Romper el tabú: usar productos para la incontinencia no es sinónimo de perder libertad

Hablar de incontinencia urinaria no debería reducirse a la imagen estereotipada de la vejez. La realidad muestra que puede presentarse en distintos momentos de la vida: después de un parto, durante la práctica deportiva, tras una cirugía, en la menopausia o la andropausia, o incluso como consecuencia de otras enfermedades que requieren internación. Entender esta diversidad de escenarios es clave para normalizar el uso de productos diseñados para acompañar y dar tranquilidad, sin importar la edad ni el género.

Animarse a hablar

Especialistas coinciden en que hablar del tema es clave para desarmar estigmas y habilitar conversaciones más sanas sobre el cuerpo. “Se trata de un aspecto natural que puede aparecer después de la maternidad, ante cambios muy bruscos de peso, en la menopausia o perimenopausia (a partir de los 35 años), o incluso en la juventud. Lo importante es no callarlo y saber que hay alternativas para vivir con total seguridad y comodidad”, explican desde TENA, marca líder mundial en el cuidado de la incontinencia.

Una de esas alternativas son los TENA Pants, una línea de ropa interior absorbente especialmente diseñada para adaptarse al cuerpo, brindar máxima protección y, sobre todo, ofrecer discreción. Con diferentes presentaciones y niveles de absorción, permiten continuar con la rutina diaria sin limitaciones.

Con la premisa de romper con los tabúes y empezar a hablar sobre la incontinencia, TENA lanzó junto a OHLALÁ “Las cosas por su nombre”, un ciclo de charlas con profesionales de la salud, figuras reconocidas y mujeres reales que compartieron sus experiencias y pusieron sobre la mesa un tema históricamente silenciado.

Preguntas frecuentes sobre la incontinencia urinaria

¿En qué ocasiones puede aparecer la incontinencia?

Incontinencia por esfuerzo: pérdidas que aparecen al reír, estornudar, saltar o hacer ejercicio.

pérdidas que aparecen al reír, estornudar, saltar o hacer ejercicio. Postparto: tras el embarazo y el parto, muchas mujeres atraviesan un período de debilitamiento del piso pélvico.

tras el embarazo y el parto, muchas mujeres atraviesan un período de debilitamiento del piso pélvico. Madurez: con el paso de los años, tanto en mujeres como en hombres, los músculos y tejidos que sostienen la vejiga pierden tono.

con el paso de los años, tanto en mujeres como en hombres, los músculos y tejidos que sostienen la vejiga pierden tono. Menopausia y climaterio: los cambios hormonales afectan la elasticidad de los tejidos, aumentando el riesgo de pérdidas.

los cambios hormonales afectan la elasticidad de los tejidos, aumentando el riesgo de pérdidas. Andropausia y cirugías de próstata: en los hombres, la hiperplasia benigna de próstata o las intervenciones quirúrgicas pueden provocar pérdidas temporales o permanentes.

en los hombres, la hiperplasia benigna de próstata o las intervenciones quirúrgicas pueden provocar pérdidas temporales o permanentes. Hospitalizaciones y recuperación de enfermedades: en cuadros de movilidad reducida, internaciones prolongadas o tratamientos que afectan el control de la vejiga, estos productos resultan esenciales.

¿Por qué elegir ropa interior descartable?

La Ropa interior descartable (como TENA Pants) está pensada para un solo uso, con materiales absorbentes que bloquean la humedad y neutralizan olores. Son higiénicas y se cambian fácilmente en cualquier momento del día.

Es práctica para quienes buscan manejar esta condición de forma discreta, sin tener que preocuparse por el lavado. Para asegurarte practicidad y máxima protección, la descartable suele ser la opción más elegida.

¿TENA Pants se nota bajo la ropa?

Uno de los temores más comunes es que el producto sea visible o genere incomodidad. La tecnología de diseño actual permite que las prendas tengan un ajuste anatómico, ultrafino y flexible, similares a una ropa interior común. La mayoría de los usuarios coinciden en que se integran naturalmente a la vestimenta diaria, sin que nadie lo note. Esto reduce la ansiedad social y devuelve seguridad para moverse libremente.

¿Cómo colocar y desechar correctamente la ropa interior descartable?

Colocación: se usa igual que una prenda interior común. El ajuste elástico hace que se adapte al cuerpo sin moverse.

se usa igual que una prenda interior común. El ajuste elástico hace que se adapte al cuerpo sin moverse. Cambio: cuando se humedece o cumple su tiempo de uso, se retira fácilmente rasgando las costuras laterales.

cuando se humedece o cumple su tiempo de uso, se retira fácilmente rasgando las costuras laterales. Desecho: se enrolla la prenda y se descarta en un cesto de basura (no en el inodoro).

Estos pasos aseguran higiene, comodidad y respeto por el medioambiente.

¿Mito o verdad? Respondé esta trivia para averiguar cuánto sabes sobre la incontinencia

Poner el cuerpo en palabras para recuperar libertad

La incontinencia urinaria no debería vivirse en silencio ni con vergüenza. Hablar de ella con información clara, acompañar con recursos médicos cuando es necesario y contar con productos diseñados para brindar seguridad son pasos fundamentales para recuperar la tranquilidad en la vida diaria. El desafío ya no es ocultar el problema, sino animarse a vivir con confianza y sin tabúes.

