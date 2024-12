A nueve días de la vuelta: un miembro del staff de Los Piojos quiso realizar un alquiler en La Plata pero cayó en una estafa virtual

A menos de dos semanas del primer recital de la vuelta de Los Piojos, la banda sufrió una estafa. Un miembro del staff quiso realizar un alquiler en La Plata -ciudad donde se presentará el conjunto- pero dio con un falso propietario que le había ofrecido una casa inexistente y perdió más de $2.500.000.

Según precisó el medio local 0221, el damnificado estaba en búsqueda de un alojamiento para seis personas y se contactó por medios virtuales con un supuesto propietario que ofrecía una casa en la calle 54, entre 15 y 16, a un precio accesible. El integrante del equipo de Los Piojos le transfirió $200.000 y, tiempo después. completó el pago con más de $2.300.000.

Al no recibir más respuestas de parte del impostor, el inquilino radicó una denuncia en la que afirmó que el estafador le había generado confianza porque le pareció colaborativo y le había ofrecido una visita previa. Luego, el denunciante se percató de que el número telefónico correspondía a la provincia de Mendoza.

La policía platense está investigando el caso e intentando dar con el paradero del estafador. Últimamente se están registrando muchas estafas virtuales en La Plata, con lo cual, las autoridades buscan prevenir que se extiendan de cara a las cuatro fechas de recitales de la banda de rock. Por el momento, los oficiales se encuentran rastreando la cuenta bancaria del falso propietario.

Los Piojos harán seis presentaciones en La Plata: el 14, 15, 21 y 22 de diciembre, y el 25 y 26 de enero. El regreso de la banda revolucionó a los fanáticos y, de las dos fechas previstas, tuvieron que sumar cuatro más para llenar las vacantes. Además, formarán parte del Quilmes Rock 2025.

La banda tocó en vivo por última vez en 2009 tras grandes éxitos comerciales y shows llenos de fanáticos. Los piojosos recordarán el mítico “Último ritual”, donde la banda recorrió sus hits más grandes e hizo temblar el Monumental (el estadio de River Plate, ubicado en el barrio porteño de Núñez) con miles de fanáticos a la vista.

Este grupo, compuesto por el vocalista y letrista Andrés Ciro Martínez, el bajista Miguel Ángel Rodríguez, los guitarristas Gustavo Kupinski y Daniel Fernández, y el baterista Daniel Buira, dejó de tocar anunciando un “parate por tiempo indefinido” que, para la alegría de muchos, decidieron romper en 2024.

Sin embargo, Rodríguez protagonizó una interna dentro de la banda tras el anuncio del regreso. El bajista publicó un comunicado en sus redes sociales en el que comentó que no será parte de la vuelta y explicó: “Hoy tengo una sensación de vacío. Volver a tocar con Los Piojos es algo que soñé y busqué hace varios años. Perder esos sueños me deja una sensación de desamparo, como si una parte mía hubiera quedado atrás”.

“En medio de esta tristeza y desilusión aparece fuerte el cariño de ustedes, el respeto de la gente del medio y colegas y el amor de los amigos y de la familia que actúa como un calmante, como una caricia al alma. Ya habrá tiempo para contarles mi historia. Hoy no puedo. Transité este momento como pude”, señaló y sumó: “Si mi silencio sonó como cómplice pido disculpas. Quise creer, quise confiar, me ilusioné al igual que todos. Usaron mi nombre sin nombrarme. Nunca fui informado de la creación de la cuenta ‘los piojos oficial’, una cuenta de la cual no sé quién es el titular, quién maneja su contenido; nunca me consultaron qué publicar, solo me etiquetaban (no sé con qué motivo), nunca subí, republiqué ni di like a ninguna publicación que tenga que ver con un regreso. Me enteré por las redes, al igual que ustedes, que había un ‘regreso’, si se puede llamar así. Me enteré por las redes que el lugar iba a ser La Plata, me enteré por las redes las fechas. Soy uno de los fundadores de Los Piojos y no participé en ninguna decisión. Ninguna. Creí y creo que tengo algún derecho. Derechos que no fueron respetados”.

