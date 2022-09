Simpleza, rapidez y bienestar: encontrá todo lo que buscas para sentirte bien en un solo lugar

Existe una tendencia – que cada día va creciendo un poco más - hacia la importancia del cuidado del bienestar propio, tanto físico como mental. Muchas personas buscan aliados que los ayuden a mantener un estilo de vida sano, y Farmacity, teniendo 25 años de trayectoria como empresa argentina comprometida con la salud, el bienestar y la alimentación saludable, es el aliado perfecto.

Es la mejor opción a la hora de buscar soluciones diarias y de confianza para cuidarte y cuidar a los que más querés, porque ofrece una amplia variedad de productos de diversas categorías, en los múltiples rubros de la salud y el bienestar integral, con la ventaja de que pueden encontrarse en un solo lugar, a precios accesibles, con promociones y ofertas.

¡Ayudarte a que te veas y sientas mejor es su principal propósito!

Cada marca está pensada para darle al consumidor una propuesta diferenciada, por lo que cada producto es analizado bajo exigentes normas de calidad. Abarcan diversas categorías como alimentos saludables, suplementos dietarios, moda, belleza, primeros auxilios, productos depilatorios y de higiene íntima, para la atención del bebé, el cuidado de la piel y del cabello, y para mascotas, entre otros.

Simplicity

Algunos de sus productos que hacen la vida diaria más satisfactoria:

Para mantener un estilo de vida sano:

En esos momentos donde todo te empuja a mantener una vida sedentaria recordá que es importante cuidar tu salud física y podés hacerlo más fácilmente con los productos de Pure Wellness. Es una línea completa de suplementos dietarios, nutricionales y barras energéticas de alta calidad. Se van a convertir en tu aliado natural por excelencia, colaborando con el mantenimiento de un estilo de vida sano, que incluya actividad física, descanso y una dieta balanceada.

Para mimar o mimarte:

¿Nunca sabes cómo hacerle una caricia a una ser querido o hasta a vos mismo?

Home Spa es especial para estas ocasiones en las que te queres relajar, en las que queres vivir una experiencia que te conecte con tu cuerpo o queres ayudar a que a una amiga se le vaya el estrés.

Tiene productos que están desarrollados para ser disfrutados con todos los sentidos, texturas innovadoras, aromas que te transportan y te envuelven, como los body splash, difusores de ambientes, cremas corporales, sales de baño, cremas de manos y aceites.

Encontrá el regalo perfecto para cada ocasión, pensando en el otro y en uno mismo.

Para resaltar tu belleza natural:

El maquillaje permite explorar cada personalidad y da la posibilidad de resaltar lo que a cada una más le gusta de sí misma. Es una forma de expresarse, de romper un poco las reglas, de jugar y divertirse.

Por eso Extreme te propone tener al alcance a las últimas tendencias innovadoras que buscas para todos los días con accesorios de belleza y maquillaje como bases, máscaras de pestañas, labiales, polvos, delineadores, brochas y esmaltes de uñas. Además, próximamente vas a poder también cuidar tu piel y hacer que el maquillaje dure más tiempo con la futura línea “premakeup”.

Para simplificar tu vida y hacerla más bella:

Si te gusta que tus ambientes trasmitan tranquilidad y calma, en Simplicity podes conseguir muchos productos que te faciliten la vida diaria.

Abarca múltiples rubros como librería (con cuadernos, abrochadoras, blocks, lápices, marcadores, agendas, etc,), accesorios de Gym (con yoga mats, extensores, mancuernas y otros), y de Travel (con portadocumentos, candados, riñoneras, bolsas organizadoras, almohada para viaje, etc.). También incluye propuestas “Pets” – para mascotas - (dispensers para bolsitas, bebederos, chapitas, correas extensibles y platos) y “Tech” – accesorios tecnológicos - (auriculares, cables USB, soportes para celular, cargadores, parlantes USB, mouse, etc). Además, tienen espacios destinados al rubro hogar (canastos, ganchos para pared, cajas organizadoras, utensilios para cocina, etc) y el de “party” – para hacer los mejores festejos - (globos, guirnaldas, confeti, carteles, banderines, borlas, etc).

Para comer saludable:

Con los snacks que ofrece Nat podes suplir desde un simple antojo hasta ayudarte a cubrir requerimientos específicos de nutrición y salud.

Propone una extensa variedad de alimentos y snacks saludables para todos los días, como, por ejemplo, turrones, alfajores de arroz, barras de cereales, semillas, frutos secos y tutucas. La mayoría de estos productos son sin TACC y de bajas calorías. Estos productos se van a convertir en tu socio ideal en tu búsqueda de sentirte más saludable con alimentos sanos, ricos y nutritivos, que pueden acompañarte en cualquier momento del día.

Nat

Para los más pequeños:

La compañía cuenta con varias opciones para los más pequeños en sus distintas marcas. En Farmacity Kids se encuentran pastas dentales, cepillos de dientes, alcohol en gel y toallas antibacteriales. Asimismo, en Simplicity se encuentra un amplio abanico de productos de librería y tecnología destinado al público teen y en Nat hay barritas de cereales para el público infantil. Otras de las marcas destinada a niños es Wav kids, donde hay una amplia gama de accesorios de moda como hebillas, vinchas, accesorios para el cabello y más.

Para asistencia de primeros auxilios:

Dentro de las farmacias podés encontrar una sección de “cuidado personal y primeros auxilios”. Allí ofrecen toallas húmedas, hisopos, algodones, alcoholes, pañales de adultos, jabones líquidos, papeles, gasas, termómetros, balanzas, tensiómetros, apósitos protectores, repelentes, productos para la recuperación física como tobillera, cabestrillos y fajas, entre otros.

¡El objetivo es que puedas cuidar tu salud con lo mejor del mercado!

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.