de mucha estimulación y excitación que roza lo traumático”.

“Nosotros tenemos que regular que ven y como lo ven” afirma Seitún, y agrega: “esto no quiere decir que no hay que hablar de ciertos temas, sino que debemos hacerlo de una forma que ellos puedan entender, colaborar y ser participes de un gesto de reparación o ayuda”.

La importancia del juego

Las tres especialistas coinciden en la importancia de revalorizar el juego. “El juego es terapéutico y fundante del aprendizaje y la socialización” sostiene Seitún. Por su parte, Agüero agrega: “permite un encuentro con el otro y consensuar porque implica establecer reglas”.

Hoy, más que nunca, nos encontramos frente a un desafío sin precedentes. Esta enriquecedora charla es una invitación a reflexionar sobre la necesidad de establecer límites y proporcionar un entorno enriquecido para un desarrollo sano y equilibrado para las infancias. En un mundo donde las pantallas ocupan un lugar protagónico, recordemos la importancia de preservar el juego, el aprendizaje y la interacción humana como pilares fundamentales para el crecimiento de los más chicos.

