Cinco reconocidas compañías del rubro energético e industrial dan a conocer su programa de pasantías internacionales

El mundo laboral no tiene fronteras. Con esta premisa a la cabeza, un grupo de cinco reconocidas compañías del rubro energético e industrial: Pan American Energy (PAE), Tenaris, Techint Ingeniería y Construcciones, Honeywell Argentina y Compañía General de Combustibles (CGC), ofrecen un programa de pasantías internacionales para estudiantes de prestigiosas universidades de los Estados Unidos, con el objetivo de que realicen en el país una experiencia enriquecedora en materia profesional y cultural.

La iniciativa lanzada en 2015, ya recibió un total de 72 jóvenes y apuesta por más. En su última edición de 2023, se postularon 340 estudiantes de los cuales se seleccionaron 22, para realizar las prácticas profesionales. El programa, que dura dos meses -se realiza entre junio y julio, durante el receso de verano de los postulantes-, es sin dudas un espacio para crecer: fomenta la conexión entre el ámbito educativo y laboral a través del intercambio de conocimientos profesionales y experiencias sociales y culturales.

“Con cada una de las empresas que forma parte de este programa, tenemos como meta integrar el ámbito corporativo con el educativo”, explica Victoria Traverso, gerente de Atracción de Talento, Aprendizaje y Desarrollo de PAE. La propuesta, que cautiva a jóvenes ambiciosos, tiene tres grandes pilares de beneficios. El primero, dice la ejecutiva, es el intercambio cultural: “Estamos convencidos del valor profesional que aporta esta experiencia”. El segundo punto tiene que ver con la “oportunidad de fomentar el potencial que tiene nuestro país”, agrega Traverso. A través de este proyecto, “logramos traspasar fronteras y darnos a conocer a nivel mundial”, ahonda la gerente. El último eje se funda en la posibilidad de construir relaciones directas entre las compañías y los jóvenes talentos.

Lo interesante de este programa de pasantías, es la manera en que está planteado. A grandes rasgos, se divide en dos bloques: “Una vez que los estudiantes desembarcan en territorio nacional, reciben una inducción del país y su cultura, como también de la compañía en la que van a trabajar”, comenta Traverso. A lo largo de esta primera semana, los pasantes de las cinco empresas también tienen actividades conjuntas tales como visitas guiadas a distintos puntos emblemáticos de la ciudad que los deja fascinados con el país, su comida y la pasión por el fútbol. Una parada obligatoria y que no se negocia, es ir a conocer la Bombonera y el Monumental.

Durante estos primeros días, también se suman algunas jornadas teóricas donde se los capacita en historia argentina. Y quienes pasaron por PAE, por ejemplo, se les organizó un día de intercambio donde compartieron con otros 68 pasantes nacionales. “Al vivir estas experiencias, se generan puentes entre comunidades que empiezan a trascender fronteras”, cuenta Traverso.

Finalizada esta etapa más “blanda”, las siguientes ocho semanas son de puro trabajo y aprendizaje. Para esto, a cada pasante se le asigna un proyecto, donde pondrá en acción todo lo que viene estudiando en su respectiva universidad y, un tutor que lo guiará para cumplir con los objetivos propuestos por la compañía. Como cierre del programa, comenta Traverso, cada participante debe realizar una presentación en público para dar a conocer todo lo trabajado, sus logros y, un aporte a la compañía. En cuanto a los proyectos, son de lo más diversos: van desde sustentabilidad y energía hasta análisis de datos y predicciones.

En relación a la selección de los pasantes, Traverso detalla que es de la siguiente manera: “El primer paso que tenemos es definir los proyectos que vamos a usar, las áreas correspondientes y quiénes serán los tutores designados”. Con esta información sobre la mesa, “se designa el perfil de los estudiantes y se postulan las búsquedas en las páginas de las universidades”, ahonda la ejecutiva. El proceso de reclutamiento suele arrancar entre octubre y noviembre y los candidatos deberán atravesar una serie de pasos hasta el momento de ser elegidos. En palabras de Traverso, “siempre digo que los que vienen acá tienen una chispita de valentía porque este viaje implica sumergirse en un desafío fuera de su país” y reflexiona: “Es un proyecto donde todos ganamos: a nivel compañía, sumamos valor, y por su parte los chicos se llevan un aprendizaje concreto, tanto profesional como personal”.

En primera persona

Facundo Sepúlveda, estudiante de Ingeniería Mecánica de Columbia University, realizó su pasantía 2023 en el área de Operaciones de Golfo San Jorge en Pan American Energy. Según confesó, fue la primera vez que hacía una práctica de estas características y con esta experiencia “pude crecer en mi carrera profesional, obtener educación en una empresa de energía, hacerme amigos, conocer gente y otra cultura”. Entre lo que más destaca el joven, es la oportunidad que tuvo de ver una simulación del trabajo en un yacimiento.

Otro caso similar es el de Ana Carolina Alvarado Díaz, alumna de Ingeniería Industrial en Louisiana State University. La pasantía la hizo en Terminal Punto Loyola de la empresa CGC y entre las razones que la llevaron a realizar esta experiencia fue: “una oportunidad única para poder desenvolverme en otro país y aprender los aspectos que definen al sector de energía. Argentina tiene mucho para ofrecer y sus personas son muy cálidas”.

Caleb White, alumno de la Universidad de Virginia y pasante en Techint Ingeniería y Construcción, quedó obnubilado con su experiencia en el país. Tal como contó, tuvo asignado un desafiante proyecto de implementación de drones en distintos gasoductos. Y tan cautivado quedó por lo que hizo, que hoy, tras haber finalizado la práctica, eligió seguir su carrera profesional por este camino: “Estoy investigando los tipos de drones y cómo se podrían usar, por ejemplo, en relación con la logística y el transporte de materiales”, dijo. Por su parte, Caroline Mejía, estudiante de Texas A&M University y pasante en Tenaris, se mostró muy agradecida con la experiencia “inolvidable” que vivió durante los dos meses de trabajo y manifestó que en el futuro le gustaría dedicarse al área de sistemas o ser analista de datos y “se que voy a poder utilizar todo lo que he aprendido en mi tiempo como pasante”, manifiesta.

Marcela Strane, es una estudiante de PhD en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Houston que se desempeñó en el área de Compliance Management en Honeywell. Su misión fue desarrollar un plan de competencias enfocado en la gestión de operadores en los procesos de upstream y downstream para mejorar el entrenamiento y la transferencia de conocimiento usando simuladores y otras soluciones. Y hubieron dos cosas puntuales que la cautivaron: “Me llevaron a Boca y River. Además, me gustó mucho el acento de los argentinos”, cuenta.

Tejiendo lazos

El viernes 4 de agosto fue el cierre del encuentro de la edición 2023 realizado en la sede central del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y contó con la participación y el apoyo del Embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley; el CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; el presidente de Tenaris Cono Sur, Javier Martinez Álvarez; el CEO de Techint Ingeniería y Construcción, Oscar Scarpari; el presidente de Honeywell Argentina, Gustavo Galambos; el CEO y presidente de CGC, Hugo Eurnekian; el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón; el ministro de Educación de Chubut, José Maria Grazzini; y la presidente del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, Maria Cecilia Velázquez junto a la subsecretaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ana María Cortés.

Por otra parte, las universidades estadounidenses que participaron este año del programa fueron: Texas A&M University, University of Texas at Austin, Columbia University, Colorado School of Mines, University of Tulsa, University of Houston, University of Virginia, Massachusetts Institute of Technology, Yale University, Rice University y Louisiana State University.