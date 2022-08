Claves para volver a relacionarse con su hijo adolescente

Cuando se desató la pandemia del coronavirus apareció, el hijo de Antoinette Taft, Noah, que en ese momento tenía 12 años, desapareció en un mundo de pantallas. Pasaba horas solo en su habitación, jugando al Fortnite y otros videojuegos. Cuando la Sra. Taft, de 50 años, trataba de persuadirlo, se indignaba y suplicaba por un dispositivo. En su apogeo, estaba en línea durante 16 o 17 horas al día.

“Me avergüenza decir que descubrí que estaba poniendo una alarma para jugar con sus amigos de la costa este a las 4 o 5 de la mañana”, dijo la Sra. Taft, que vive en Albuquerque y tiene otros cuatro hijos.

Ella y Noah una vez tuvieron un vínculo cálido y fácil, pero cuando comenzó la pandemia, ella “no pudo comunicarse con él”, dijo Taft. Noah, que ahora tiene 14 años, eludió sus deberes y tareas escolares. Cuando su madre trataba de razonar con él, daba portazos y gritaba.

Para la Sra. Taft y para padres como ella, mantener una conexión emocional significativa con un adolescente durante la pandemia ha sido una tarea hercúlea. Y las raíces de esa desconexión pueden estar en las luchas emocionales de los niños: en una encuesta realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades , más de un tercio de los estudiantes de secundaria dijeron que experimentaron problemas de salud mental durante la pandemia; y el 44 por ciento dijo que sentía sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza, un aumento de casi el 37 por ciento en 2019. Al mismo tiempo, las estimaciones sugieren que la cantidad promedio de tiempo que los adolescentes pasan usando pantallas puede haberse duplicado durante la pandemia, una tendencia que los investigadores creen puede estar contribuyendo a empeorar la salud mental de los jóvenes.

Tratar de llegar a un adolescente en esas circunstancias puede parecer imposible, pero fortalecer su vínculo emocional con su hijo ayuda a largo plazo. Las relaciones parentales sólidas están vinculadas a niveles más altos de autocontrol en los adolescentes, así como a una mayor autoestima. La investigación también sugiere que a los adolescentes generalmente les agradan y admiran a sus padres y quieren pasar tiempo con ellos, incluso cuando están probando cómo ser más independientes.

The New York Times habló con varios expertos en desarrollo adolescente que compartieron algunas estrategias simples para encontrar una conexión con los adolescentes, en momentos en que los niños regresan a la escuela por tercera vez desde que comenzó la pandemia.

Ver con ellos podría sus videos favoritos de YouTube o TikTok poría ser una alternativa para pasar más tiempo juntos Shutterstock

Reduzca sus expectativas sobre lo que realmente significa ‘conexión’

Cuando un preadolescente o adolescente es hosco o distante, es posible que no se deba simplemente a sus hormonas cambiantes; es normal que los jóvenes se alejen de sus padres a medida que se desarrollan. La investigación incluso muestra, por ejemplo, que los cerebros de los adolescentes están programados para desconectar las voces de sus madres en favor de otras menos familiares.

“Cada adolescente está probando el límite de la independencia”, dijo la Dra. Jessi Gold, psiquiatra de la Universidad de Washington en St. Louis.

Con eso en mente, Julie Ross, directora ejecutiva de la organización de educación para padres Parenting Horizons y autora de “How to Hug a Porcupine: Negotiating the Prickly Points of the Tween Years”, dijo que los padres deben moderar sus expectativas sobre cómo se ve y se siente una conexión fuerte durante la preadolescencia y la adolescencia. Sí, algunos adolescentes se mantienen muy unidos a sus padres, pero no es necesario tener conversaciones profundas y significativas para tener una relación sana y de confianza.

“Los adolescentes no están especialmente ‘sincronizados’ con nadie, ni siquiera con ellos mismos la mayor parte del tiempo”, dijo la Sra. Ross. En cambio, alienta a los padres a esforzarse por estar en sintonía con sus hijos adolescentes, lo que a menudo se puede hacer observando su lenguaje corporal o la forma en que se conectan con sus compañeros.

Prestar atención a sus cambios de humor o comportamiento, como cambios en su desempeño en la escuela o diferencias en los patrones de alimentación o sueño que duran semanas o meses, lo que puede ser indicativo de un problema mayor, como depresión o ansiedad.

“Si se están aislando por completo, o si parecen muy, muy enojados con todos, en todos los ámbitos, esas son señales de alerta”, dijo el Dr. Gold.

