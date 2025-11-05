Sustentabilidad y diseño: el futuro de la movilidad eléctrica urbana
Chevrolet inicia la venta del Spark EUV en Argentina, su nuevo SUV 100% eléctrico que permite recargas rápidas de 30% a más de 80% en 30 minutos.
¿Cuántos kilómetros tiene de autonomía de marcha? ¿La carga gasta mucha energía? ¿Lo podés conectar a la red eléctrica de tu casa? Estas preguntas y muchas más se escucharon en el stand de Chevrolet, que no pasó desapercibido. Es que el espacio que la marca instaló en el Bienestar Fest generó una conversación genuina y mucha curiosidad por una categoría que crece a pasos agigantados: la de los autos eléctricos, que ponen la sustentabilidad al frente del debate.
Para redefinir la movilidad urbana, Chevrolet inicia la venta del nuevo Spark EUV, un SUV compacto 100% eléctrico; y lo celebró con un stand en Bienestar Fest. Allí los asistentes pudieron abrir el capot, simular la carga del Spark, conocer el interior del auto y hacer todas las consultas que desearan, además de llevarse merchandising de la marca.
“Chevrolet Spark plantea un diseño super disruptivo, totalmente diferente al portfolio de productos más convencional de la marca, y un nuevo modo de conducción para los clientes. Más divertido, distinto, y es una invitación a que el cliente pueda animarse y acercarse a la red de concesionarios con todas sus consultas”, explica Florencia Savignone, jefa de Marketing de Chevrolet Argentina, Paraguay y Uruguay.
Sustentabilidad y diseño: como es el Chevrolet Spark EUV
Es una alternativa sustentable que cuenta con la tecnología, seguridad y el respaldo que una marca líder ofrece. Impulsado por un motor eléctrico de 75 Kw (102 cv) y con torque instantáneo de 180 Nm, Spark EUV ofrece una experiencia de conducción ágil, silenciosa y muy eficiente. Su batería de 42 kWh brinda una autonomía de hasta 360 kilómetros, ideal para los trayectos diarios en la ciudad. Además, permite recargas rápidas de 30% a más de 80% de carga en 30 minutos, mediante cargadores de corriente continua.
“Es interesante porque una duda frecuente que tiene el cliente es la carga, y el Spark pasa de 30% a 80% en 30 minutos en red de carga continua, que es un café en una estación de servicio. Después, en el domicilio, es similar a lo que pasa con el celular, un cambio de hábitos. El cliente llega, y, como enchufa el teléfono, pone a cargar el auto. La infraestructura además está acompañando la llegada del portfolio eléctrico a nivel industria. Hay corredores que ya están resueltos, como el de la Costa Atlántica, Rosario, y se va a seguir ampliando a medida en que crezca la categoría”, cuenta Florencia.
Confortable y seguro
Spark EUV está diseñado para el día a día en la ciudad. El interior sorprende por su amplitud -para 4 pasajeros- y el baúl tiene una capacidad de 355 litros, ampliable hasta 916 litros, además de un alto nivel de equipamiento, un sistema de audio con 6 parlantes (4 altavoces + 2 tweeters) y puertos USB adelante y atrás. Además ofrece una pantalla táctil LCD de 10,1″, tapizados de eco-cuero color negro y cámara 360°.
“Algo que destacamos siempre es el sistema de Chevrolet de Intelligent Driving con todo lo que es asistencia a la conducción, la cámara, el frenado autónomo de emergencia, la alerta de colisión, de carril y el control crucero adaptativo. También el display con el panel de 8 pulgadas, la pantalla de 10 pulgadas con integración a Android Auto y Apple Carplay”, agrega Florencia.
Spark EUV está disponible en cinco colores: Azul Aqua, Azul Tormenta, Gris Nube, Negro Galaxia y Blanco Destello. La garantía del vehículo es de 3 años o 100.000 kms y la batería cuenta con una garantía de 8 años o 160.000 kms. Para mayor información, podés entrar al sitio web de Chevrolet.
