Descubrí la historia de Silvina Rumi, la mujer que transformó sus días para alimentar a cuatro hijos celíacos

“Mis hijos eran muy chicos cuando detectamos la enfermedad. Lara tenía un año, Sofía tres y Tomás cuatro. Recuerdo que lo primero que dije fue: ¿qué hago con la torta de su cumpleaños? Automáticamente entré en crisis porque, como toda madre, yo quería que vivieran una experiencia similar a la del resto de los chicos. De todas formas, no me dejé llevar por el pánico que me invadía en aquel entonces y me acerque rápidamente al supermercado para poder abastacerme de todo lo que necesitaba a la hora de cocinar. Después, decidí formarme y hoy en día tengo un emprendimiento gastronómico en las redes sociales en torno a este cambio de vida”, compartió la influencer, Silvina Rumi, quien siempre buscó mejorar la calidad de vida de sus hijos.

La Nacion - Jumbo VIVI Saludable - Celiaquia

En el mes internacional de la enfermedad celíaca, Silvina recordó las distintas vivencias que atravesó durante estos 20 años de acompañar el diagnóstico que recibieron los más pequeños de su familia. “Por suerte hoy es todo mucho más fácil y existen espacios como Viví Saludable. Recuerdo que, al principio, yo tenía que ir con una listita al supermercado porque no estaban las etiquetas que decían libre de gluten y tampoco se encontraba al dorso del paquete la aprobación del ANMAT que hoy en día se da a conocer bajo las siguientes abreviaturas: RNE (Registro Nacional de Establecimientos)y RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio)”, compartió.

Mejorar la calidad de vida es posible. vecchio

Según compartió Silvina, una de las mayores preocupaciones que tienen aquellos que recién se enteran de su enfermedad es el temor a no poder volver a ingerir nunca más ni pizzas ni medialunas o cualquier otro hidrato de carbono de este tipo. Pero es fundamental comprender que no tiene por qué ser así. De hecho, en Viví Saludable, espacio que ideó especialmente Jumbo en 2017 para brindarle la posibilidad a sus clientes de conectar con su bienestar de forma inmediata, se puede encontrar de todo. Desde la harina leudante convencional, hasta la de arroz, algarroba o coco. Incluso, hay determinados alimentos que se pueden compartir con aquellos integrantes de la familia que no tienen la enfermedad, por ejemplo, una rica pizza hecha de productores independientes hecha, además, con ingredientes que no son de origen animal o unas sabrosas barras de cereal.

5 productos que harán más prácticos tus días

Los momentos más difíciles de resolver para los celíacos son los desayunos y las meriendas porque suelen estar acostumbrados a ingerir tanto una tostada clásica como un rico pan casero. Por este motivo, a la hora de recibir el diagnóstico es importante no desesperar y comprender que en espacios como Viví Saludable está la solución al alcance de la mano. ¿Cuáles son los productos por los que arrancar a abastecer la alacena?

Harina leudante libre de gluten, de arroz, de algarroba o de coco para variar las producciones.

Unos snacks para cortar la mañana o la tarde.

Algunos cereales que pueden estar rellenos de limón o chocolate para darle un toque especial a las tardes o mañanas.

Una premezcla para improvisar una noche de pizza y cortar con la rutina de la semana.

Un rico chocolate para compartir.

Descubrí las claves de la alimentación celíaca. vecchio

De todas formas, hay que comprender que la base de una alimentación saludable está compuesta también por la ingesta de frutas, verduras, carne, pollo y pescado. “Las harinas acompañan pero no tienen porque ser las protagonistas de nuestra la alimentación. En estos 20 años de experiencia mis hijos fueron aprendiendo a comer de todo sin sentirse limitados”, manifestó Silvina Rumi, a quien se le puede ver en los ojos el compromiso, la emoción el y amor que siente al hablar de cómo han transformado sus días y el de tantas otras personas la enfermedad que hace tiempo apareció en la vida de sus seres queridos.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.