Ser curioso acerca de sus intereses

La Sra. Ross cree que la mejor manera de establecer una conexión con los adolescentes es hablar con ellos sobre sus intereses. Eso no significa que tengas que compartir sus intereses, pero sugiere que los padres mantengan una “actitud de curiosidad”.

Cuando uno de sus hijos era un adolescente y estaba profundamente metido en los juegos en línea que ella encontraba incomprensibles, la Sra. Ross pudo vincularse con él haciéndole preguntas sobre la estrategia del juego. Pero muchos intereses banales pueden brindar oportunidades de conexión. Uno de los clientes de la Sra. Ross se acercó más a su hijo adolescente al averiguar cuál era la bebida favorita de Starbucks de ese niño y entregársela después de la práctica de fútbol. La Dra. Katherine Ort, jefa de servicio de psiquiatría infantil y adolescente en el Hospital Pediátrico Hassenfeld en NYU Langone, dijo que podría ser suficiente con solo ver los videos favoritos de YouTube o TikTok de los adolescentes con ellos.

Mantener el foco de sus conversaciones en los intereses de un adolescente puede ser particularmente útil si su hijo no es muy hablador.

“Hacer que se entusiasmen por hablar sobre algo que es importante para ellos puede brindarle mucha información y conexión sin publicitarlo como: ‘Me gustaría hablar sobre X, Y y Z en este momento’”, dijo el Dr. Ort.

Hacer que valga la pena apagar sus pantallas

Las estrategias que pueden ser útiles para los adultos que pasan demasiado tiempo con sus teléfonos también pueden beneficiar a los adolescentes, como experimentar con una pantalla rápidamente o reservar tiempo para que estén lejos de sus dispositivos. Modelar esos sacrificios es importante, agregó la Dra. Ort. Los ayunos de pantalla pueden convertirse en un asunto de familia.

Si el objetivo no es simplemente hacer que sus adolescentes reduzcan el tiempo frente a la pantalla, sino atraerlos para que pasen ese tiempo voluntariamente vinculándose con usted, debe hacer que la alternativa sea tan atractiva como el dispositivo, dijo.

Para descubrir qué podría ser eso para su adolescente, hagan una lluvia de ideas juntos. La Sra. Ross ha trabajado con padres que se han unido a sus hijos adolescentes en juegos asquerosos como Cards Against Humanity, que apelan a su sentido del humor y aligeran el estado de ánimo. Tal vez su hijo quiera pasear al perro juntos o probar un nuevo restaurante. Lo que importa es encontrar una opción sin pantalla en la que expresen un interés genuino.

Intentar no juzgar y dar tiempo

Como Lisa Damour, psicóloga, escribió en The New York Times, una de las razones por las que los adolescentes no hablan con sus padres es que les preocupa que su madre o su padre tengan una “reacción equivocada”, especialmente si se están abriendo sobre cosas como como tener un mal desempeño en la escuela o experimentar con sustancias.

Por supuesto, las reglas y la estructura son esenciales. Y todos los padres juzgarán a sus hijos alguna vez. Pero todos los expertos entrevistados enfatizaron la importancia de darles a los adolescentes la oportunidad de abrirse, sin dejarlos escapar.

“Los adolescentes acudirán más a ti si no sienten que cada vez que lo hacen reciben un sermón”, dijo el Dr. Gold. “Así que haz tu mejor esfuerzo, cuando te hablen, para validar sus emociones y no juzgarlos por lo que están diciendo”.

Para la Sra. Taft, reservar 15 minutos al día para que ella y Noah puedan tener una conversación abierta sobre su mundo, ya sea sobre algo grande, como un problema con amigos en la escuela o sobre algún detalle mundano de su videojuego ha ayudado a unirlos lentamente. También asistieron a sesiones de terapia familiar en línea, durante las cuales ella aprendió estrategias para mantener límites más firmes en torno al tiempo frente a la pantalla.

Noah todavía pasa alrededor de cuatro horas al día en línea, más de lo que le gustaría a la Sra. Taft. Pero también pasó el verano yendo a una academia de liderazgo y un campamento de pesca, donde pudo salir al aire libre y reconectarse con sus compañeros. Eso ha ayudado a su estado de ánimo en general, y la Sra. Taft se siente segura de que el nuevo año escolar será bueno, para Noah y para su relación.

“Poco a poco”, dijo, “la comunicación se ha vuelto a abrir entre nosotros”.

