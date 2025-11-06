En Bienestar Fest. La revolución del movimiento llegó para quedarse

Irrumpió en el escenario cargado de energía y motivación. Es que el Rufián llegó al Bienestar Fest y convocó al público a moverse. En ese entorno ideal de sol y aire libre, Rexona sigue rompiendo barreras y motiva a más personas a hacer actividad física. Es que su nuevo lanzamiento, All Body Deo, se instaló rápidamente en el mercado con una campaña arrolladora.

“Todas las personas pueden entrenar, no hay excusas. Tenemos que darnos cuenta de eso. Está en mi poder, en el poder de todos los entrenadores, de todos los profesores y de la gente que se dedica al mundo del Fitness comunicar que no es solamente lo estético, entender que lo estético es una consecuencia, pero antes hay que buscar que la persona esté cómoda, que lo disfrute, que lo incorpore como hábito”, explica Emanuel Hahn, reconocido en redes como El Rufián y embajador de Rexona.

Un producto que revoluciona el mercado

En una industria en la que el control del olor en las axilas ya está cubierto, Rexona revoluciona la categoría con el lanzamiento de All Body Deo, el primer desodorante diseñado para todo el cuerpo. Y qué mejor que sumarse al Bienestar Fest, el encuentro dedicado al bienestar general con un gran foco en la actividad física.

Rexona All body Deo controla el olor corporal en zonas como pecho, espalda, pies, muslos e incluso la zona íntima, gracias a una tecnología que identifica y combate las bacterias responsables del mal olor en cada zona del cuerpo.

Sin embargo, no reemplaza al clásico antitranspirante sino que complementa su uso, ofreciendo una triple acción que previene, elimina y enmascara el mal olor. Además, es un producto con 0% alcohol y aluminio, que no mancha la ropa ni irrita la piel y está dermatológica y ginecológicamente testeado.

“Muchísimas personas -y me sumo-, arrancamos un plan de entrenamiento para vernos mejor físicamente, pero tenemos que liberarnos de ese mandato. Hay que entender que la actividad física va de la mano de la salud mental. Está demostrado que liberamos endorfinas, nos sentimos mejor, con más energía, con más positivismo, más confianza. Y sí, luego la parte estética va a llegar, va a ser una consecuencia de esto, pero busquemos una actividad que nos guste y donde podamos ser constantes y disfrutemos”, resume el Rufián.

El lanzamiento de All Body Deo da un paso más allá para acompañar a cada cuerpo en su movimiento, sin importar cómo, cuándo ni dónde. Encontrá más información en el sitio web de Rexona.

