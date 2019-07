La Policía de la Ciudad detuvo a dos delincuentes que estafan a jubilados con el "cuento del tío"

La mujer, de 75 años, había caído en la trampa de los estafadores. Pero no se dio cuenta hasta que los tuvo cara a cara. La llamada de un supuesto familiar la había puesto en alerta sobre la proximidad de un nuevo corralito financiero, como en la crisis del 2001. Para no perder sus ahorros debía entregarle el dinero a un empleado del banco que iba a pasar por su domicilio, en Belgrano. Entonces, la jubilada guardó U$S50.000. Pero, cuando estaba en la puerta de su casa, advirtió que todo era una gran mentira, un "cuento del tío". Se resistió e intentó no entregar el dinero, pero uno de los ladrones se lo sacó a la fuerza, la arrastró un par de metros y escapó con el botín en un auto conducido por un cómplice.

El hecho, que quedó registrado por una cámara de seguridad, ocurrió el 11 de enero pasado a las 13.09. Tras más de seis meses de investigación la Policía de la Ciudad detuvo a los dos supuestos estafadores que protagonizaron el robo a la jubilada de Belgrano. Los dos sospechosos identificados por los alias de El Polaco y Tito fueron apresados en el barrio de Villa Santa Rita por detectives de la División Defraudaciones y Estafas.

Según fuentes policiales, en los operativos donde fueron detenidos El Polaco y Tito se secuestraron un Audi TT, un Volkswagen Scirocco y una camioneta Ford Ranger.

"También elementos utilizados para cometer estafas como teléfonos celulares, computadoras, chips telefónicos y bases de datos con información personal de las potenciales víctimas", agregaron las fuentes consultadas.

El caso quedó a cargo de la jueza en lo criminal y correccional porteña Silvia Ramond y los sospechosos fueron imputados de los delitos de estafas y lesiones.