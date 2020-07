Ayer Sergio Berni fue en moto al puente La Noria y discutió con policías de la Federal Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, publicó un mensaje en sus redes sociales por el día del Policía Federal, luego del escándalo que protagonizó ayer con los efectivos de las fuerzas federales que se encontraban en un operativo en Puente La Noria .

En ese episodio, Berni se mostró indignado por el accionar del personal de la Policía Federal que estaba a cargo del retén y por las demoras en el ingreso. La irrupción del funcionario en los controles de acceso a la Ciudad, a cargo de su par de la administración nacional, Sabina Frederic, demostró nuevamente la tensa relación que existe entre ambos.

Sin embargo, a pesar del momento, el ministro decidió utilizar su Twitter personal para hacer mención al Día del Policía Federal caído en cumplimiento del deber y escribió: "Homenajeamos a los policías caídos en cumplimiento del deber y a sus familias. No habrá mayor demostración de amor a la Patria que esta; porque no hay amor más grande que dar la vida por otros... y la Patria es el otro".

Escándalo en Puente La Noria

Ayer a la mañana, el funcionario se acercó con su moto a los controles de acceso a la Ciudad y discutió con el jefe del operativo de la Policía Federal para que aligerara el tránsito y permitiera pasar a dos ambulancias que se encontraban varadas en medio de una larga cola de autos.

Tras la irrupción, trascendió la tirante conversación que tuvo Berni con el jefe del operativo, de la Policía Federal, en ese retén el primer día de la nueva cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus.

"Le pido por favor premura, que esto es un caos", se escucha con tono preocupado a Berni en la conversación que tuvo con el jefe del operativo por handy. En la comunicación, el funcionario bonaerense pedía que se cambiara de lugar el centro del operativo que desde las 4 de la mañana causaba largas filas de autos.

El efectivo de la Federal le respondió que debía consultar el pedido al Ministerio de Seguridad de la Nación, es decir, con Frederic, a cargo de esa fuerza. A lo que el funcionario del gobierno de Axel Kicillof le contestó de manera contundente: "Hay ambulancias esperando 20 minutos (...) llamo para que se tomen definiciones, no para estar consultando y consultando".

Luego de la situación, Berni se justificó y volvió a cuestionar la gestión de su par nacional, Sabina Frederic. "¿Pretendían que les llevara medialunas para ver cómo arreglamos el retén? Las cosas se arreglan en el lugar. Eso me lo enseñó Alicia Kirchner [gobernadora de Santa Cruz]", enfatizó.

El funcionario negó que se haya extralimitado de sus funciones, como sostuvo Eduardo Villalba, secretario de Seguridad y Política Criminal de la cartera que conduce Frederic. "Conozco perfectamente lo que es la tarea del mando, conozco lo que es la conducción policial. Además, se lo he enseñado durante cuatro años a Villalba y me llama la atención que todavía no lo haya aprendido. Tiene que primar el sentido común", afirmó Berni, en diálogo con Radio La Red .